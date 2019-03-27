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Правительство назначит министров и вице-премьеров кураторами отстающих регионов

Правительство назначит федеральных кураторов в регионы, которые находятся в наиболее сложном экономическом положении. Об этом в своем Facebook сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Он уточнил, что решение принято по итогам совещания у премьера Дмитрия Медведева.

По его словам, кураторами станут чиновники, занимающие посты министров и вице-премьеров, уточняет «Интерфакс». Они займутся проектами развития своих регионов и будут на федеральном уровне помогать тем выходить из непростой ситуации.

Чиновник предположил, что на первом этапе таких регионов может быть около десяти. «У нас будет задача выработать критерии, как мы выбираем эти регионы, и будем делать предложение, кто бы из федеральных министров и вице-премьеров мог бы такое кураторство получить», – добавил он.

Сам министр уже назначен куратором в Туве. «Задача ближайших недель – принять все решения, необходимые для строительства железной дороги Кызыл – Курагино», – подчеркнул он.