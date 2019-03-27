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Политика
Новости

Правительство назначит министров и вице-премьеров кураторами отстающих регионов

Ведомости
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Правительство назначит федеральных кураторов в регионы, которые находятся в наиболее сложном экономическом положении. Об этом в своем Facebook сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Он уточнил, что решение принято по итогам совещания у премьера Дмитрия Медведева.

По его словам, кураторами станут чиновники, занимающие посты министров и вице-премьеров, уточняет «Интерфакс». Они займутся проектами развития своих регионов и будут на федеральном уровне помогать тем выходить из непростой ситуации.

Чиновник предположил, что на первом этапе таких регионов может быть около десяти. «У нас будет задача выработать критерии, как мы выбираем эти регионы, и будем делать предложение, кто бы из федеральных министров и вице-премьеров мог бы такое кураторство получить», – добавил он.

Сам министр уже назначен куратором в Туве. «Задача ближайших недель – принять все решения, необходимые для строительства железной дороги Кызыл – Курагино», – подчеркнул он.

Политика
Новости

Абызов впервые прокомментировал обвинения в своей адрес

Ведомости
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Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, задержанный по делу о хищении 4 млрд руб., впервые прокомментировал обвинения в своей адрес. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей» из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос о мере пресечения для Абызова. 

Экс-чиновник считает, следствие выбрало тяжелые статьи для обвинения с целью давления на него. Абызову ранее были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере — по ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Он уточнил, что только в зале суда ознакомился с материалами дела и увидел в них фактические ошибки: например, следствие называет его гендиректором группы Ru-Com, в то время как он был председателем совета директоров. 

По словам Абызова, следователи считают, что он стал лидером преступной группы «на основании телефонного звонка» другому обвиняемому — президенту Новосибирской региональной Федерации самбо и одному из бывших руководителей группы Ru-Com Николаю Степанову. «Даже не ему, а его охраннику», — уточнил Абызов. Ранее он заявил, что отрицает обвинения в своей адрес.

Абызов был задержан 26 марта. По версии следователей, он в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 г., являясь бенефициаром офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. В него вошли Степанов и другие фигуранты дела - Максим Русаков, Галин Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС), работающих Новосибирской области, они похитили 4 млрд руб., которые позже вывели за рубеж, утверждал Следственный комитет России (СКР). 

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Политика
Новости

Чубайс, Дворкович и Тимакова лично поручились за экс-министра Абызова

Ведомости
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Сопредседатель фонда «Сколково» и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, заместитель председателя правления «ВЭБ.РФ» Наталья Тимакова поручились за экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, задержанного по делу о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей».

За бывшего чиновника поручились также член совета директоров «Яндекса» Александр Волошин, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, актриса и соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, актриса Ксения Раппопорт, а также совладелец «Новапорта» Роман Троценко (российский Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд). Волошин в документе отметил, что знает Абызова 20 лет как честного человека и талантливого управляющего. Троценко лично подписал обязательство о внесении залога за освобождение Абызова. Ранее защита экс-министра просила суд отпустить его под залог в 1 млрд руб. или отправить под домашний арест – в московской квартире или даче в Барвихе.

Дело против Абызова было заведено 26 марта, 27 марта он был задержан, уточнил в суде следователь. Экс-министру предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Абызов вину не признает.

Вместе с экс-чиновником в тот же день были задержаны еще четыре фигуранта дела: президент Новосибирской региональной Федерации самбо и один из бывших руководителей группы Ru-Com Николай Степанов, заместитель руководителя Ru-Com Максим Русаков, директор по экономике и финансам «РЭМиС» Галина Фрайденберг, председатель совета директоров «Первого строительного фонда» Александр Пелипасов. Следствие называет их соучастниками преступной группы. Еще один фигурант – экс-руководитель РЭС Сергей Ильичев – не был задержан, поскольку находится за рубежом, сообщал СКР.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

Бизнес
Новости

Медведев одобрил комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь»

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал специальное распоряжение правительства об одобрении комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», сообщил он в ходе совещания о социально-экономическом развитии регионов.

«Енисейская Сибирь» – это проект по развитию Красноярского края, Тувы и Хакасии. Он затрагивает такие сферы, как металлургическое производство, добычу полезных ископаемых, транспортную и энергетическую инфраструктуры.

В ноябре в правительстве Красноярского края рассказали, что проект «Енисейская Сибирь» включает в себя 34 инвестпроекта, в том числе проекты «Норникеля», «Полюса», СГК, строительства железной дороги Курагино – Кызыл и другие. Объем инвестиций в 2018–2027 гг. оценивается в 1,8 трлн руб.

Технологии
Новости

Минкультуры наделит Фонд кино функциями поддержки российских картин в прокате

Ведомости
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Министерство культуры обяжет Фонд кино заниматься распределением дат релизов потенциально кассовых, успешных российских фильмов, заявил руководитель ведомства Владимир Мединский.

«На нас часто ругаются, что мы влияем на даты выхода фильмов в прокат в интересах потенциально успешных российских фильмов. Согласен, это надо решать системно, с участием всех участников кинорынка, в их же интересах. Здесь необходимо маркетинговое планирование рынка, продуманное распределение потенциальных российских кинохитов. К сожалению, раньше Фонд кино этим не занимался, а вот теперь фонд обязан этим заниматься», – сказал министр на заседании коллегии ведомства.

Он пояснил, что речь идет про «правильное заполнение праздничных дат, каникул, «долгих выходных».

Среди других мер, которыми планирует заняться ведомство, министр назвал освобождение от НДС услуг онлайн-кинотеатров.

Ранее в марте Минкульт отказал компании «Вольга» в выдаче прокатного удостоверения для бельгийского мультфильма «Королевский корги» из-за одновременного выхода российского релиза «Гурвинек». Кинотеатры в этой связи начали бойкот российского мультфильма и прекратили его спустя неделю. Они предложили поддерживать в прокате не более 5–10 российских фильмов в год, а для определения этих фильмов создать рабочую комиссию, в которую войдут представители кинотеатров, дистрибуторов, продюсеров и Фонда кино.

Политика
Новости

Защита экс-министра Абызова попросила отпустить его под залог в 1 млрд рублей

Ведомости
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Один из адвокатов бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова попросил Басманный суд отпустить подзащитного под залог в 1 млрд руб. или отправить его под домашний арест. С таким предложением он обратился к судье, рассматривающей вопрос о мере пресечения для Абызова, сообщает корреспондент «Ведомостей». Залог за Абызова готов внести совладелец «Новапорта» Роман Троценко (российский Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд).

Следователь, объясняя необходимость ареста, указывал, что Абызов может попытаться скрыться или помешать следствию. Экс-министр, по его словам, владеет недвижимостью за рубежом, имеет обширные связи и несколько загранпаспортов. «Сегодня [Абызов] планировал лететь в Белград – все это делает необходимым арест», – говорил он. Преступление, в котором обвиняется Абызов, совершено не в сфере предпринимательской деятельности: действия обвиняемого были направлены не на получение прибыли, а на получение личной выгоды и поставили под угрозу энергетическую безопасность региона, подчеркивал представитель следствия.

Дело против Абызова было заведено 25 марта, сообщил следователь. 26 марта его задержали. В тот же день бывшему министру были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и хищении 4 млрд руб. у энергетических компаний. Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. В ходе заседания он заявил, что вину не признает, но готов сотрудничать со следствием. Адвокат Абызова Александр Аснис подчеркивал, что дело не носит политического характера. «Это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления», – отмечал он (цитата по «Интерфаксу»).

Вместе с экс-чиновником были задержаны еще четыре фигуранта: президент Новосибирской региональной федерации самбо и один из бывших руководителей группы Ru-Com Николай Степанов, заместитель гендиректора Ru-Com Максим Русаков, директор по экономике и финансам РЭМиС Галина Фрайденберг, председатель совета директоров Первого строительного фонда Александр Пелипасов. Следствие считает их участниками преступной группы. Еще один участник преступного сообщества – бывший руководитель РЭС Сергей Ильичев – в момент задержания соратников был за рубежом, сообщал СКР.

Михаила Абызова доставили в суд

Политика
Новости

«Алмазювелирэкспорт» ответил на публикацию о причастности к делу Абызова

Ведомости
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ФГУП «Алмазювелирэкспорт» приобрело небольшой пакет акций «Новосибирскэнерго» больше 20 лет назад и с тех пор ничего с этим пакетом не предпринимало. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов писал, что «Алмазювелирэкспорт» фигурирует в деле экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, задержанного 26 марта. По их информации, обвинение строится вокруг одной сделки: якобы Абызов и его компаньоны приобрели 100% в четырех энергокомпаниях – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Затем они продали их «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд руб., искусственно завысив стоимость их активов, причем деньги ушли в офшорные компании, на которые были оформлены права собственности. Следствие оценивает стоимость компаний в чуть более чем 186 млн руб., писала газета. Потерпевшими по делу выступают «Алмазювелирэкспорт» и участвовавшие в сделках акционеры СИБЭКО и РЭС (Сибирская энергетическая компания и «Региональные электрические сети» производят электричество в Новосибирской области), не знавшие об их противоправности.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», АСС (ОАО «Агентство специального снабжения») прекратило деятельность с 30 ноября 2018 г., ПРиС ( АО «Предприятие ремонта и строительства») – с 1 ноября того же года, ПЭКС (АО «Первая энергосервисная компания») – с 3 декабря 2018 г., РЭМиС (АО «Ремонтэнергомонтаж и сервис») продолжает работать, компания принадлежит РЭС.

Как указало «Алмазювелирэкспорт», в 1997 г. оно в рамках управления свободной ликвидностью разместило свободные средства на биржевом рынке и приобрело акции ряда энергетических компаний, включая публичные, в частности около 0,06% «Новосибирскэнерго» по рыночной цене $256 000. В процессе реформы электроэнергетики акции «Новосибирскэнерго» неоднократно трансформировались в связи с реорганизацией энергетических компаний, отметило «Алмазювелирэкспорт», а после 1997 г. компания никаких активных действий по управлению активами не предпринимала и других пакетов акций никогда не приобретала.

Абызова задержали 26 марта, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. По версии следствия, с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. он был бенефициаром офшоров и возглавил преступное сообщество: вместе еще с пятью людьми он обманул акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», похитил 4 млрд руб. и вывел их за рубеж.

Политика
Новости

В офис московского «Яблока» пришла полиция

Ведомости
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Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.

В сообщении говорится, что причиной стал звонок в полицию о распространении в офисе экстремистской литературы. «Яблоко» предполагает, что речь идет о материалах о реновации. Партия отмечает, что сотрудники Экспертно-криминалистического центра УВД изымают образцы всех материалов в офисе для проверки на экстремизм.

Член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин рассказал «Интерфаксу», что ордера на обыск у полицейских нет. «Объяснение я дал в письменном виде, что мы не храним экстремистскую литературу. Однако они не удаляются и говорят, что они проводят осмотр», – заявил он.

Стиль жизни
Новости

Мединский сообщил об объединении Александринского и Волковского театров

Ведомости
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Ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр объединены в единый театральный комплекс и в одно юридическое лицо, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского. Он назвал объединение театров «историческим моментом».

По словам министра, выгоду от этого решения «получат все». «К объединенному театральному комплексу еще через несколько лет будет присоединен объединенный комплекс в Москве», – добавил Мединский.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин отметил, что речь идет об объединении «идеологическом, творческом, организационном». «Театры существуют со своими труппами, но состав будет единый», – уточнил он. Худрук Театра Волкова Евгений Марчелли увидел в этом шаге новые перспективы для своего театра. «Для нас это возможность выйти на другую театральную площадку, на другой театральный уровень. Санкт-Петербург, Москва – это колоссальная возможность сохранять наши спектакли, наше театральное дело», – подчеркнул он.

Театр Волкова – первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 г. в Ярославле. Он назван в честь основателя – купеческого сына Федора Волкова – режиссера и актера. Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина – Александринский театр – старейший национальный театр России. Он учрежден в 1756 г. сенатским указом, подписанным императрицей Елизаветой Петровной.

Политика
Новости

Кемеровская область официально получила второе название

Ведомости
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Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс. Указ президента Владимира Путина об этом опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу в ч. 1 ст. 65 Конституции, в которой перечислены субъекты России, вместо «Кемеровская область» будет указано «Кемеровская область – Кузбасс». Администрации президента поручено учесть новое наименование региона при переиздании текста Основного закона.

Совет народных депутатов Кемеровской области в декабре 2018 г. единогласно принял поправки в устав региона, которые утвердили второе официальное название региона – Кузбасс. Законопроект инициировал губернатор Сергей Цивилев, который возглавил область весной 2018 г. после ухода с должности Амана Тулеева. Он пояснял, что название «Кемеровская область» употребляется редко – только когда подписываются официальные документы, а в постоянном живом общении жители региона говорят «Кузбасс».

Кемеровская область была выделена из Новосибирской области в 1943 г. Она совпадает с большей частью территории одного из крупнейших угольных месторождений в мире – Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса).

Политика
Новости

Адвокат рассказал подробности задержания Абызова

Ведомости
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Экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве, задержали в его доме в Подмосковье, где он постоянно проживает с семьей с момента отставки. Об этом журналистам рассказал его адвокат Александр Аснис.

Он отметил, что информация о задержании Абызова на трапе самолета и о том, что его «выманили» в Россию, не соответствует действительности.

По словам Асниса, дело не носит политического характера. «Это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления», – сказал адвокат (цитата по «Интерфаксу»).

Абызова задержали 26 марта в Москве. «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, писал, что его «выманили» в Россию, так как в последнее время он проживал за рубежом – в Италии и США. По словам другого собеседника агентства, Абызов приехал в Россию примерно неделю назад «на день рождения одного из своих бывших коллег».

Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и еще пятеро фигурантов уголовного дела похитили 4 млрд руб. путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, и вывели деньги за рубеж. Абызов вину не признает.

Политика
Новости

ФИДЕ рассказала об отсутствии Дворковича в России в день задержания Абызова

Ведомости
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сопредседатель совета фонда «Сколково» Аркадий Дворкович сейчас находится за границей, в начале следующей недели вернется в Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя федерации.

По его словам, Дворкович несколько дней назад принял участие в мероприятиях, связанных с чемпионатом по шахматам малых стран Европы в Сан-Марино. «В начале следующей недели у него [Дворковича] запланированы мероприятия в Москве», – добавил собеседник агентства.

Накануне, 26 марта, был задержан бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, ставший фигурантом уголовного дела о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Источник «Интерфакса» отмечал, что оперативники «выманили» Абызова в Россию, чтобы задержать. Другой собеседник агентства говорил, что Абызов приехал в Россию примерно неделю назад «на день рождения одного из своих бывших коллег». «Возвращение экс-министра стало результатом комбинации оперативников», – говорил он.

В тот же день в 1972 г. родился бывший вице-премьер Дворкович, работавший вместе с Абызовым в администрации президента и правительстве. Вчера ему исполнилось 47 лет. Официальной информации о том, что Абызов мог направляться к нему на день рождения, не было. Помощник Дворковича Константин Киселев отказался назвать радиостанции «Говорит Москва» местонахождение бывшего вице-премьера.

Адвокат Абызова Александр Аснис позже заявил, что его подзащитный был задержан утром 26 марта в своем доме в Подмосковье, где находился с семьей. Еще один адвокат экс-министра – Юлий Тай добавил, что информация о «выманивании» Абызова из-за границы не соответствует действительности. «Никаких полетов-перелетов, погонь по взлетной полосе, о которых пишут, не было», – подчеркнул он.

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