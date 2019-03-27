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Абызов впервые прокомментировал обвинения в свой адрес

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, задержанный по делу о хищении 4 млрд руб., впервые прокомментировал обвинения в свой адрес. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей» из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос о мере пресечения для Абызова.

Экс-чиновник считает, что следствие выбрало тяжелые статьи для обвинения с целью давления на него. Абызову ранее были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Он уточнил, что только в зале суда ознакомился с материалами дела и увидел в них фактические ошибки: например, следствие называет его гендиректором группы Ru-Com, в то время как он был председателем совета директоров. Абызов отметил, что до июня 2018 г. находился на госслужбе и не занимался предпринимательской деятельностью, поскольку это запрещено.

По словам Абызова, следователи считают, что он стал лидером преступной группы «на основании телефонного звонка» другому обвиняемому – президенту Новосибирской региональной федерации самбо и одному из бывших руководителей группы Ru-Com Николаю Степанову. «Даже не ему, а его охраннику», – уточнил Абызов. Ранее он заявил, что отрицает обвинения в своей адрес.

Абызов, с 2012 по 2018 г. занимавший пост министра по делам открытого правительства, был задержан 26 марта. По версии следователей, он в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 г., являясь бенефициаром офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. В него вошли Степанов и другие фигуранты дела – Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС), работающих в Новосибирской области, они похитили 4 млрд руб., которые позже вывели за рубеж, утверждал Следственный комитет России (СКР).

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