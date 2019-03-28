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Сирия сообщила о воздушном ударе Израиля по Алеппо

Сирийская армия сообщила о перехвате системами ПВО несколько ракет, выпущенных израильскими самолетами по промышленной зоне на севере Алеппо, передает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

«Израильская агрессия была направлена ​​против некоторых позиций в промышленной зоне Шейх-Наджар, было сбито несколько ракет противника», — говорится в заявлении сирийской армии.

По информации военных экспертов Reuters, Алеппо является одним из районов Сирии, в котором присутствуют иранские повстанцы. Они поддерживают сирийских ополченцев, которые на протяжении многих лет сражаются с правительственными силами Сирии, отмечает агентство.

Системы ПВО были задействованы против ракетной атаки приблизительно в 23 часа по местному времени (00:00 по мск), рассказал военный источник сирийскому информагентству SANA. В результате атаки был нанесен только материальный ущерб.

Последний раз Армия обороны Израиля атаковала иранские силы в Сирии 21 января. Тогда удары были нанесены по целям иранского подразделения «Аль-Кудс», говорилось в сообщении израильской армии.