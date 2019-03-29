Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе уточняется, что Матвиенко удостоена награды за вклад в разработку и создание новой специальной техники и укрепление обороноспособности страны. Источник РБК в Совете Федерации уточнил, что награждение приурочено к 70-летию Матвиенко (7 апреля).
Орден Андрея Первозванного – высшая государственная награда. Он был учрежден в царской России и вручался за исключительные заслуги до 1917 г., затем был восстановлен в 1998 г. С момента восстановления награды кавалерами ордена стали, в том числе, патриарх Алексий II, оружейник Михаил Калашников и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Еще один кавалер ордена – министр обороны Сергей Шойгу, напоминает издание. В 2014 г. он появился с этой наградой на параде Победы 9 мая в Севастополе.