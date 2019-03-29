Новости
Политика
Новости

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что Матвиенко удостоена награды за вклад в разработку и создание новой специальной техники и укрепление обороноспособности страны. Источник РБК в Совете Федерации уточнил, что награждение приурочено к 70-летию Матвиенко (7 апреля).

Орден Андрея Первозванного – высшая государственная награда. Он был учрежден в царской России и вручался за исключительные заслуги до 1917 г., затем был восстановлен в 1998 г. С момента восстановления награды кавалерами ордена стали, в том числе, патриарх Алексий II, оружейник Михаил Калашников и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Еще один кавалер ордена – министр обороны Сергей Шойгу, напоминает издание. В 2014 г. он появился с этой наградой на параде Победы 9 мая в Севастополе.

Бизнес
Новости

Инвесторы оценили сервис заказа такси Lyft в $24,3 млрд

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сервис заказа такси Lyft разместил акции по $72 за штуку, после того как из-за высокого спроса повысил в среду диапазон цены до $70–72 с первоначальных $62–68.

Встречи с инвесторами проходили в последние две недели, но уже после первых двух дней представители инвестбанков-андеррайтеров стали говорить им, что количество поданных на участие в IPO заявок превысило выделенные для размещения 30,8 млн акций, пишет Financial Times. Поэтому Lyft увеличила размер эмиссии до 32,5 млн акций и привлекла в ходе IPO $23,4 млрд. Если андеррайтеры исполнят свой опцион на покупку еще 4,9 млн акций, привлеченная сумма увеличится до $2,69 млрд.

С учетом акций и опционов, выданных сотрудникам, рыночная капитализация Lyft в результате IPO составила $24,3 млрд. Торги ее акциями начнутся в пятницу на бирже Nasdaq под тикером LYFT.

В ходе последнего раунда привлечения инвестиций от частных инвесторов Lyft была оценена в $15,1 млрд. В ходе размещения инвесторы дали ей гораздо более высокую оценку несмотря на то, что в 2018 г. убыток компании составил $911 млн – больше, чем у любого другого американского стартапа за 12 месяцев, предшествовавших IPO, по данным S&P Global Market Intelligence. «Аппетит к технологическим стартапам высок, поскольку люди понимают, что эти компании определяют и возглавляют мировые мегатренды», – объяснил FT Иан Уоллис, сооснователь британской инвесткомпании Star Tech NG, имеющей в Lyft долю стоимостью $10 млн.

Ранее газета также сообщила, что Lyft и ее гораздо более крупный конкурент Uber, который также намерен провести IPO в этом году, выделят водителям, которые давно работают с ним и совершили большое количество поездок, деньги, на которые те могут купить акции во время IPO. Компании не могут передать акции водителям, так как те являются не их сотрудниками, а независимыми подрядчиками, а во время IPO бумаги обычно предлагаются институциональным инвесторам.

  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Медведев поддержал идею Mail.ru Group разработать платформу для школ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян на встрече с премьером Дмитрием Медведевым заявил о необходимости создания единой образовательной платформы на уровне всей страны и попросил поддержки правительства. У интернет-холдинга уже есть собственные наработки и цифровые инструменты, добавил он.

Премьер ответил, что помощь со стороны правительства возможна. Но оговорился, что для внедрения нужен готовый продукт и, главное, готовая среда – даже не технологии или деньги, а люди. Около 15 лет мы подключали школы к интернету, сказал Медведев: «Помню, как реагировали педагоги, особенно зрелые педагоги. Морально они были не готовы. Морально им сложно, когда они погружаются в тему, сложнее, чем ребенку».

Внедрение современных технологий в школах необходимо, заключил премьер, иначе мы потеряем поколение, и чем раньше это делать, тем лучше. Детально внедрение образовательной платформы в открытой для прессы части встречи премьера с интернет-компаниями не обсуждалось.

Свои образовательные сервисы для школьников и учителей есть и у «Яндекса», и у издателей учебников.

Бизнес
Новости

Винодельня семей Чемезова и Мантурова начала продавать шардоне в розницу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Винодельческое хозяйство «Мантра», связанное с семьями министра промышленности Дениса Мантурова и гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, начало продавать собственное вино под брендом Mantra в розницу, пишет РБК. Вино было представлено на выставке Metro Expo. Стоимость бутылки для конечного потребителя – 2690 руб.

По информации источника РБК в отрасли, контракт на дистрибуцию заключен с Simple. Сам дистрибутор подтвердил эту информацию. По словам директора по маркетингу Simple Юлии Вершинской, соглашение о поставках было подписано в марте с компанией «Лефкадия» (ее структуры занимаются производством вина Mantra в Краснодарском крае). «Мы приступаем к поставкам в ключевые каналы, скоро новый ассортимент будет представлен в винотеках SimpleWine, HoReCa и премиальном ретейле, доступен частным и корпоративным клиентам», – уточнила Вершинская. Совладелец проекта «Лефкадия» Михаил Николаев рассказал РБК, что компания ежегодно будет производить до 30 000 бутылок вин Mantra.

Впервые «Мантра» стала интересоваться производством вина в 2016 г., отмечает РБК. В 2017 г. компания приобрела участки у «Лефкадии». На данный момент ей принадлежит 12 га виноградников на территории «Долины Лефкадия». Строить собственные винодельни компания не планирует, розлив вин осуществляется на коммунальной винодельне в селе Молдаванском. Первые вина «Мантры» – это мерло, шираз и шардоне, пишет РБК.

66,67% ООО «Мантра» принадлежит ООО «Комплекткерамика», еще 33,33% в собственности у ООО «Финансовые системы». Бенефициарами последней в равных долях являются отец министра промышленности Валентин Мантуров и старший сын Чемезова Станислав.

Выбор редактора
Технологии
Новости

МТС запустила платформу для интернета вещей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мобильный оператор МТС  запустил платформу для интернета вещей (IoT), говорится в пресс-релизе компании. Платформа объединит все решения на базе интернета вещей в одну систему управления. Она позволит одновременно подключать миллионы умных устройств, датчиков и роботов.

Платформа позволяет «управлять цифровым предприятием или элементами умного города, даже если они используют для подключения к интернету различные протоколы», поясняется в сообщении. Она создана на базе платформы Nokia IMPACT IoT и рассчитана на отрасли, модернизирующие производство в соответствии с программой по цифровизации. Речь идет о таких отраслях, как ЖКХ, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, недвижимость, умный город и промышленность. Пользователи платформы смогут одновременно следить за показателями расхода воды и света, работой производственных линий, систем кондиционирования и вентиляции, управлять офисным зданием, парковкой и видеонаблюдением, уточняется в пресс-релизе.

Платформа поддерживает работу с 10 000 моделей различных устройств и различными типами соединения (2G, 3G, 4G, WI-FI, Ethernet). Она имеет открытый API, который позволяет интегрировать в нее любую производственную систему.

«Интернет вещей – стратегически важный элемент цифровой экономики... Количество sim-карт на рынке IoT в ближайшие годы перестанет быть определяющим. Важнее сейчас предложить бизнесу решение, которое ответит на главные вопросы при внедрении интернета вещей: о совместимости различных компонентов и информационной безопасности», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента М2М/IoT МТС Сергея Иревли.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Четыре VPN-сервиса отказались сотрудничать с Роскомнадзором

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сервисы OpenVPN, VyprVPN и VPN Unlimited не будут сотрудничать с Роскомнадзором, сообщили «Ведомостям» их представители. Ранее об отказе сотрудничать с Роскомандзором также заявил сервис TopGuard, отметив, что компания избавилась от серверов в Санкт-Петербурге и Москве и не будет раскрывать информацию российским властям.

Роскомнадзор 28 марта сообщил, что направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) для блокировки запрещенных в России ресурсов. У сервисов есть 30 рабочих дней на ответ, по истечении которых Роскомнадзор решит, как воздействовать на тех, кто откажется от сотрудничества, говорит пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Согласно действующему законодательству, если VPN-сервисы не подключаются к ФГИС в течение 30 рабочих дней с момента направления требований, ведомство может принять решение об ограничении доступа к сервису.

Гендиректор Golden Frog (владеет сервисом VyprVPN) Сандэй Йокубэйтис сказал «Ведомостям», что компания готова бороться в России против любых проявлений цензуры в интернете, как это она делает уже много лет в Китае. Китайский опыт также планируют использовать и в компании KeepSolid (владеет сервисом VPN Unlimited), говорит ее представитель Амина Епишева. Компания уже много лет работает в Китае и разработала специальный протокол для работы в тех странах, где VPN заблокирован, указывает она.

Из 10 компаний пока только «Лаборатория Касперского» сообщила, что будет выполнять требования российских регуляторов. Представитель еще одного сервиса NordVPN Лаура Тайрелл сказала, что компания будет думать, как ответить на запрос Роскомонадзора. При этом она добавила, что NordVPN следует политике отказа от сбора пользовательских данных (zero log policy) во всем мире.

«Мы разочарованы решением Роскомнадзора еще больше ограничить доступ к информации и изучаем предложенные ими требования», – сообщил «Ведомостям» представитель Hola VPN Арик Гилад.

Представители сервисов Hide My Ass!, ExpressVPN, IPVanish не ответили на запрос «Ведомостей».

Бизнес
Новости

«Транснефть» отчиталась о росте годовой прибыли на 17,5%

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Чистая прибыль «Транснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в прошлом году увеличилась по сравнению с показателем 2017 г. на 17,5% и составила 225,41 млрд руб., говорится в материалах компании. Прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла в отчетном периоде на 16,9% до 224,34 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 10,8% до 979,96 млрд руб., доналоговая прибыль – на 16% до 299,01 млрд руб. При этом операционная прибыль в отчетном периоде сократилась на 0,2% и составила 255,26 млрд руб.

Показатель операционных расходов (без износа и амортизации, налогов и реализации нефти на экспорт) снизился на 3,2% относительно аналогичного показателя 2017 г. Показатель EBITDA «Транснефти» увеличился на 6,1% и составил 433,4 млрд руб.

Суммарный объем капитальных вложений в 2019–2023 гг. может достигнуть 1,32 трлн руб., уточняется в материалах. Из них на техническое перевооружение и реконструкцию трубопроводов будет направлено 1,225 трлн руб., на реализацию новых проектов предусмотрено 99,2 млрд руб. В 2018 г. инвестиции в реконструкцию и перевооружение трубопроводов составили только 194,8 млрд руб., на реализацию новых проектов было потрачено 63,8 млрд руб.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Кремль не будет вмешиваться в процедуру передачи операторам частот для 5G

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Решением вопроса о передаче операторам частот для 5G будет заниматься правительство, в частности Минкомсвязи и Минобороны, это не прерогатива президента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Минобороны отказалось передать операторам связи частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц). По мнению ведомства, не стоит торопиться использовать диапазоны, не упомянутые в прошлогоднем решении Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ; речь идет о диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц). Такой отзыв министерство дало на проект концепции развития и создания сетей 5G в России. «Ведомости» ознакомились с частью документа.

Комментируя позицию Минобороны, один из источников «Ведомостей» объяснил, что одобренные ГКРЧ частоты для массового использования не годятся: под диапазон 4,8–4,99 ГГц нет коммерческого оборудования, а диапазон 27,1–27,5 ГГц подходит лишь для локального покрытия. А диапазон 3,4–3,8 ГГц, для которого есть оборудование, занят связью военного назначения – без конверсии (передачи права на их использование) не обойтись, добавил федеральный чиновник.

По оценкам чиновников, массовое внедрение 5G в России начнется в начале следующего десятилетия. В середине февраля Минкомсвязи направила на согласование в Минфин, Минобороны, Минпромторг, Федеральную службу безопасности (ФСБ) и ФСО концепцию, предусматривающую создание единого инфраструктурного оператора для развития 5G.

Экономика
Новости

Песков: окончательное решение по ВСМ Москва – Нижний Новгород не принято

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин еще не принял окончательного решения по проекту строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Нижний Новгород, которая должна стать частью ВСМ Москва – Казань, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Эта информация не совсем соответствует действительности, точнее, не соответствует. Дело в том, что пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось», – сказал он.

По словам Пескова, это сложный процесс «с кумулятивным эффектом для экономики целого ряда регионов», поэтому принимать решение по проекту ВСМ «с бухты-барахты» неправильно.

Ранее РБК и «Коммерсантъ» сообщили со ссылкой на источники, что Путин не поддержал проект ВСМ Москва – Нижний Новгород и склоняется в пользу строительства платной автотрассы до Казани. По словам источников «Ведомостей», президент не сформировал окончательного мнения по этому вопросу и поручил своему помощнику по экономике Андрею Белоусову еще раз оценить проект. Решение по ВСМ может быть принято в середине апреля.

Ранее премьер Дмитрий Медведев одобрил проект ВСМ до Нижнего Новгорода. Однако профильный вице-премьер Максим Акимов сообщил, что в правительстве существуют разногласия по поводу магистрали. Экономический блок неоднократно высказывал сомнения в ее эффективности.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Мэрия назвала число переселенцев по реновации в 2019 году

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Более 12 000 жителей планируется переселить по программе реновации в 2019 г. Об этом рассказал журналистам заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй, передает «Интерфакс».

Сейчас, по словам Валуя, ведётся отселение 57 пятиэтажек в 35 стартовых домов в 7 административных округах Москвы. В проектировании находятся 49 домов площадью 800 000 кв. м, в строительстве – 106 домов ( 1,3 млн кв. м). Уже введены в эксплуатацию 40 стартовых домов (400 000 кв. м).

Ранее столичные власти заявляли, что все проекты планировок для программы реновации жилья в Москве планируется утвердить до августа 2019 г. Всего для программы реновации планируется разработать и утвердить около 100 проектов планировок.

Программа реновации жилищного фонда в столице была утверждена в августе 2017 г. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 000 квартир. Программа насчитывает 5173 дома.

Финансы
Новости

В Госдуму внесен законопроект о праве работника выбирать зарплатный банк

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму два законопроекта о реализации права работника выбирать банк, в который должна поступать его зарплата. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Предлагаемые изменения позволят исключить риски невыполнения работодателем норм трудового законодательства, будут способствовать предупреждению трудовых споров и правонарушений в этой сфере, развитию конкуренции на рынке банковских услуг в сфере трудовых отношений», – говорится на сайте правительства.

Законопроект увеличивает срок, в течение которого сотрудник должен сообщить работодателю об изменении кредитной организации, с 5 до 15 календарных дней. В КоАП также появится новый состав правонарушения – предупреждение или штраф для работодателей, мешающих работникам выбрать банк.

Штраф для должностных лиц составит от 10 000 до 20 000 руб.; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 1000 до 5000 руб.; для юрлиц – от 30 000 до 50 000 руб.

Законопроекты разработаны Минтрудом в соответствии с дорожной картой по развитию конкуренции в отраслях экономики и «переходу отдельных сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка на 2018–2020 гг.». Дорожная карта была утверждена правительством 16 августа 2018 г.

По данным Роструда, в прошлом году было выявлено 81 000 нарушений по оплате труда, из них около 10% касались нарушения работодателем права сотрудника на выбор зарплатного банка.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЕС наложил рекордный штраф на Fitch из-за конфликта интересов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на €5,133 млн за неоднократное нарушение правил, связанных с конфликтом интересов, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В период с июня 2013 г. по апрель 2018 г. 20% Fitch UK, Fitch France и Fitch Spain косвенно принадлежали физическому лицу, которое в то же время было членом советов директоров трех компаний, рейтингуемых агентством.

Financial Times сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что речь идет о члене совета директоров французской Casino Group Марке Ладре де Лашарьере. Его холдинг Fimalac владел 20% Fitch.

В ноябре 2017 г. Fitch перестало рейтинговать Casino. Компанию оценивают два агентства – S&P и Moody's. В прошлом году Fimalac продала свою долю в Fitch за $2,8 млрд американской медиагруппе Hearst.

Fitch заявило, что ни одно из этих нарушений не повлияло на результаты рейтингов. В агентстве добавили, что сейчас среди его владельцев нет членов советов директоров рейтингуемых компаний.

Читать ещё
Preloader more
Фото