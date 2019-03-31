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МВД возбудило уголовное дело по факту кражи кабеля спецсвязи рядом с Кремлем

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи кабеля правительственной связи рядом с Большим Москворецким мостом, сообщил столичный главк МВД. Дело возбуждено по ст. 158 УК (кража). Подозреваемые в совершении этого преступления задержаны, ими оказались «35-летний ранее судимый приезжий и 37-летний москвич», говорится в сообщении полиции.

О том, что неизвестные срезали кабель правительственной связи рядом с Кремлем, ранее сообщал РБК со ссылкой на источники. По данным издания, инцидент произошел 25 марта во время ремонтных работ на Большом Москворецком мосту, на работу средств правительственной связи произошедшее не повлияло. Материальный ущерб от действий злоумышленников оценен в 170 000 руб.

Подозреваемые были задержаны на месте происшествия, рассказал РБК представитель Федеральной службы охраны (ФСО). По его словам, один из злоумышленников, пытаясь скрыться, прыгнул в Москву-реку. «Его достали из реки и, учитывая температуру воды, фактически спасли», – рассказал представитель ФСО. Кабель был изъят, а задержанные переданы правоохранительным органам.