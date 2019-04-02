Новый президент Казахстана заявил о необходимости беречь дружбу с Россией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что его обязанность как второго президента страны состоит в том, чтобы беречь дружбу с Россией.
Токаев назвал Россию надежным стратегическим партнером и добрым соседом Казахстана, который, «согласно известной пословице, ближе любого родственника». По его мнению, благополучие двух стран зависит от того, удастся ли сохранить сложившиеся связи между народами. «Сможем ли мы вместе укрепить позитивный потенциал экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, а имеющиеся связи превратить в широкомасштабное сотрудничество, в интенсивную межгосударственную кооперацию», – добавил он.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта после 30 лет у власти. Новым президентом страны стал Токаев, до этого занимавший пост председателя сената (верхней палаты) парламента. Срок полномочий президента истекает в 2020 г.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин встретится с Токаевым в Москве 3 апреля. Лидеры двух государств обсудят двусторонние отношения и интеграционные процессы на евразийском пространстве.
Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева
Назарбаев родился 6 июля 1940 г. в казахском селе Чемолган. В 1958 г. по комсомольской путевке был направлен на строительство Карагандинского металлургического завода, где работал чугунщиком, горновым доменной печи, диспетчером, газовщиком и старшим газовщиком доменного цеха.
Партийная карьера Назарбаева началась в 1960-x гг. На фото – Назарбаев в 1981 г. уже в должности секретаря Центрального комитета компартии Казахстана
На снимке: председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин (справа) и Назарбаев во время пресс-конференции, 1991 г.