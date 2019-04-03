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Хуан Гуайдо лишен депутатской неприкосновенности

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо лишен депутатского иммунитета, сообщает Reuters. Этот статус был положен ему как члену парламента, Национальной ассамблеи, председателем которой он является. Решение об отмене неприкосновенности было принято Национальным учредительным собранием Венесуэлы – законодательным органом, который был создан в противовес оппозиционному парламенту и контролируется правящей Социалистической партией страны, сторонниками действующего президента Николаса Мадуро.

Лишение Гуайдо депутатской неприкосновенности может стать первым шагом к его аресту. Отмена иммунитета делает возможным продолжение судебного процесса над лидером оппозиции, уточнил председатель Учредительного собрания Диосдадо Кабелло. В январе, после того как Гуайдо объявил, что Конституция позволяет ему временно исполнять полномочия президента, а в стране начались массовые акции в его поддержку, генпрокуратура открыла расследование о связях оппозиционера со «случаями насилия». Обвинение ему предъявлено не было, но Верховный суд Венесуэлы запретил политику покидать пределы страны. Гуайдо игнорировал этот запрет.

По Конституции Венесуэлы, лишение парламентского иммунитета невозможно без одобрения самого законодательного органа, отмечает адвокат Хосе Винсенте Аро. Такие решения принимаются в ходе специальных слушаний – у того, чей иммунитет оспаривается, должна быть возможность представить свою позицию. Решение Учредительного собрания юрист считает «конституционным мошенничеством».

Сам Гуайдо заявил, что не собирается уклоняться от ответственности. «Если они хотят двигаться вперед, им придется принять последствия», — отметил он. Ранее советник президента США Джон Болтон заявлял, что угрозы безопасности Гуайдо «будут встречены решительным и значительным ответом со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества». Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини также подтверждала, что любые меры, которые ставят под угрозу «свободу, безопасность или личную неприкосновенность» лидера венесуэльской оппозиции, будут представлять «серьезную эскалацию напряженности». Большинство стран Запада признали Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы. Россия, Китай и Мексика признают власть действующего президента Мадуро.