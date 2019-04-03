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ФСБ заподозрила мэра Евпатории в превышении должностных полномочий

В отношении мэра Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ России. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

По месту жительства и в кабинете Филонова проводятся обыски. Как передает корреспондент «Интерфакса», рано утром в здание, где располагается администрация и городской совет Евпатории, вошли представители правоохранительных органов в камуфляже и масках.

Вечером 2 апреля Филонов сообщил в Fаceboоk, что городской суд Евпатории вынес решение о его увольнении. По словам мэра, иск был подан городским прокурором в связи с тем, что Филонов не принял меры «по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казенного учреждения Эдуарда Макаревича». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, Макаревич является отцом гражданской жены Филонова. Мэр намерен обжаловать это решение в Верховном суде Крыма.

Филонов, которому 44 года, руководит администрацией Евпатории с ноября 2014 г. Он родился в городе Югра Кемеровской области и переехал в Крым в 1982 г. вместе с семьей. До того, как стать мэром, Филонов в разные годы работал в Международном институте сравнительного анализа в Киеве, замдиректора ООО «Курорт Донузлав», возглавлял крупную строительную компанию в России, был советником главы Республики Крым.