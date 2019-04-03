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Песков попросил Росстат разъяснить данные о нехватке денег на обувь у россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил Росстат разъяснить данные о том, что у трети россиян не хватает средств на покупку обуви, передает «Интерфакс».

«Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети и откуда эти цифры?» – сказал он.

Росстат 1 апреля представил статистику финансового положения домохозяйств за 2018 г., сообщил РБК: из данных ведомства следует, что у 35,4% российских семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви – по паре на каждый сезон, а 79,5% семей с трудом могут уложиться в сумму семейного дохода при приобретении необходимого минимума товаров. Кроме того, более половины семей не могут справиться с неожиданными расходами, например на срочные медицинские услуги, отмечает РБК.

По оценке Росстата, ежемесячный доход российской семьи должен составлять минимум 58 500 руб., чтобы семья имела возможность купить самые необходимые товары. Многодетной семье нужно как минимум 82 000 руб. в месяц, а молодой семье – 68 000–69 000 руб.

Росстат проводил исследование с 15 по 29 сентября 2018 г. методом личного опроса. В нем принимали участие 60 000 домохозяйств из всех регионов.