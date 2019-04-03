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Песков попросил Росстат разъяснить данные о нехватке денег на обувь у россиян

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил Росстат разъяснить данные о том, что у трети россиян не хватает средств на покупку обуви, передает «Интерфакс».

«Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети и откуда эти цифры?» – сказал он.

Росстат 1 апреля представил статистику финансового положения домохозяйств за 2018 г., сообщил РБК: из данных ведомства следует, что у 35,4% российских семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви – по паре на каждый сезон, а 79,5% семей с трудом могут уложиться в сумму семейного дохода при приобретении необходимого минимума товаров. Кроме того, более половины семей не могут справиться с неожиданными расходами, например на срочные медицинские услуги, отмечает РБК.

По оценке Росстата, ежемесячный доход российской семьи должен составлять минимум 58 500 руб., чтобы семья имела возможность купить самые необходимые товары. Многодетной семье нужно как минимум 82 000 руб. в месяц, а молодой семье – 68 000–69 000 руб.

Росстат проводил исследование с 15 по 29 сентября 2018 г. методом личного опроса. В нем принимали участие 60 000 домохозяйств из всех регионов.

Стиль жизни
Новости

Умер актер Алексей Булдаков

Ведомости
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На 69-м году жизни умер исполнитель роли генерала в фильме «Особенности национальной охоты», актер Алексей Булдаков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов России.

Булдаков был на гастролях, «у него оторвался тромб», уточнила пресс-служба.

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Бизнес
Новости

Котировки производителя одежды Superdry упали после отставки топ-менеджеров

Ведомости
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Цены на акции британского производителя одежды Superdry резко упали после ухода топ-менеджеров компании, свидетельствуют данные Лондонской биржи. Котировки снизились во вторник на 8,8%, а в среду – на 12%.

Накануне совет директоров Superdry проголосовал за возвращение основателя компании Джулиана Данкертона, который покинул ее около года назад, объясняет снижение котировок Bloomberg. В тот же день в отставку ушли председатель совета директоров Superdry Питер Бэмфорд, гендиректор Юан Сазерленд, финансовый директор Эд Баркер и председатель комитета по вознаграждениям Пенни Хьюз. Данкертон был назначен временным гендиректором.

Superdry представлен в России с 2015 г. Выручка российских магазинов бренда за 2017 г. составила 240 млн руб. В прошлом году новым франчайзинговым партнером компании стала Surya Group, писал «Коммерсантъ». В ближайшие несколько лет она планирует открыть 60 новых точек Superdry в крупных российских городах.

Авто
Новости

Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus

Ведомости
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Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж». Об этом сообщает «Интерфакс».

Немецкий автоконцерн Daimler начал строительство первого в России завода по производству легковых автомобилей Mercedes в июне 2017 г. Строительство началось в соответствии со специальным инвестконтрактом (СПИК), гарантирующим неизменность налоговой нагрузки на время действия контракта. СПИК был подписан в феврале того же года.

Проектная мощность завода – 25 000 автомобилей в год. Число рабочих превышает 1000, к концу марта число сотрудников составило уже более 500 человек. Около 30% персонала – жители близлежащих населенных пунктов. В 2019 г. завод планирует начать локальное производство седана Е-класса и наладить производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Всего концерн вложит в производственную площадку около 16 млрд руб. (свыше 250 млн евро).

Путин начал использовать российский Aurus Senat Limousine в 2018 г. Впервые он проехал на этом автомобиле по территории Кремля, отправившись на свою инаугурацию 7 мая из рабочего кабинета в резиденции.

Электрический европейский автопром и российский Aurus. Новинки Женевского автосалона

Политика
Новости

Украина запретила нерегулярные перелеты в Россию

Ведомости
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Правительство Украины запретило любое нерегулярное прямое авиасообщение с Россией. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров страны, сообщает издание «Украинские новости». Исключение будет сделано лишь для рейсов, необходимых для работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного креста.

Эти меры стали ответным шагом на визит кандидата в президенты Юрия Бойко, считающегося пророссийским, и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, пишет издание.

Украинские политики встретились 22 марта с премьером России Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. На встрече российская сторона пообещала сделать Украине скидки на газ, которые на четверть снизят текущие тарифы для конечного потребителя, если Украина вернется к прямым закупкам газа у России и допустит страну к контролю за транзитом газа по территории Украины.

В сентябре 2015 г. действующий президент страны Петр Порошенко принял решение запретить полеты на Украину российским авиакомпаниям. Под санкции попали 25 российских перевозчиков, в том числе «Аэрофлот», «Россия», «Сибирь», «Трансаэро», «Уральские авиалинии», «Якутия». По украинскому законодательству, до сих пор нерегулярные прямые рейсы были разрешены. Этим и воспользовались Бойко и Медведчук, отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Финансы
Новости

Суд отклонил жалобу «Росгосстраха» по иску к бывшим компаниям Хачатурова

Ведомости
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Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу «Росгосстраха» на решение Арбитражного суда Москвы, который 12 октября 2018 г. отказал страховой компании в удовлетворении иска к «РГС Жизнь» (с конца 2018 г. СК «Капитал лайф страхование жизни»), «Капитал лайф» и «РГС мед-инвест», говорится в материалах картотеки судебных дел. «Росгосстрах» требовал признать недействительными четыре сделки общей стоимостью 1,6 млрд руб.

Речь идет о следующих сделках: передача «Медис» в пользу «РГС мед-инвеста», покупка облигаций «РГС-Недвижимости» у «РГС-жизни» за 481 млн руб., покупка у «Капитал лайф» еврооблигаций ВКМ Finance Limited за 59 млн руб. и договор купли-продажи бумаг с «Капитал лайф». «Росгосстрах» ранее утверждал, что объем сделок превысил 50% балансовой стоимости активов «Капитал ре», что может свидетельствовать о выводе активов перед сменой собственника компании.

Изначально иск о признании сделок недействительными в августе 2018 г. подала «Капитал ре». Но в октябре 2018 г. компания была присоединена к «Росгосстраху». Ранее представитель «Росгосстраха» говорил «Интерфаксу», что суду были представлены доказательства того, что спорные сделки, заключенные в августе 2017 г. под контролем бывших владельцев «Росгосстраха», были совершены без надлежащего одобрения.

Ранее «РГС Жизнь», «Капитал лайф» и «РГС мед-инвест» принадлежали бизнесмену Данилу Хачатурову. Он в конце 2016 г. договорился о продаже «Росгосстраха» банку «ФК Открытие» в обмен на долю в банке. В августе 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие» на финансовое оздоровление. Под санацию также попали связанные с ним банки, пенсионные фонды и «Росгосстрах». Председателем правления «ФК Открытие» стал Михаил Задорнов, он же возглавил совет директоров «Рогосстраха». Ранее Задорнов говорил, что в «Росгосстрахе» при Хачатурове годами «царило воровство». Хачатуров подобные обвинения отвергал.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Московская мэрия сообщила о выполнении на треть годового плана по вводу жилья

Интерфакс/Ведомости
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Около 30% от запланированных ко вводу в 2019 г. жилых площадей уже введено в Москве по итогам I квартала. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, передает «Интерфакс».

Высокие темпы ввода Ленкин объяснил «накопленным эффектом последних лет, когда инвесторы имели достаточное количество документации, разрешений на строительство, проектной документации».

Всего, по словам чиновника, в 2019 г. в Москве планируется ввести в эксплуатацию около 3,5 млн кв. м жилья.

Ранее ведомство Левкина сообщало, что застройщики в Москве досрочно выполнили план по вводу жилья на I квартал 2019 г.: на 13 марта введен 61 дом площадью 1,138 млн кв. м.

Недвижимость
Новости

Основатель ЛСР продал часть акций компании почти за 6 млрд рублей

Ведомости
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Компания Solneau Limited, контролируемая председателем совета директоров и крупнейшим акционером ЛСР Андреем Молчановым, продала 9,71% девелопера за 5,8 млрд руб., сообщает пресс-служба ЛСР. Средства от сделки бизнесмену нужны для личных целей, а продажа акций планировалось давно, сказал источник «Коммерсанта», близкий к Молчанову.

Компания Молчанова продала 10 млн обыкновенных акций ЛСР, номинированных в российских рублях и котируемых на Мосбирже, по цене 580 руб. за акцию. Более половины бумаг купили иностранные инвесторы, в том числе из Великобритании, Скандинавии и США. «Сделка привлекла большой интерес со стороны институциональных инвесторов», – отметил соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитал» Борис Квасов.

После завершения сделки совокупная доля Молчанова в уставном капитале составит около 50,33%. Доля акций в свободном обращении вырастет примерно до 41,57%. В сообщении уточняется, что Молчанов и продавец пакета не будут продавать свою долю в уставном капитале компании в течение 90 дней после завершения сделки.

ЛСР – один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании находятся в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.

Политика
Новости

ЦИК передаст мандат Алферова после окончания судебных процессов

Ведомости
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ЦИК не будет принимать решения о передаче мандата, ставшего вакантным после смерти кандидата от КПРФ Жореса Алферова, до окончания судебных процессов, об этом заявила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы специально сняли вопрос с сегодняшней повестки дня, – сказала она. – Хотим дождаться решения судов, всех. И уже после решим, что дальше делать. И еще что КПРФ решит, потому что у них тоже метания».

Ранее ЦИК отказался передать мандат Алферова бывшему кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину. Такое решение объяснили тем, что у него были иностранные счета в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. ЦИК передал мандат лидеру красноярского отделения КПРФ Петру Медведеву, который позже от него отказался.

КПРФ обжаловала отказ ЦИК в Верховном суде РФ, но он вернул иск без рассмотрения. После этого коммунисты подали жалобу в Тверской суд Москвы. Кроме того, партия оспаривает решение Мещанского суда, признавшего незаконным решение передать Грудинину мандат депутата Госдумы. Иск подал экс-министра спорта Борис Иванюженков. Он считает, что КПРФ должна сначала предлагать вакантный мандат кандидатам, находившимся на более высоких местах.

Финансы
Новости

Группа ОТП купила пятый по величине банк Албании

Ведомости
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Группа ОТП закрыла сделку по приобретению банка Societe Generale Albania, албанской «дочки» Societe Generale Group. Об этом говорится в сообщении «ОТП банка».

Societe Generale Albania является пятым по величине банком Албании, его доля на рынке страны составляет почти 6%, отмечается в сообщении. Кредитная организация работает как в розничном, так и в корпоративном сегментах.

Согласно информации на сайте «ОТП банка», группа ОТП сейчас присутствует в десяти странах центральной и восточной Европы: помимо Албании это Венгрия, Хорватия, Румыния, Сербия, Словакия, Украина, Болгария, Черногория и Россия (с 2006 г.).

В 2015 г. группа ОТП объявила о создании нового международного розничного онлайн проекта Touch Bank, стартовавшего в России.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Бизнес
Новости

Кремль прокомментировал закрытие заводов Ford в России

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что уход некоторых автопроизводителей с российского рынка будет компенсирован другими компаниями. Так представитель Кремля прокомментировал решение Ford закрыть свои заводы в России, сообщает «РИА Новости».

Он напомнил, что Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода Mercedes-Benz на территории индустриального парка «Есипово» в Подмосковье. «Вы видите, что Mercedes расширяет свое присутствие. Какие-то компании не могут завоевать необходимый сегмент рынка», – заметил Песков.

В марте 2019 г. совместное предприятие Ford Sollers объявило о закрытии двух из трех своих автомобильных заводов – во Всеволожске Ленинградской области и Набережных Челнах в Татарстане, а также завода по производству двигателей в Елабуге. Предприятие прекратит производство и импорт легковых автомобилей Ford в России. В России будут собирать лишь легкие коммерческие автомобили Ford Transit. В Ford объясняли уход с российского рынка легковых автомобилей его убыточностью для компании.

После этого Ford Sollers объявил о распродаже остатков своих легковых автомобилей. Цены на основные марки были снижены на 10–20% во всех комплектациях. К сентябрю 2019 г. предприятие рассчитывает продать почти все машины, имеющиеся на складе в России.

Ford представил новое поколение Explorer

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Недвижимость
Новости

Прибыль девелопера «Эталон» упала более чем в 200 раз

Ведомости
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Чистая прибыль девелоперской группы «Эталон» по МСФО за 2018 г. составила 37 млн руб. Это в 214 раз меньше, чем за 2017 г. – 7,9 млрд руб. Данные отчетности приводятся на сайте компании.

«Реализация девелоперских проектов требует выполнения в будущем ряда обязательств, связанных с возведением городской и социальной инфраструктуры. В связи с этим нами было принято решение выбрать наиболее консервативный подход к резервированию затрат на будущие социальные и иные объекты в этом году, чтобы сократить эффект от признания соответствующих расходов на прибыль компании в будущем, когда новое законодательство вступит в силу», – поясняет гендиректор группы Геннадий Щербина (цитата по сайту компании).

Консолидированная выручка «Эталона» в 2018 г. выросла на 2% год к году до 72,3 млрд руб., EBITDA снизилась на 62% до 5,68 млрд руб.

В то же время компания отчиталась о высоких показателях продаж как в натуральном, так и в денежном выражении: компания заключила контрактов на 628 000 кв. м и 68 731 млн руб. (рост на 23% и 37% год к году соответственно).

Денежные средства на балансе группы по итогам 2018 г. превысили общий долг на 2,2 млрд руб, в сравнении с чистым долгом в 9,7 млрд руб. в 2017 г.

Несмотря на существенное снижение чистой прибыли, «менеджмент группы "Эталон" будет рекомендовать совету директоров рассмотреть возможность выплаты финальных дивидендов за 2018 г. в размере не меньшем, чем составили финальные дивиденды за 2017 г.», пояснил главный финансовый директор компании Кирилл Багаченко.

По итогам 2017 г. компания выплатила дивиденды в размере 18 центов на акцию.

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