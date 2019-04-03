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Украина запретила нерегулярные перелеты в Россию

Правительство Украины запретило любое нерегулярное прямое авиасообщение с Россией. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров страны, сообщает издание «Украинские новости». Исключение будет сделано лишь для рейсов, необходимых для работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного креста.

Эти меры стали ответным шагом на визит кандидата в президенты Юрия Бойко, считающегося пророссийским, и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, пишет издание.

Украинские политики встретились 22 марта с премьером России Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. На встрече российская сторона пообещала сделать Украине скидки на газ, которые на четверть снизят текущие тарифы для конечного потребителя, если Украина вернется к прямым закупкам газа у России и допустит страну к контролю за транзитом газа по территории Украины.

В сентябре 2015 г. действующий президент страны Петр Порошенко принял решение запретить полеты на Украину российским авиакомпаниям. Под санкции попали 25 российских перевозчиков, в том числе «Аэрофлот», «Россия», «Сибирь», «Трансаэро», «Уральские авиалинии», «Якутия». По украинскому законодательству, до сих пор нерегулярные прямые рейсы были разрешены. Этим и воспользовались Бойко и Медведчук, отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.