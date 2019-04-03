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Политика
Новости

Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского

Ведомости
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Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.

«Я не знаком. Я наслаждаюсь его искусством по телевизору, в сериалах и фильмах», – сказал министр.

31 марта на Украине прошли выборы президента. В первом туре никому из кандидатов победить не удалось, а во второй вышли Зеленский и действующий украинский президент Петр Порошенко. По результатам обработки 99,99% протоколов первый набрал 30,24% голосов, второй – 15,95%.

Кремль после первого тура выборов заявил, что следит за заявлениями кандидатов. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, российские власти хотели бы видеть у руля Украины партию не войны, а «силы, которая нацелена на реальное поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе имеющихся договоренностей».

Экономика
Новости

Силуанов сообщил о задержке Венесуэлой выплаты по долгу перед Россией

Ведомости
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Венесуэла еще не выплатила транш по долгу перед Россией, который должен был поступить в марте. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в течение месяца Венесуэла может выплатить его без финансовых последствий.

Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак рассказал, что Венесуэла платит России два раза в год. Ближайший платеж был запланирован на март и составляет $100 млн. Сторчак отметил, что Венесуэла не допускала просрочек, но не исключил возможность возникновения проблем c обслуживанием долга.

Госдолг Венесуэлы перед Россией превышает $3 млрд. В конце 2017 года страны договорились о его реструктуризации на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.

В январе в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Николас Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо отказался признать его президентом, и объявил себя временным главой страны. США, Канада, ЕС и большинство латиноамериканских стран поддержали Гуайдо. Россия и Китай поддерживают Мадуро.

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Политика
Новости

Мэр Евпатории задержан по подозрению в махинациях с землей

Ведомости
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Мэр Евпатории Андрей Филонов задержан после обысков в здании городской администрации и у него дома, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства отмечает, что Филонов подозревается в превышении должностных полномочий. Чиновнику инкриминируют махинации с землей площадью около 14 га, ущерб бюджету города оценивается в 35 млн руб.

Источник ТАСС в силовых структурах Крыма уточнил, что вскоре Киевский районный суд Симферополя изберет меру пресечения для Филонова.

Филонов руководит администрацией Евпатории с ноября 2014 г. Вечером 2 апреля он сообщил в Fаceboоk, что городской суд Евпатории вынес решение о его увольнении. По словам мэра, иск был подан городским прокурором в связи с тем, что Филонов не принял меры «по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казенного учреждения Эдуарда Макаревича». «Интерфакс» со ссылкой на источники уточнял, что Макаревич – отец гражданской жены Филонова. Мэр пообещал обжаловать это решение в Верховном суде Крыма.

Бизнес
Новости

Бывший вице-премьер Хлопонин возглавил совет директоров «дочки» «Онэксима»

Ведомости
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Бывший вице-премьер Александр Хлопонин возглавил совет директоров «Интергео», входящего в группу «Онэксим» Михаила Прохорова, говорится в пресс-релизе компании. Также в совет директоров вошел экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.

В середине марта Российский фонд прямых инвестиций, Российско-китайский инвестиционный фонд и ближневосточный суверенный фонд приобрели 9,53% акций «Интергео». Предполагалось, что Хлопонин и Кузнецов войдут в совет директоров компании в качестве представителей новых инвесторов.

«Интергео» была создана в 2008 г. на базе активов «КМ инвеста» – совместной компании Михаила Прохорова и президента «Интерроса» Владимира Потанина. Компания реализует два крупных проекта – «Ак-Суг» (Республика Тыва) и «Кингаш» (Красноярский край). Это крупнейшие в России месторождения по запасам меди и никеля соответственно.

Хлопонин в 2010 г. была назначен вице-премьером и полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2014 г. он был освобожден от должности полпреда с сохранением поста вице-премьера, после чего начал курировать в том числе вопросы экологии и недропользования. Кузнецов в 2014 г. стал министром по делам Северного Кавказа. Оба чиновника не вошли в состав нового правительства, сформированного в мае 2018 г.

Политика
Новости

Штаб Зеленского потребовал от Порошенко извиниться за слова о «марионетке Коломойского»

Ведомости
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Президенту Украины Петру Порошенко не мешало бы извиниться за высказывание о том, что кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский – «марионетка [бизнесмена Игоря] Коломойского», заявил в интервью изданию «TheБабель» политтехнолог штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Он отметил, что Порошенко называет «треть избирателей страны марионетками одного из олигархов». «Это не ложится в канву европейского политического деятеля», – подчеркнул Разумков.

В день первого тура выборов украинского президента Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского. «Судьба свела меня во втором туре, я не боюсь этого сказать, с марионеткой Коломойского», – сказал он.

Зеленский в тот же день ответил ему. «У меня только один вопрос: так вы марионетка [Олега] Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка?» Олег Свинарчук (Гладковский) – основатель автомобилестроительной корпорации «Богдан» и бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Зеленский – художественный руководитель студии «Квартал 95». С 2012 г. она сотрудничает с телеканалом «1+1», который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

На выборах украинского президента никто не смог победить в первом туре. Во второй тур вышли Зеленский и Порошенко. Первый по итогам обработки 99,99% протоколов набрал 30,24% голосов, второй – 15,95%.

Бизнес
Новости

Путин предложил Токаеву построить в Казахстане атомную электростанцию

Ведомости
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Президент России Владимир Путин предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям, сообщает «Интерфакс». «Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имею в виду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям», – заявил российский лидер.

Путин добавил, что стороны уже сотрудничают в области мирного атома. «Работают шесть российско-казахстанских предприятий по добыче и обогащению урана», – сказал он по итогам встречи с новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Впервые планы построить АЭС в Казахстане были обнародованы в 1998 г., но затем свернуты из-за негативной реакции общества, напоминает агентство. В феврале чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин говорил, что Москва ожидает скорого принятия решения о строительстве АЭС. Проект может получить госкорпорация «Росатом», уточнял он. До этого министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявлял, что Казахстан примет решение о необходимости строительства АЭС лишь после изучения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.

Ранее Токаев в ходе своего первого зарубежного визита в Москву заявил, что намерен сохранить прежний уровень отношений с Россией. «Мы хорошо понимаем, что такое союзнические отношения и вытекающие отсюда обязательства», – отметил он. При первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве отношения между Россией и Казахстаном развивались «по восходящей линии». «Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии, особенно в том, что касается наших отношений с Россией», – заверил Путина Токаев.

Назарбаев сложил полномочия 20 марта после 30 лет у власти. На этом посту его сменил Токаев, до этого занимавший пост председателя сената (верхней палаты) парламента. Срок полномочий президента Казахстана истекает в 2020 г.

Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева

Бизнес
Новости

Производитель SSJ100 отказался поставлять самолеты словенской Adria Airways

Ведомости
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«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) отказались от сделки о поставке 15 самолетов SSJ100 словенской авиакомпании Adria Airways из-за риска убытков, сообщается на сайте производителя.

«Структуры, обеспечивающие финансирование сделки, рассмотрев финансовые результаты деятельности авиакомпании Adria Airways за 2018 г., рекомендовали компании "Гражданские самолеты Сухого" отказаться от сделки», – говорится в сообщении. В связи с этим работа по заключению контракта была остановлена.

В ноябре 2018 г. министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Adria Airways подписала соглашение о намерении приобрести 15 российских SSJ100. Планировалось, что поставки начнутся в 2019 г.

Adria Airways должна была стать второй европейской компанией-эксплуатантом SSJ100 после ирландской Сityjet. В феврале «Ведомости» сообщили, что CityJet отказалась от российских самолетов. По информации собеседников, это произошло из-за нехватки запасных частей для самолетов, в связи с чем они долго простаивали.

Сотрудник лизинговой компании говорил газете, что «ВЭБ-лизинг» рассматривает возможность ремаркетирования этих судов Adria Airways. Позже Мантуров заявлял, что SSJ100, переданные в лизинг CityJet , может получить авиакомпания из Словении.

Политика
Новости

Преемник Назарбаева рассказал Путину о своей задаче на посту президента

Ведомости
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Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен сохранить прежний уровень отношений с Россией. Об этом он заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Токаев, 20 марта сменивший ушедшего в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, свой первый зарубежный визит совершил в Москву. В самом начале беседы с Путиным Токаев заверил: «Мы хорошо понимаем, что такое союзнические отношения и вытекающие отсюда обязательства». Токаев напомнил, что лично участвовал в подготовке договора об отношениях между Россией и Казахстаном. При Назарбаеве отношения между Россией и Казахстаном развивались «по восходящей линии». «Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии, особенно в том, что касается наших отношений с Россией», – сказал Путину Токаев.

Накануне, 2 апреля, Токаев в интервью газете «Коммерсантъ» назвал Россию надежным стратегическим партнером и добрым соседом Казахстана, который, «согласно известной пословице, ближе любого родственника». Он подчеркивал, что благополучие двух стран зависит от того, удастся ли сохранить сложившиеся связи между народами.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта после 30 лет у власти. Новым президентом страны стал Токаев, до этого занимавший пост председателя сената (верхней палаты) парламента. Срок полномочий президента истекает в 2020 г.

Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева

Политика
Новости

Росавиация предложила возобновить авиасообщение между Россией и Украиной

Ведомости
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Росавиация предложила провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения между странами на регулярной и чартерной основе в полном объеме, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Росавиация считает, что такое решение отвечает интересам граждан и авиапассажиров обеих стран.

Ранее правительство Украины запретило все нерегулярные перелеты в Россию, кроме рейсов, необходимых для работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Издание «Украинские новости» пишет, что такие меры были приняты после визита в Россию кандидата в президенты Юрия Бойко и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука.

С сентября 2015 г. российские авиакомпании не могут совершать полеты на Украину. Соответствующий запрет принял президент страны Петр Порошенко. Ограничения коснулись 25 российских авиаперевозчиков, среди них «Аэрофлот», «Россия», «Сибирь», «Трансаэро», «Уральские авиалинии» и «Якутия».

Бизнес
Новости

Венесуэла стабилизировала экспорт нефти после санкций США

Ведомости
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Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA в марте экспортировала более 980 000 баррелей нефти в сутки, несмотря на перебои в электроснабжении и санкции США, пишет Reuters со ссылкой на документы компании и данные Refinitiv Eikon. Экспорт опускался ниже 650 000 баррелей в сутки во время блэкаутов, показали подсчеты TankerTrackers, но PDVSA сумела компенсировать задержки, загрузив более крупные суда, направляющиеся в Азию, где находятся основные покупатели венесуэльской нефти, отмечает агентство.

До введения санкций самым крупным покупателем венесуэльской нефти были США. Но в конце января 2019 г. американские власти ввели санкции в отношении PDVSA. Американские власти заморозили активы компании на общую сумму $7 млрд. Вашингтон назвал и условия для отмены санкций: действующее правительство Венесуэлы должно передать власть лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

В феврале Bloomberg сообщал, что администрация президента CША Дональда Трампа рассматривает возможность запрета иностранным компаниям сотрудничать с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA. Американские власти уточняли, что нарушением будет считаться прямой, непрямой и бартерный вид торговли нефтью.

Политика
Новости

Reuters: сенаторы США подготовили законопроект о жестких санкциях против России

Ведомости
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Сенаторы от республиканской и демократической партий США в среду, 3 апреля, представят конгрессу законопроект, направленный на сдерживание России от вмешательства в американские выборы, передает Reuters со ссылкой на источники. Законопроект под названием Deter Act (закон о сдерживании) предполагает введение жестких санкций против российских банковского, энергетического и оборонного секторов, а также в отношении госдолга.

Согласно тексту законопроекта, с которым ознакомился Reuters, директор национальной разведки США в течение 30 дней после проведения в стране выборов любого уровня должен установить, вмешивалась ли Россия или какая-либо другая страна (компании или физические лица от имени этих стран) в процесс голосования. Если доказательства вмешательства будут получены, то, в соответствии с законопроектом, против российских банков и энергетических компаний будут введены санкции в течение 10 дней. Среди банков, в отношении которых могут быть введены санкции, Reuters называет Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Россельхозбанк.

Законопроект был подготовлен сенаторами – демократом Крисом Ван Холленом и республиканцем Марко Рубио. Предыдущую версию законопроекта, разработанную в январе 2018 г., поддержали многие высокопоставленные конгрессмены, но документ не был ранее направлен на рассмотрение в конгресс. Вначале законопроект должен был получить одобрение профильных комитетов. В конце июля 2018 г. в работе палаты представителей был пятинедельный перерыв, в августе – перерыв в работе сената. Получил ли законопроект одобрение каких-либо комитетов верхней и нижней палат конгресса, Reuters не уточняет.

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Финансы
Новости

Банк UniCredit может заплатить $900 млн за нарушение санкций США

Ведомости
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Крупнейший итальянский банк UniCredit может достигнуть соглашения с властями США, расследующими факт нарушения санкций против Ирана, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько неназванных источников. США обвиняют UniCredit в отмывании иранских денег. Сделка со следствием может обойтись в $900 млн. Выплата штрафа избавит банк от уголовного преследования и может стать одной из самых больших сумм урегулирования нарушения санкций США среди кредитных организаций. Представитель UniCredit от комментариев на эту тему отказался.

Министерство юстиции США расследует деятельность немецкого HypoVereinsbank. UniCredit приобрел этот банк в 2005 г. В 2011 г. окружной прокурор Нью-Йорка вызвал руководство HypoVereinsbank в суд. Немецкому подразделению UniCredit было предъявлено обвинение в проведении операций с иранскими юридическими лицами на общую сумму $741 млн (831 млн евро).

За нарушение санкций США в отношении некоторых стран, в частности Ирана, 15 европейских банков в течение 15 лет заплатили более $18,5 млрд. Самым крупным стал штраф BNP Paribas. В 2014 г. кредитная организация выделила $8,97 млрд за снятие уголовного преследования. В число банков, урегулировавших обвинения США таким образом, попал еще один итальянский – Intesa Sanpaolo, который заплатил $235 млн американскому правительству. В нарушениях санкций США обвиняются также Societe Generale, Commerzbank, HSBC Holdings, которые заключили с органами власти страны соглашения об отсрочке судебного преследования.

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