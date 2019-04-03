Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей еще на полгода
Пресненский суд Москвы оставил под арестом еще на полгода полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, передает агентство «Москва».
То же решение судья вынесла в отношении младшего брата Кокорина Кирилла и знакомого футболистов Александра Протасовицкого. Арест всех четверых продлится до 25 сентября 2019 г.
Кроме того, судья решила приступить к рассмотрению дела по существу 9 апреля. Она отказала защите Кокорина и Мамаева, которая просила вернуть дело в прокуратуру из-за грубых нарушений в обвинительном заключении.
Мамаева, Кокорина, его младшего брата и Протасовицкого задержали в октябре 2018 г. По версии следствия, футболисты избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Пострадавшим по делу также проходит гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Мамаев и Кокорин обвиняются в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).