Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей еще на полгода

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В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает «Интерфакс».

Он отметил, что за 2018 г. доходы бюджета Крыма составили 54,8 млрд руб. Это почти в два с половиной раза больше по сравнению с теми показателями, которые были тогда, когда полуостров входил в состав Украины, подчеркнул депутат. По его словам, даже в самые лучшие времена до присоединения к России бюджет Крыма составлял 22 млрд руб. по курсу 2014 г. Таким образом, подсчитал он, недополученная крымчанами прибыль составляла ежегодно 30 млрд руб. в течение 23 лет.

Парламентарий предложил добавить к этому «ежегодно выплачиваемые Россией Киеву $100 млн "арендной платы" Черноморского флота в Севастополе». Также, считает он, надо подсчитать недополученные доходы за простой сотен гектаров земли на южном берегу Крыма, зданий санаториев, экологический ущерб, потери от энергетической, водной, продуктовой, транспортной и информационной блокад. Отдельно, добавил Козенко, надо добавить «вклады крымчан, которые прихватили, сбегая с полуострова, украинские банки».

По его словам, группе также надо оценить «моральный ущерб за годы нахождения крымчан в украинской оккупации». Он привел в пример ущемление прав русскоязычного населения, которому «в своем время подвергались жители полуострова».

В марте на заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма, приуроченном к пятилетию присоединения полуострова к России, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать потери, которые Крым понес за то время, пока находился в ее составе. В том же месяце в Госдуме была создана рабочая группа по оценке ущерба Крыму от Украины.