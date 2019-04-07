США объявили о выводе своих военных из Ливии
Африканское командование вооруженных сил США вывело свой контингент из Ливии в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране. Об этом говорится в заявлении командования, которое было опубликовано в Twitter. В сообщении не уточняются численность войск и место, куда военные были передислоцированы. Представитель командования отметил, что США продолжат «следить за обстановкой на местах» и при необходимости рассмотрят вопрос о возобновлении военного присутствия в Ливии.
Издание The Libyan Address Journal опубликовало видео, на котором запечатлена эвакуация американских кораблей. При этом издание отметило, что сообщение США о выводе своего контингента из Ливии стало первым документальным подтверждением самого факта пребывания американских военных в этой стране.
Ранее на этой неделе командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу страны Триполи. По данным местной газеты Asharq Al-Awsat, войска под командованием Хафтара уже установили контроль над международным аэропортом в Триполи. Премьер Ливии Файез Сарадж обвинил Хафтара в предательстве и заявил, что его армия встретит сильное сопротивление.
В Ливии сейчас сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук находится парламент, а на западе, в Триполи базируется правительство, сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом. Национальная армия во главе с Хафтаром поддерживает власть парламента и выступает против правительства.