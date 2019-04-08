Политика

Новости

Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп. Временно исполняющим обязанности министра станет комиссар по таможенному и пограничному контролю Кевин Макалинан.

Трамп объявил об отставке Нильсен вскоре после встречи с ней в Белом доме, рассказали The Washington Post два высокопоставленных чиновника в администрации президента. Эта встреча не была указана в публичном расписании Трампа.

Ушла Нильсен по собственному желанию или ее уволил Трамп, неясно, отмечает газета. По словам источника, она шла на встречу в Белый дом без намерения покинуть свой пост.

По информации СBS News, отставка Нильсен — часть масштабного обновления министерства внутренней безопасности, которым руководит главный советник президента Стивен Миллер. Макалинан вряд ли станет постоянным главой ведомства, считает собеседник телеканала.

Нильсен возглавила министерство внутренней безопасности США в декабре 2017 года. СBS News отмечает, что она была активным защитником политики «нулевой терпимости», которая привела к разделению семей мигрантов на американской границе.