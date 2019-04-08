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Политика
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Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США

Ведомости
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Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп. Временно исполняющим обязанности министра станет комиссар по таможенному и пограничному контролю Кевин Макалинан.

Трамп объявил об отставке Нильсен вскоре после встречи с ней в Белом доме, рассказали The Washington Post два высокопоставленных чиновника в администрации президента. Эта встреча не была указана в публичном расписании Трампа.

Ушла Нильсен по собственному желанию или ее уволил Трамп, неясно, отмечает газета. По словам источника, она шла на встречу в Белый дом без намерения покинуть свой пост.

По информации СBS News, отставка Нильсен — часть масштабного обновления министерства внутренней безопасности, которым руководит главный советник президента Стивен Миллер. Макалинан вряд ли станет постоянным главой ведомства, считает собеседник телеканала.

Нильсен возглавила министерство внутренней безопасности США в декабре 2017 года. СBS News отмечает, что она была активным защитником политики «нулевой терпимости», которая привела к разделению семей мигрантов на американской границе.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал об отказе авиакомпании Interjet от восьми самолетов SSJ 100

Ведомости
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Мексиканская авиакомпания Interjet откажется от восьми дополнительных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров авиапрома.

По информации собеседника газеты, Interjet не может заплатить за новые самолеты. Сумма долга компании достигает $150 млн.

Interjet готова сохранить уже полученные самолеты, отмечает источник «Коммерсанта», однако авиакомпания попросила российскую сторону отремонтировать их двигатели «в счет будущих платежей». ОАК эту схему одобрила, но еще нужно согласие компании PowerJet.

В «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС) заявили, что не получали юридически оформленного отказа InterJet, отметив, что оказывают «максимальное содействие сторонам для достижения взаимовыгодных договоренностей».

В конце марта издание FlightGlobal сообщало со ссылкой на источники, что Interjet хочет отказаться от SSJ100 и вернуть их обратно производителю.

Interjet и ГСС в 2011 году заключили контракт на поставку 30 самолетов SSJ100. В парке мексиканской авиакомпании уже находится 22 российских самолета, из которых она использует только семь. В прошлом году Bloomberg и Flightglobal сообщали, что у Interjet есть проблемы с поставкой запчастей для российских самолетов, и она пустила четыре SSJ100 на замену запчастей для остальных летающих.

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Технологии
Новости

«Яндекс.Маркет» купит сервис самостоятельной оплаты товаров

Ведомости
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«Яндекс.Маркет» покупает сервис самостоятельного сканирования и оплаты товаров Scan to buy, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Scan to buy планируется интегрировать в сервис «Суперчек», который позволит самостоятельно оплачивать товары в офлайн-магазинах без использования обычных касс. Пользователи будут сканировать штрихкоды товаров с помощью камеры смартфона и оплачивать покупку в приложении. Бета-версию сервиса начнут тестировать в мае.

«Технология самостоятельного сканирования товаров является относительно новой на российском рынке, а команда Scan to Buy уже смогла качественно реализовать ключевые функции: стабильность работы системы и понятную логику пользовательского сценария», — приводятся в сообщении слова руководителя сервиса «Яндекс.Маркета» Татьяны Умряевой.

Scan to buy была основана в 2016 году. Компания провела тесты своего сервиса в нескольких федеральных и локальных розничных торговых сетях.

Бизнес
Новости

Российская компания «Мартин» подала иск о прекращении правовой охраны бренда Martini

Ведомости
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Российский производитель снеков «Мартин» обратился в суд с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».

«Мартин» просит снять защиту по нескольким классам международной классификации товаров и услуг, среди которых растительные и животные продукты, овощи и фрукты, безалкогольные напитки, пиво и др.

Иск предъявлен в связи с неиспользованием товарного знака правообладателем, предположил в разговоре с газетой партнер АБ «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко. Он считает, что перспективы удовлетворения требований «Мартина» выглядят достаточно высокими. По мнению омбудсмена по интеллектуальной собственности Анатолия Семенова, требования российской компании могут быть удовлетворены в отношении таких категорий товаров, как овощи и фрукты, но в случае с пивом шансы малы, потому что этот товар может быть признан однородным алкогольной продукции, выпускаемой под брендом Martini.

ООО «Мартин» производит семечки, сухарики и другие снеки, а также безалкогольные напитки и пиво. Компания принадлежит группе владельцев, самые крупные доли принадлежат Арутюну и Кристине Бабоян — по 19,5%.

Финансы
Новости

ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

Ведомости
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Система быстрых платежей (СБП), в работе которой ранее произошел сбой, работает в штатном режиме, сообщает ЦБ. По данным регулятора, с 23:00 сервисы системы предоставляются в полном объеме.

В работе СБП около 6.40 мск 7 апреля произошел сбой, сообщал ЦБ. При осуществлении некоторых операций наблюдались технические проблемы. О каких операциях идет речь, не уточнялось. Регулятор заявил, что сбой связан с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов.

Источник, близкий к Системе быстрых платежей, рассказал «Ведомостям», что проблемы в ее работе произошли из-за сбоя в системе «Глонасс», по которой сервис синхронизирует время.

СБП, оператором которой выступает ЦБ, заработала 28 февраля. Она позволяет физическим лицам мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона независимо от банков, где находятся их счета. К СБП подключены 11 крупных банков, в том числе Альфа-банк, Райффайзенбанк, Тинькофф банк, СКБ-банк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

Бизнес
Новости

РФПИ вместе с турецкой FIBA инвестируют в автолизинг

Ведомости
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с турецкой FIBA Holding планируют купить 20,6% в российской автолизинговой компании «Авто Партнерс». Долю 79,4% сохранит нынешний владелец компании — контролируемый FIBA Holding «КредитЕвропаБанк». Об этом рассказал представитель РФПИ. Подробности он не раскрыл.

Инвестиции РФПИ и партнеров (FIBA, ближневосточные компании) в «Авто Партнерс» составят «несколько сотен миллионов рублей», говорит источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, партнеры надеются, что это позволит компании в ближайшие пять лет утроить парк до 11 000 машин при ожидаемом росте российского рынка в 16-20% год. Его емкость оценивается почти в 130 млрд руб., добавляет источник.

По словам представителя РФПИ, сделка может стать первыми совместными инвестициями фонда с FIBA Holding. Они планируют в понедельник, 8 апреля подписать соглашение о сотрудничестве.

FIBA Group — холдинговая компания, имеет доли в более 70 компаний в финансовом и нефинансовом секторах, включая недвижимость, розничную торговлю, порты, здравоохранение и др.

Политика
Новости

Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что ждет своего соперника на выборах Владимира Зеленского на дебатах 14 апреля, сообщает УНИАН.

«Думаю, 19 или 20 часов будут оптимальным временем. Я приглашаю и зрителей, и все каналы для того, чтобы дебаты были проведены, как этого хотел Владимир Зеленский, чтобы не дать ему сойти с этого предложения», – сказал Порошенко.

Ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко согласился, подчеркнув, что должны быть соблюдены все требования предвыборного законодательства Украины.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Никто из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов. Зеленского, который лидировал в первом туре, поддержали 30,24% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко, занявшего второе место, проголосовали 15,95%. Они примут участие во втором туре выборов, который состоится 21 апреля.

Технологии
Новости

WSJ узнала о планах Facebook проложить подводный кабель вокруг Африки

Ведомости
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Американская корпорация Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Проект направлен на то, чтобы снизить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте, что должно способствовать привлечению новых пользователей в социальную сеть, отмечает издание.

Проект получил название «Симба» в честь главного персонажа мультфильма «Король Лев», рассказали три собеседника издания. По их словам, кабель должен быть проложен в водах нескольких африканских стран на восточном, западном и средиземноморском побережьях континента. Издание подчеркивает, что проект до сих пор находится на стадии обсуждения, итоговое решение может быть не принято.

Представитель Facebook отказался комментировать информацию о кабеле вокруг Африки. «Мы берем во внимание весь мир, когда рассматриваем возможность прокладки подводных кабелей», – сказал он WSJ.

Как отмечает издание, материнская компания Google Alphabet Inc. – сейчас тоже рассматривает возможность прокладки кабеля вдоль западного побережья Африки.

Компания Facebook была основана в 2004 г. Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть – одна из ведущих в мире. Ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2 млрд пользователей.

Страны с самым дорогим и самым дешевым мобильным интернетом

Финансы
Новости

ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей

Ведомости
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В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора. «Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», – говорится в пресс-релизе. Отмечается, что проблемы начались около 6.40 мск 7 апреля.

Сбой, по данным ЦБ, связан с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов. При проведении каких операций возникают проблемы, регулятор не уточнил. В сообщении отмечается, что о восстановлении работы системы будет объявлено дополнительно.

Система быстрых платежей заработала в России 28 февраля, с ее помощью физические лица могут мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона независимо от банков, где находятся их счета. Изначально к СБП были подключены 11 крупных банков, в том числе «Ак барс», «Тинькофф банк», СКБ-банк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк. Оператором системы является Центробанк.

Политика
Новости

Лидеру тамбовской ОПГ предъявили обвинение в убийстве Галины Старовойтовой

Ведомости
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Следователи предъявили обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого считают лидером так называемой тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Барсукова Константин Кузьминых. «Было предъявлено обвинение по 277-й статье (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)», – сказал юрист. Он добавил, что его подзащитный вину не признает и считает обвинение необоснованным.

Максимальное наказание, предусмотренное ст. 277 УК, – пожизненное лишение свободы. По данным Кузьминых, расследованием дела занимаются следователи петербургского управления ФСБ.

Как сообщает «Фонтанка», следствие полагает, что Барсуков знал о намерении неустановленного лица убить Старовойтову, «активная политическая и государственная деятельность которой вызвала острое неприятие у ее оппонентов, вплоть до ненависти у отдельных из них», и совместно с ним «принял решение прекратить государственную и политическую деятельность» депутата «путем ее убийства».

Депутат Госдумы, сопредседатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 г. В 2005 г. суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима Юрия Колчина, признав его виновным в организации убийства Старовойтовой. Тогда же был осужден непосредственный исполнитель убийства Виталий Акишин, который получил 23,5 года лишения свободы. Заказчик убийства установлен не был.

Спустя 10 лет по делу об убийстве Старовойтовой был осужден еще один человек – экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко. Он получил 17 лет колонии строгого режима за соучастие в организации убийства. Глущенко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на Барсукова.

Сейчас Барсуков отбывает срок по ряду обвинительных приговоров, в том числе и за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК). В общей сложности он приговорен к 24 годам колонии строгого режима. 

Политика
Новости

США объявили о выводе своих военных из Ливии

Ведомости
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Африканское командование вооруженных сил США вывело свой контингент из Ливии в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране. Об этом говорится в заявлении командования, которое было опубликовано в Twitter. В сообщении не уточняются численность войск и место, куда военные были передислоцированы. Представитель командования отметил, что США продолжат «следить за обстановкой на местах» и при необходимости рассмотрят вопрос о возобновлении военного присутствия в Ливии.

Издание The Libyan Address Journal опубликовало видео, на котором запечатлена эвакуация американских кораблей. При этом издание отметило, что сообщение США о выводе своего контингента из Ливии стало первым документальным подтверждением самого факта пребывания американских военных в этой стране.

Ранее на этой неделе командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу страны Триполи. По данным местной газеты Asharq Al-Awsat, войска под командованием Хафтара уже установили контроль над международным аэропортом в Триполи. Премьер Ливии Файез Сарадж обвинил Хафтара в предательстве и заявил, что его армия встретит сильное сопротивление.

В Ливии сейчас сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук находится парламент, а на западе, в Триполи базируется правительство, сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом. Национальная армия во главе с Хафтаром поддерживает власть парламента и выступает против правительства.

Политика
Новости

На станции «Чистые пруды» московского метро произошло задымление

Ведомости
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На станции метро «Чистые пруды» в Москве произошло задымление из-за возгорания кабеля, сообщила пресс-служба метрополитена. После того как кабель был обесточен, пожарным удалось его потушить. Угрозы для пассажиров не было, тление кабеля происходило в туннеле.

Из-за возгорания было приостановлено движение между станциями «Парк культуры» и «Комсомольская». В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами. К 14.00 мск движение поездов на Сокольнической линии было полностью восстановлено, сообщила пресс-служба метрополитена. Восстановление движения заняло около часа.

В сообщении московского метро в Twitter говорится, что «вся энергетика метрополитена показывает рабочее состояние», возможно, что загоревшийся кабель не относится к метро.

Причиной возгорания стало короткое замыкание, сообщил источник «Интерфакса». По его данным, кабель горел в 50 м от платформы в туннеле между станциями «Чистые пруды» и «Красные ворота».

В Москве открыли семь новых станций метро

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