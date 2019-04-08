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Косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят в океан

Косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят в естественную среду обитания, заявил губернатор края Олег Кожемяко. «Ученые из команды Кусто, российские ученые определят, когда и какие особи выпускать», – передает его слова «Интерфакс». Сейчас животные находятся в бухте Средняя. Для них будут созданы условия, приближенные к естественной среде обитания. В бухте также будет оборудован реабилитационный центр для попавших в беду морских млекопитающих Японского моря.

К началу мая по каждому животному будет разработан индивидуальный план выпуска, уточнил замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков. По его словам, сотрудники института за месяц собрали большой объем материала, команда французского океанолога Жан-Мишеля Кусто собрала дополнительный материал. Теперь эту информацию необходимо проанализировать и на ее основании разработать рекомендации по выпуску животных в естественную среду обитания.

Ранее команда Кусто по приглашению Минприроды прибыла в Приморье для консультации по реабилитации и возможному выпуску косаток и белух из «китовой тюрьмы». В прошлом году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух. По данным приморского издания PrimaMedia, животных поместили в маленькие открытые вольеры бухты Средняя. Генпрокуратура и Следственный комитет России выяснили, что животных выловили с многочисленными нарушениями закона. Greenpeace утверждал, что косаткам и белухам угрожает смертельная опасность, их могут вывезти в Китай. ФСБ возбудила дела в отношении компаний, организовавших «китовую тюрьму». Фигурантами дел по ч. 2 ст. 8.17 КоАП (нарушение правил требований, регламентирующих рыболовство) стали компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», Сочинский дельфинарий. По этой норме КоАПом для юридических лиц предусмотрена выплата компенсации – от двукратного до трехкратного размера стоимости животных.