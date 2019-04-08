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Bloomberg сообщил об усталости конгресса США от подготовки санкций против России

Американские парламентарии «устали» от законопроектов, предполагающих новые санкции против России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сенатора США Марко Рубио (республиканец от штата Флорида). «Надеюсь, мы сможем привлечь больше людей [к работе над законопроектами о санкциях]», – отметил он.

Многие сенаторы по-прежнему хотят привлечь российские власти к ответственности за возможное вмешательство в выборы в США и политику в других странах, но в сенате нет консенсуса по поводу конкретных мер, указывает агентство. Парламентарии также видят риски от новых санкций для экономики самих Соединенных Штатов. Еще одним фактором агентство называет разобщенность американского конгресса США: большинство в палате представителей составляют демократы, а в сенате – республиканцы. В результате законопроекты сталкиваются с трудностями при прохождении через конгресс, если их не поддерживает американский президент Дональд Трамп.

«Санкции могут быть палкой о двух концах», – заявил в беседе с агентством руководитель сенатского комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон. «Следует немного подождать и подумать, что мы в реальности можем сделать», – отметил он.

В начале апреля Рубио вместе с сенатором-демократом от штата Мэриленд Крисом Ван Холленом внесли в конгресс США законопроект о санкциях против России за возможные попытки вмешаться в американские выборы в будущем. Документ предусматривает возможность введения мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики России, а также российского суверенного долга. В 2018 г. сенаторы уже вносили в конгресс США похожий законопроект, но парламентарии его не поддержали.