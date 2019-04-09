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Палата общин Великобритании окончательно одобрила отсрочку Brexit

Палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке Brexit, говорится в сообщении британского информационного агентства Press Association. Как отметила автор законопроекта, представитель партии лейбористов Иветт Купер на своей страничке в Twitter, документ уже получил одобрение королевы. По словам Купер, парламент проголосовал «против хаоса и ущерба», который мог быть причинен в случае выхода Соединенного королевства из ЕС без соглашения.

Летом 2016 г. в Великобритании прошел референдум о выходе страны из Европейского союза, который поддержало 51,9 % подданых. Два с половиной года правительство страны готовилось исполнить волю граждан. Ожидалось, что страна покинет ЕС 29 марта 2019 г. Затем эти сроки были сдвинуты. Без одобрения соглашения с ЕС парламентом страны Великобритания должна покинуть Евросоюз до 12 апреля. В противном случае процедуры должны быть завершены до 22 мая.

После того, как законопроект об отсрочке Brexit станет законом, премьер-министр Великобритании Тереза МэйМэй обязана объявить крайний срок выхода из ЕС, получить одобрение парламента и подать запрос в ЕС, который может принять или отвергнуть поступившее предложение. Однако Мэй уже попросила власти Евросоюза рассмотреть перенос Brexit на более поздний срок — 30 июня. Соответствующее предложение уже направлено председателю Европейского совета Дональду Туску.

Во время подготовки к Brexit Великобритания столкнулась с оттоком капитала и человеческих ресурсов. После референдума о Brexit в июне 2016 г. 23 финансовые организации публично объявили о переводе из Великобритании в Европу активов на 1 трлн фунтов ($1,31 трлн), подсчитал в марте EY. Во время прошлого исследования в конце 2018 г. эта сумма составляла 800 млрд фунтов. Финансовые организации также собираются перевести в Европу около 7000 сотрудников. Суверенные инвестиционные фонды также резко уменьшили вложения в Великобританию – с $21 млрд в 2017 г. до $1,8 млрд в прошлом году, пишет FT со ссылкой на исследование мадридской IE Business School.