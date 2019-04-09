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Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня, заявил действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев в видеообращении. По его словам, он обсудил вопрос о проведении внеочередных выборов с Нурсултаном Назарбаевым, передает «РИА Новости».

Он пообещал, что выборы будут проведены «честно, открыто, справедливо». «Это моя принципиальная позиция», – сказал Токаев.

Токаев назвал целью досрочных выборов «необходимость снять любую неопределенность» в исторически важный момент, а также «подтвердить стабильность и преемственность политики» первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, приводит его слова ТАСС.

Назарбаев сложил полномочия 20 марта после 30 лет у власти. Токаев, занимавший пост председателя сената (верхней палаты) парламента, стал новым президентом. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий Назарбаева, истекающий в апреле 2020 г. Назарбаев остается во главе Совета безопасности республики. Он также продолжит быть лидером партии «Нур отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета страны.

Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева