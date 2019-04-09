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Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Ведомости
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Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня, заявил действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев в видеообращении. По его словам, он обсудил вопрос о проведении внеочередных выборов с Нурсултаном Назарбаевым, передает «РИА Новости».

Он пообещал, что выборы будут проведены «честно, открыто, справедливо». «Это моя принципиальная позиция», – сказал Токаев.

Токаев назвал целью досрочных выборов «необходимость снять любую неопределенность» в исторически важный момент, а также «подтвердить стабильность и преемственность политики» первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, приводит его слова ТАСС.

Назарбаев сложил полномочия 20 марта после 30 лет у власти. Токаев, занимавший пост председателя сената (верхней палаты) парламента, стал новым президентом. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий Назарбаева, истекающий в апреле 2020 г. Назарбаев остается во главе Совета безопасности республики. Он также продолжит быть лидером партии «Нур отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета страны.

Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева

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Политика
Новости

Лукин отозвал законопроект о правилах видеосъемки на избирательных участках

Ведомости
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Бывший уполномоченный по правам человека, сенатор Владимир Лукин отозвал законопроект об организации фото- и видеосъемки на избирательных участках, внесенный им в Госдуму на прошлой неделе. Об этом сообщил сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц и подтвердила «Ведомостям» представитель Лукина.

Встреча Лукина с представителями «Голоса», «Наблюдателей Петербурга», «Яблока» и Дмитрия Гудкова прошла 8 апреля, сообщил Мельконьянц. По словам представителя Лукина, он отозвал законопроект для доработки.

Согласно предложенному законопроекту члены избиркомов, наблюдатели и журналисты могут организовать фото- и видеосъемку, предварительно уведомив руководство комиссии, и только с места, которое определено председателем избиркома. При этом Центризбирком в своих рекомендациях указывает, что наблюдатели и иные лица, которые вправе находиться на участке, могут открыто снимать голосование и подсчет голосов.

Лукин пояснял, что в законопроекте речь идет о разрешении всех видов наблюдения, в том числе и съемки. В то же время он признавал, что председатель комиссии может определить неудобное место для съемки. «Эффективная реализация закона в том, чтобы заранее подготовить места по согласованию с журналистами – чтобы было удобно и им, и избирателям», – отмечал он. Мельконьянц, в свою очередь, указывал, что законопроект ограничит в правах наблюдателей и журналистов при фиксации вбросов, подтасовок при подсчете и других фальсификаций.

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Политика
Новости

Россияне в опросе WWF назвали самый неэкологичный регион

Ведомости
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Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) провело исследование экологического поведения россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы исследования. Респондентам, в частности, предложили оценить экологическую обстановку в их регионах. Хуже всего ситуацию в своем регионе оценили жители Калмыкии: их не устроило качество воды и объем отходов из пластика.

В конце списка также оказались Курганская, Омская и Ярославская области. Высоко экологическую обстановку в своем регионе оценили жители Алтая, Ингушетии, Северной Осетии и Чечни, а также Краснодарского края.

Для определения степени экологической ответственности россиян WWF учитывал соотношение уровня важности экологической проблемы для жителей того или иного региона и готовности ее решить. В тройку лидеров по этому показателю вошли жители Северной Осетии и Севастополя. Замыкают рейтинг с самыми низкими результатами Костромская и Магаданская области, уточнил фонд.

В рейтинге того, что делают россияне, чтобы спасти природу, лидирует бережное отношение к воде. Они также стараются внимательно относиться к лесу, сортировать мусор и обеспокоены проблемой пластика, борются за чистый воздух и оказывают поддержку заповедным территориям. По мнению фонда, данные, полученные в ходе исследования, помогут скоординировать и скорректировать действия государства и НКО при разработке природоохранных проектов. Всего в исследовании, которое проводилось на сайте WWF, приняли участие около 60 000 человек из 800 российских населенных пунктов.

Технологии
Новости

РБК: МТС начала переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi

Ведомости
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Мобильный оператор МТС начал переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников. По данным издания, оператор заинтересован в покупке 100% актива за 20 млрд руб.

Онлайн-кинотеатр на 100% принадлежит кипрской компании «Иви.ру медиа лимитед». В кипрском реестре юридических лиц совладельцами компании называются структуры ru-Net, Tiger Global, Baring Vostok, а также Lighthouse Strategy, Finsight Investments, уточняет издание.

Председатель совета директоров ru-Net Леонид Богуславский заявил РБК, что интерес к ivi.ru проявляют разные инвесторы, но «продвинутого разговора ни с кем из них на сегодняшний день нет». Пресс-служба МТС сообщила изданию, что ничего не знает о переговорах с онлайн-кинотеатром. Пресс-служба ivi отказалась комментировать изданию эту информацию.

Возможная продажа ivi.ru обсуждалась на рынке еще год назад, рассказал РБК топ-менеджер одного из видеосервисов, но тогда компания оценивала себя в $250 млн (15,7 млрд руб. исходя из среднегодового курса доллара в 2018 г.). «Возможно, ivi.ru добавил к этой стоимости успех прошлого года», – отметил он. Выручка компании в 2018 г. по МСФО выросла на 62% до 3,94 млрд руб., сообщил изданию представитель онлайн-кинотеатра.

Бизнес
Новости

«Звезда» построит газовоз Arc7 под проект «Арктик СПГ»

Ведомости
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«Совкомфлот» и верфь «Звезда», которой управляет консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка, подписали контракт на строительство пилотного газовоза Arc7. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в отрасли. Само подписание произошло 5 апреля, а торжественная церемония заключения контракта состоится 9 апреля на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге. Газовоз строится под проект «Арктик СПГ» компании «Новатэк».

В «Новатэке» пояснили, что компания подписала и отправила в «Совкомфлот» договор фрахтования пилотного газовоза еще 27 декабря. «Совкомфлот» заключил договор со «Звездой» на его строительство 5 апреля. С учетом его условий «Совкомфлот» внес поправки в договор фрахтования и подписал его со своей стороны», – рассказал собеседник в «Новатэке». Договор фрахтования заключен на 25 лет, судно должно быть сдано до конца 2022 г. и ледовые испытания завершены не позднее апреля 2023 г. К этому же времени должны запустить первую линию «Арктик СПГ».

Ранее сообщалось, что для «Арктик СПГ» должны построить еще 14 газовозов Arc7 по тендерному контракту. Сейчас собеседник издания уточняет, что точное количество необходимых под проект газовозов еще обсуждается. С учетом разрешений на использование судов под иностранным флагом, а также запуска хабов на Камчатке и в Мурманске «Новатэк» может оптимизировать их число с учетом уже построенных 15 газовозов для другого проекта – «Ямал СПГ».

Газовозы под проект «Ямал СПГ» строились в Южной Корее. На российских верфях подобные суда до сих пор не создавались. Их строительство на «Звезде» будет субсидировать бюджет – не более 20% от цены газовоза, если сравнивать ее со стоимостью на корейских верфях. Как ранее сообщало издание, в проекте постановления правительства, подготовленном Минпромторгом, предлагается установить стоимость строительства газовоза Arc7 на «Звезде» на уровне $375,6 млн при цене работ в Южной Корее в $324,4–330 млн.

Выбор редактора
Политика
Новости

Украина выдала России обвиняемого в причастности к убийству Пола Хлебникова

Ведомости
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Правоохранительные органы Украины приняли решение выдать России Магомеда Дукузова, обвиняемого в причастности к убийству главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 г., направленный в Совет Федерации.

Всего в прошлом году Киев выдал Москве 22 обвиняемых в различных преступлениях, уточняется в документе, который цитирует агентство. Когда был выдан Магомед Дукузов, не сообщается. На момент написания материала на сайте Генпрокуратуры доклада не было, но в повестке заседания Совета Федерации указано, что с этим докладом 10 апреля выступит генпрокурор Юрий Чайка. 

Хлебников был первым редактором российского Forbes. Его застрелили 9 июля 2004 г. около здания редакции журнала в Москве. В ноябре 2004 г. в Минске был задержан брат Магомеда Дукузова – Казбек Дукузов. Позже его депортировали в Россию и отдали под суд. Через два года – в мае 2006 г. – коллегия присяжных признала Казбека Дукузова и двух других подсудимых невиновными по делу об убийстве Хлебникова.

Генпрокуратура обжаловала это решение. Верховный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. На новый суд фигуранты дела не явились и были объявлены в розыск. В ноябре 2017 г. Служба безопасности Украина сообщила о задержании Магомеда Дукузова в Киеве. Заказчики и организаторы убийства до сих пор не найдены.

Экономика
Новости

Всемирный банк заявил о рекордных переводах в страны с низким уровнем дохода

Ведомости
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Денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода в 2018 г. достигли рекордного уровня, говорится в исследовании Всемирного банка. Глобальные переводы мигрантов он оценил в $529 млрд, что на 9,6% превысило прошлогодний рекорд в $483 млрд. Ожидается, что в 2019 г. денежные переводы достигнут $550 млрд, что станет крупнейшим источником внешнего финансирования стран с низким и средним уровнем доходов. Общий объем денежных переводов в мире, в том числе в страны с высоким уровнем доходов, по итогам 2018 г. достиг $689 млрд по сравнению с $633 млрд годом ранее.

Прошлогодний рост переводов сильнее всего проявился в странах Южной Азии (на 12% больше, чем в 2017 г.), а также Восточной Азии и Тихоокеанском регионе (7%). Основными получателями переводов стали Индия – $79 млрд, Китай – $67 млрд, Мексика – $36 млрд, Филиппины – $34 млрд и Египет – $29 млрд. Отмечается, что, за исключением Китая, денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода ($462 млрд) были существенно больше потоков прямых иностранных инвестиций ($344 млрд).

Переводы в страны Европы и Центральной Азии увеличились примерно на 11% до $59 млрд в 2018 г. после 22%-ного роста годом ранее. В исследовании отмечается, что продолжающийся рост экономической активности привел к увеличению исходящих денежных переводов из Польши, России, Испании и США, которые являются основными источниками денежных переводов. Крупнейшим получателем переводов в регионе названа Украина, которая в 2018 г. получила рекордные $14 млрд, что на 19% больше, чем в 2017 г. Впрочем, этот всплеск отчасти связан с пересмотром методологии оценки входящих денежных переводов.

Средняя стоимость отправки перевода в $200 в 2018 – начале 2019 г. составила около 7%. Самым дорогим каналом переводов оказались банки, взимающие комиссию в 11%. За ними идут почтовые отделения – около 7%.

Политика
Новости

Суд отказал Хорошавину в удовлетворении апелляции

Ведомости
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Сахалинский облсуд завершил рассмотрение апелляции по делу экс-губернатора региона Александра Хорошавина. Решение Южно-Сахалинского городского суда оставлено без изменения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на судью Юлию Терлецкую.

Защита требовала отмены обвинительного приговора экс-губернатору и двум его бывшим подчиненным. 9 февраля 2018 г. Южно-Сахалинский суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, экс-губернатор был оштрафован на 500 млн руб. и лишен всех госнаград. Хорошавин своей вины не признал.

Зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин был приговорен к восьми годам и штрафу в 4 млн руб. Экс-советник Хорошавина Андрей Икрамов получил 9,5 года и штраф в 176 млн руб.

Бывший министр сельского хозяйства области Николай Борисов признан виновным только в эпизоде со взяткой и должен выплатить 2,5 млн руб. штрафа без лишения свободы. Общая сумма установленных по делу взяток составила около 522 млн руб.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

СМИ узнали о возможном выходе инвестфонда Macquarie из «Энел Россия»

Ведомости
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Австралийский инвестфонд Macquarie может до конца года продать свою долю в консорциуме PFR Partners Fund I Limited, который владеет 19,03% в «Энел Россия», «дочке» итальянской Enel. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на энергорынке. Сейчас Macquarie в консорциуме принадлежит 6,3%, еще по 33,3% – у РФПИ и ближневосточного инвестфонда AGC Equity Partners. Один из собеседников рассказал, что возможность выхода обсуждает и ближневосточный инвестфонд. Еще 8,23% в «Энел Россия», по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежат Prosperity Capital Management Александра Браниса.

Потенциальный покупатель доли австралийского инвестфонда неизвестен. Источники не знают, будет ли это один из действующих акционеров или сторонняя компания. Один из собеседников издания уточнил, что Macquarie получит юридическое право выхода из капитала Enel через месяц. Причиной выхода может быть окончание срока мандата на инвестиции в России, а пакет в «Энел Россия» был, по сути, последним активом фонда в стране, говорит еще один собеседник.

Сейчас «Энел Россия» владеет четырьмя российскими ГРЭС мощностью 9,6 ГВт и строит два ветропарка. Рефтинскую ГРЭС на Урале компания продает Сибирской генерирующей компании, входящей в СУЭК Андрея Мельниченко. «Дочка» Enel ухудшила финансовые ожидания, прописанные в стратегическом плане из-за снижения спроса на электроэнергию, переизбытка мощности в российской энергосистеме и сдерживания тарифов. В 2018 г. чистая прибыль «Энел Россия» по МСФО снизилась на 9,9% до 7,7 млрд руб. В 2019 г. компания вновь ожидает снижения прибыли до 6,7 млрд руб.

Пакет Macquarie в «Энел Россия» оценивается примерно в 3 млрд руб., считает Владимир Скляр из «ВТБ капитала». Сейчас компания избавляется от угольных активов, делает ставку на развитие возобновляемой энергетики и ищет финансирование для модернизации старых ТЭС. Это может сказаться на дивидендной политике и создает среднесрочные риски, считает аналитик. При этом сейчас бумаги «Энел Россия» имеют одну из самых высоких в стране дивидендных доходностей в 13,9%.

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Политика
Новости

Генпрокуратура заявила о хищениях в структурах «Роскосмоса» и «Ростеха» на 1,6 млрд рублей

Ведомости
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Подведомственные предприятия «Роскосмоса» и «Ростеха» похитили более 1,6 млрд руб., выделенных на создание новейших разработок вооружения. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации, сообщает «РИА Новости». В документе приводится отчет о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 г.

В докладе Генпрокуратуры сообщается о проверке почти 19 000 исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов государственной власти, включая Министерство по чрезвычайным ситуациям, Роспатент, Федеральное медико-биологическое агентство и Федеральную службу исполнения наказаний. Кроме того, правоохранительные органы проверили такие госкорпорации, как «Роскосмос», «Росатом», концерн «Алмаз-Антей», ПАО «ОАК», АО «НПК «Уралвагонзавод». По итогам проверки Генпрокуратура отчиталась о выявлении множества нарушений при использовании средств гособоронзаказа. В частности, в ведомстве указали на завышение стоимости работ и срыв сроков исполнения контрактов.

В докладе отмечается, что по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

«Роскосмос» позже заявил, что сотрудничал с Генпрокуратурой при проверках и передал ведомству материалы Службы внутреннего аудита. «На основании данных материалов на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 г. приняты исчерпывающие меры для наведения порядка», – уточнила госкорпорация (цитата по «Интерфаксу»).

Бизнес
Новости

Нефтяники попросили Медведева о праве повторно использовать демонтированные трубы

Ведомости
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Крупнейшие нефтяные компании пожаловались премьеру Дмитрию Медведеву на Росприроднадзор, запретивший им повторно использовать демонтированные нефтегазовые трубы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, подписанное главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым, а также гендиректорами «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» Александром Дюковым, Владимиром Богдановым и Наилем Магановым.

В 2017 г. ведомство признало отходами трубы, использовавшиеся, в частности, для нефте- и газопроводов, в бурении и на насосно-компрессорных станциях. Раньше 80% отработанных труб нефтяники могли использовать в некапитальном строительстве, часть труб они продавали в виде металлолома, поясняют знакомые с ситуацией источники издания. Теперь компании не только лишены этих возможностей, но и должны тратиться на утилизацию демонтированных труб как промотходов. На получение многочисленных разрешений может уходить от полугода до года. В результате замедляется ремонт и замена трубопроводов, а также возрастают риски аварий и разливов нефти, отмечается в письме. Нефтяники просят Медведева разрешить им повторное использование отработанных труб.

По данным издания, требования по ограничению оборота использованных труб лоббировал Фонд развития трубной промышленности, созданный трубными компаниями ОМК, ТМК и ЧТПЗ. Эту меру они обосновывали борьбой с контрафактной продукцией – восстановленными бывшими в употреблении трубами, цена на которые значительно ниже, чем на новые. Руководитель фонда Игорь Малышев пояснил, что зачастую так называемые реставраторы восстановленных труб выдают их за новые и предоставляют поддельные сертификаты известных трубных заводов. Объем этого теневого рынка он оценил более чем в 30 млрд руб. в год. При этом Малышев уточнил, что представители трубной отрасли не настаивали на отнесении отработанных труб к отходам. Это инициатива Росприроднадзора.

Новые правила оправдывает гендиректор «Трансломпереработки» (структуры «Транслома») Марат Галиев. Сам «Транслом» источники издания связывали с бизнес-интересами семьи Аркадия Ротенберга, хотя его представитель это отрицал. По словам Галиева, часто компании, имевшие на балансе отработанные трубы, не понимали, что имеют дело «с отходами 4-го класса опасности». Некоторые из них «всерую» продавали на рынок до 70–80% своих отработанных труб, которые возвращались от реставраторов «под видом новых», но продавались значительно дешевле, чем у официальных производителей. «По сути, никакого честного рынка в этой области не было», о его создании речь идет только сейчас, уверен Галиев.

Бизнес
Новости

Китай проверит продукцию химической промышленности на опасные ингридиенты

Ведомости
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Китай проверит продукцию своей химической промышленности на содержание опасных и вредных веществ, пишет Reuters со ссылкой на документ Государственного управления по регулированию рынка (SAMR), опубликованный на странице ведомства в интернет. Так регулятор решил отреагировать на взрывы и нештатные ситуации, которые случаются на производствах страны и уносят человеческие жизни. В частности, по информации агентства, будет проверена пищевая упаковка и другие потенциально опасные для здоровья людей продукты производства, сейсмоопасность районов, где построены предприятия, использование ими надлежащего и безопасного электрооборудования.

По результатам проверки, которая продлится до октября 2019 г., компаниям будут вынесены предписания. Те фирмы, которые не смогут внести изменения в производственный процесс и отказаться от вредных ингредиентов, лишатся лицензии на ведение бизнеса, отмечает агентство.

В конце марта на химическом заводе «Цзянсу Тяньцзяи» на востоке Китая прогремел мощный взрыв, который унес десятки жизней, передавало «РИА Новости». Он был настолько мощным, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2. Власти городского округа Яньчэн, на территории которого находится парк, впоследствии приняли решение закрыть его.

По всей стране может быть закрыто на проверку множество других промышленных парков, ссылается Reuters на китайское издание Global Times.

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