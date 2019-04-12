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Кремль заявил о непричастности к изменению меры пресечения Калви

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смягчение меры пресечения для основателя Baring Vostok Майкла Калви не связано с давлением на Кремль американского бизнеса, который обещал отказаться от приезда на ПМЭФ после ареста инвестора.

«Это никакой роли не сыграло, тем более что вы знаете, мы тщательно избегали каких-либо оценок. И президент не мог, не может и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия и судебные действия», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу.

Вчера, 11 апреля, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и перевел Майкла Калви из СИЗО под домашний арест, а сегодня суд продлил эту меру пресечения до 14 июля. Защита инвестора настаивала на его переводе под подписку о невыезде. Кроме того, суд также отпустил под домашний арест еще одного фигуранта дела – бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Он признал вину и дал показания против себя и других обвиняемых. Остальные фигуранты дела остаются в СИЗО.

По версии следствия, подсудимые похитили 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».