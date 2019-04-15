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Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова

Мещанский суд Москвы назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Согласно решению суда экспертиза будет финансово-экономической, оценочной и искусствоведческой. Финансово-экономическую поручено провести комиссии Центра судебной экспертизы при Минюсте, а искусствоведческую – заместителю директора МХТ им. Чехова Марине Андрейкиной и профессору Института театрального искусства Видмантасу Силюнасу.

Суд поставил перед экспертами несколько вопросов. В частности, сколько денег «Седьмая студия» получала в 2011–2014 гг. от Минкульта, сколько – из иных источников; какую сумму составили все расходы организации за этот период; были ли у «Седьмой студии» траты, не связанные с проектом «Платформа». Также суд интересует, сколько денег было перечислено на счета фирм, занимавшихся обналичиванием, и сколько тратилось на каждое конкретное мероприятие. Рассмотрение дела отложено на два месяца. Следующее заседание состоится 17 июня.

Ранее Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде Серебренникова, а также других фигурантов дела – бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. До этого они находились под домашним арестом. Серебренников и другие фигуранты дела обвиняются в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Никто из фигурантов дела не признает вину, кроме бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Она заключила сделку со следствием и дала показания против коллег.

Серебренников на свободе. Режиссера отпустили из-под домашнего ареста