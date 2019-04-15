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Штаб Зеленского обвинил Порошенко в недоборе людей в участковые комиссии

В некоторых областях Украины наблюдается недобор людей в участковые комиссии перед вторым туром президентских выборов. Об этом сообщил штаб кандидата Владимира Зеленского в Facebook.

По его данным, нехватка людей возникла из-за того, что соперник Зеленского Петр Порошенко подал недостаточное число для формирования комиссий: «И здесь понятно одно: малое количество людей в участковых комиссиях может значительно повлиять на качество проведения голосования».

По закону в случае недобора людей их должны подать окружные комиссии, указал штаб Зеленского, но последние тоже этого не делают, показывая «либо свою несостоятельность, либо умышленный саботаж процесса организации выборов».

Нехватка людей, согласно информации штаба Зеленского, есть в Киеве, а также в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях. «Это [недобор людей] может свидетельствовать о попытках сорвать выборы как в конкретных городах, так и по всей стране», – подчеркнул штаб.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов. Во второй тур, который должен состояться 21 апреля, прошли Зеленский и Порошенко, набрав 30,24 и 15,95% соответственно.

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