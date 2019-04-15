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Молодым британцам запретят ставить лайки в соцсетях

Британская организация Information Commissioner's Office (подконтрольна министерству цифровой индустрии, культуры, медиа и спорта страны), регулирующая вопросы защиты персональных данных граждан в сети интернет, опубликовала новые стандарты обработки личных данных молодых британцев в соцсетях. Этих стандартов должны будут придерживаться все британские и зарубежные IT-компании, дизайнеры и разработчики онлайн-сервисов, которыми могут пользоваться жители страны, не достигшие 18 лет. Организация запрещает компаниям независимо от того, находятся ли они в Великобритании или за рубежом, собирать сведения о таких гражданах страны, делиться ими с третьими лицами или использовать полученные данные в коммерческих целях, отслеживать их перемещения. Кроме того, в документе предлагается запретить молодым британцам ставить «лайки» в соцсетях, чтобы снизить зависимость от них молодежи.

Всем компаниям, нарушившим данное требование, будет предъявлен штраф в размере 4% их годового оборота, узнала британская The Times. В случае с Facebook и Instagram, если они откажутся выполнять требования британского регулятора, он может составить около $2,2 млрд, отмечает газета.

По мнению экспертов, опрошенных газетой, подобные меры могут привести к тому, что в соцсетях появятся две версии: для тех, кто старше 18 лет, и для молодежи. Если способы проверки возраста окажутся ненадежными, то тогда IT-компаниям и онлайн-сервисам придется предоставлять всем пользователям одинаковый – повышенный – уровень конфиденциальности или уходить с рынка Соединенного Королевства.