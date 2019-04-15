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Мексика создаст «институт Робин Гуда», чтобы вернуть награбленное коррупционерами

Мексика создаст организацию, которая займется возвращением государству и народу активов, конфискованных у политиков-коррупционеров и представителей организованной преступности, передает Reuters Latina America со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. По словам Обрадора, сейчас готовится законопроект о создании специального института, который будет работать, как Робин Гуд или знаменитый мексиканский разбойник Чучо эль Рото, и оперативно возвращать все украденное. Средства, вырученные от конфискации активов, пойдут прежде всего на развитие больниц и школ, пообещал президент.

По данным Transparency International, Мексика входит в число стран, не принимающих необходимых мер для борьбы с коррупцией, и в индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет организация, сейчас занимает 138-е место наряду с Папуа – Новой Гвинеей, Ливаном, Ираном и Россией.

После вступления в должность президента Мексики 1 декабря 2018 г. Обрадор пообещал народу бороться с «раковой опухолью» коррупции.