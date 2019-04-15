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Мосгорсуд признал законным отстранение Арашукова от должности сенатора

Мосгорсуд признал законным временное отстранение от должности сенатора Рауфа Арашукова, передает ТАСС. «Жалобу защиты оставить без удовлетворения», – огласила решение судья.

Сам Арашуков заявил в суде, что его «не хотят видеть в должности сенатора». Все происходящие с ним после задержания события он назвал попыткой лишить его полномочий члена Совета Федерации. Арашуков также напомнил, что его вина еще не доказана.

Неделей ранее Мосгорсуд признал законным продление ареста Арашукову до 30 июня. Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний Совета Федерации в конце января. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. В середине марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении Арашукова от должности сенатора. В суде следователь заявил, что сенатор может использовать свое положение для угроз свидетелям и потерпевшим, оказывая давление на ход следствия.

Комментируя дело Арашукова, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сказала, что сенатор может быть лишен полномочий в двух случаях: если он сам напишет заявление или суд признает его виновным.

Сенатор Арашуков в Басманном суде