У горящего собора Парижской Богоматери обрушилась крыша

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Власти Франции объяснили отказ тушить с воздуха Собор Парижской Богоматери

Французская экстренная служба Sécurité civile объяснила отказ тушить пламя, охватившее Собор Парижской Богоматери, с воздуха риском обрушения всей конструкции. Об этом говорится в сообщении службы в Twitter. К месту ЧП стянуты сотни пожарных, которые делают все возможное, чтобы взять огонь под контроль, уточнила служба.

Мощный пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Вскоре огонь охватил шпиль собора и помещения под ним. В результате шпиль и крыша обрушились, пожар перекинулся на одну из башен собора. Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что пожарные пытаются взять под контроль распространение огня, а также спасти произведения искусства. Официальных данных о причинах возгорания пока нет. По некоторым данным, он мог начаться на строительных лесах. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование.

Президент США Дональд Трамп призвал принять незамедлительные меры для тушения пожара. «Так ужасно видеть мощный пожар в Нотр-Даме в Париже. Возможно, должна быть задействована пожарная авиация. Надо действовать быстро!» – написал он в своем Twitter.

Собор Парижской Богоматери – одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Кафедральный собор архиепархии строился почти два века – с 1163 по 1345 г. Его возвели по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли, главными создателями считаются два архитектора – Жан де Шель, работавший над зданием с 1250 по 1265 г., и создатель Святой капеллы Пьер де Монтрей, руководивший работами с 1250 по 1267 г.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фотографии