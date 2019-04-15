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Президент Франции приехал к горящему Собору Парижской Богоматери

Президент Франции Эмманюэль Макрон покинул Елисейский дворец и приехал к горящему Собору Парижской Богоматери в 20.15 по парижскому времени, сообщает газета Le Figaro. По данным газеты, на месте происшествия ожидаются председатель Национальной ассамблеи Франции Ришар Ферран и премьер-министр Эдуар Филипп.

«Собор Парижской Богоматери в огне. Вся нация переживает. Подумаем о всех католиках и о всех французах. Как и всем соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит эта часть нас», – написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

К горящему зданию стянуты пожарные команды Парижа. Мэрия Парижа начала эвакуацию жителей острова, работников предприятий и туристов, остановившихся в отелях, расположенных неподалеку от места пожара.

Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) – кафедральный собор архиепархии Парижа, один из символов французской столицы. Пожар в Соборе начался в 18.50 по парижскому времени. К настоящему моменту обрушился шпиль здания, загорелась крыша.