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Пожарные заявили о спасении каркаса Собора Парижской Богоматери от обрушения

Пожарным, по предварительным данным, удалось спасти от полного обрушения конструкцию и две башни Собора Парижской богоматери, сообщает Associated Press со ссылкой на начальника французской пожарной охраны Жан-Клода Галле. На то, чтобы полностью потушить пожар, потребуется еще 3-4 часа, уточнил государственный секретарь при министре внутренних дел Лор Нуньес.

Reuters сообщает, что минимум один пожарный получил серьезные травмы при тушении огня.

Возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло примерно в 18:50 (19:50 мск). Огонь начал распространяться на верхних уровнях собора. Официально причина пожара пока не называлась, но Cnews со ссылкой на пожарных сообщило, что возгорание могло возникнуть при реставрации здания. Прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба. По данным источников Reuters, в качестве возможной причины пожара рассматривается случайность.

В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы и большая часть кровли собора. Президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал восстановить его. «Отвечая на поступившие многочисленные обращения, мы решили начать национальную кампанию сбора средств на его восстановление», — сообщил французский лидер. Он также попросил о помощи международное сообщество. Макрон отметил, что «худшего удалось избежать» и поблагодарил пожарных за «смелость» и «высокий профессионализм».

Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фотографии