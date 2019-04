Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме

Политика

Конгрессмены США запросили у крупнейших банков информацию о связях Трампа с Россией

Палата представителей, контролирующаяся республиканской партией, направила повестки крупнейшим международным банкам с требованием предоставить информацию о сделках президента США Дональда Трампа с российскими банками. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на знакомые с расследованием источники. Повестки получили, в частности, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase и Bank of America.

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф уточнил, что группа конгрессменов совместно с комитетом финансовых услуг направила запросы 15 апреля, передает Bloomberg. Конгрессменов интересуют дела, которые банки вели с фигурантами списка подозреваемых в отмывании денег из России и других стран Восточной Европы. В отношении Deutsche Bank расследование ведется с января 2019 г., с тех пор как демократы получили большинство в нижней палате конгресса. По словам Шиффа, банк сотрудничает со следствием, поэтому в его адрес была направлена так называемая «дружественная повестка». Обычно она выдается, когда компания или банк готовы предоставить информацию, но хотели бы получить официальный запрос. Представитель Deutsche Bank Керри Макхью подтвердила, что банк ведет с комитетами продуктивный диалог.

Ко времени вступления в должность президента у Трампа в Deutsche Bank было непогашенных кредитов на $340 млн, следует из его последней декларации. При этом, отмечает агентство, банк кредитовал Трампа десятилетиями, даже когда другие банки отказывали ему в деньгах. Всего за это время Deutsche Bank выдал его структурам около $2 млрд. Возможные финансовые рычаги влияния не были упомянуты в четырехстраничном резюме генпрокурора Уильяма Барра о выводах спецпрокурора по России Роберта Мюллера, который 22 месяца вел расследование о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 г.

Эрик Трамп, сын президента США и исполнительный вице-президент Trump Organization считает, что повестки являются «беспрецедентным злоупотреблением властью», а также «последней попыткой демократов» в палате представителей напасть на главу государства и его семью, приводит агентство выдержки из его заявления.