Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме

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Песков не стал комментировать планы Кремля выдавать гражданство жителям Донбасса

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков категорически отказался комментировать планы Кремля упростить получение гражданства жителями ДНР и ЛНР. «Нет, пока мы не готовы ничего такое комментировать, пока нет никаких комментариев на этот счет», — цитирует «РИА Новости» Пескова. На вопрос журналистов, находится ли этот вопрос «в повестке Кремля, Песков еще раз заявил, что не будет комментировать эту тему .

Ранее РБК сообщило со ссылкой на свои источники, что Россия рассматривает возможность предоставления жителям Донбасса российского гражданства по упрощенной процедуре – без экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет. Соответствующий указ президент может подписать после выборов на Украине, которые назначены на 21 апреля.

В начале 2017 г. Россия объявила о признании на своей территории паспортов ДНР и ЛНР. В настоящий момент в России обладатели этих паспортов могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего они должны на 90 дней покинуть страну.

В донецкой и Луганской областях с весны 2014 г. продолжается вооруженный конфликт между украинской армией и сепаратистами, в результате которого часть территории этих областей оказалась под контролем сепаратистов.