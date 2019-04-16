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Украинские социологи посчитали рейтинги Зеленского и Порошенко

За кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского накануне второго тура выборов готовы проголосовать 48,4% граждан, за действующего президента Петра Порошенко - 17%. К таким выводам пришел Киевский международный институт социологии (КМИС), опросив более 2000 респондентов старше 18 лет в 129 городах страны. Статистическую погрешность КМИС оценило в 3,3%.

Число неопределившихся граждан с выбором кандидата граждан составляет 17,9%, а 8,8% отказались назвать имя претендента на президентское кресло, за которого они готовы отдать свой голос. По данным КМИС, 6,3% респондентов не планируют принимать участие в голосовании, а 1,6% намерены испортить бюллетень.

На вопрос о том, кто победит на предстоящих выборах, 57,2% респондентов КМИС предположили, что это будет Зеленский, в победе Порошенко уверены 14,1% граждан. Еще 28,7% респондентов не определились или отказались отвечать на этот вопрос.

Более половины респондентов (54%) сообщили социологам, что точно будут голосовать, еще 18,8% с большой вероятностью пойдут на выборы. С большой долей вероятности пропустить голосование планируют 15,5% опрошенных. Затруднились или отказались отвечать еще 11,7% граждан.

Выборы на Украине проходили 31 марта. Как сообщила Центральная избирательная комиссия страны, никто из кандидатов не смог в первом туре набрать 50% голосов, необходимых для победы. После окончательного подсчета протоколов Зеленского лидировал с 30,24% голосов избирателей, Порошенко поддержали 15,95% граждан страны, пришедших на выборы. Дата второго тура назначена на 21 апреля.