В Петербурге эвакуировали 15 судов

Политика

Новости

Путин раскритиковал правительство за проблемы с космодромом Восточный

Необходимо достроить вторую очередь космодрома Восточный, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности во вторник. «Здесь, конечно, нужно правительству обратить внимание на расценки. Ну вот уже докладывают несколько раз, что ни одна компания не берется за завершение работ в связи с этими расценками. Ну надо как-то реалистично к этому подходить, обоснованно. Не задирать там, не завышать ничего, но реалистично нужно подходить», – сказал президент.

По словам Путина, Россия должна располагать независимым доступом в космос с российской территории. Уже в ближайшее время пусковые нагрузки на космодром Восточный должны возрасти. Президент также призвал активнее использовать космодром Плесецк.

Полномасштабное строительство космодрома Восточный началось в 2012 г., и к 2016 г. были в основном построены объекты первой очереди по запуску ракет «Союз-2». Первый запуск состоялся в апреле 2016 г., а всего с космодрома состоялось четыре запуска, несколько запусков планируется произвести в этом году. Сейчас идет поиск подрядчика для строительства второй очереди космодрома для запуска тяжелых ракет типа «Ангара-5». Стоимость затраченных средств к данному моменту, по словам источника в космической промышленности, превышает 120 млрд руб.

Путин поручил завершить создание на базе российских космодромов комплексов для новейших ракет-носителей, в том числе для «Ангары А5» и «Ангары А5М». «Первый пуск данной ракеты [«Ангары А5»] с космодрома Восточный запланирован на 2021 г., а А5М должна полететь с космодрома в 2025 г.», – добавил президент.

Эти и другие меры позволят России обеспечить лидерство в космосе, заявил Путин. Мировой рынок услуг, связанных с космосом, оценивается в $183 млрд и в ближайшие годы он будет только увеличиваться, отметил президент. Он призвал к глубокой модернизации ракетно-космической отрасли. «Если мы будем топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно», – отметил президент.