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Власти пересмотрят космическую программу из-за санкций

Правительство к 15 июля должно представить скорректированную программу Основных направлений государственной политики в космической отрасли, сказал журналистам во вторник, 16 апреля, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Предыдущие Основы были выработаны в 2013 г. и должны были действовать до 2030 г. «Но было принято решение, что необходимо рассмотреть этот вопрос дополнительно», – сказал Патрушев. «К этому нас подтолкнул научно-технический прогресс в первую очередь», – пояснил Патрушев. «Также мы рассчитывали на международное сотрудничество. И во многом то, что думалось, не было оправдано», – отметил он.

В связи с этим требуется корректировка нормативно-правовой базы, регулирующей космическую отрасль, сказал секретарь Совбеза: «В большей степени рассчитывать на себя. Там, где возможно, продолжать международное сотрудничество. Но вы знаете, что в условиях санкций целый ряд необходимых вещей нужно делать самим».

Поручение о корректировке Основных направлений дано правительству, к 15 июля проект должен быть подготовлен и представлен на утверждение президенту Владимиру Путину, сказал Патрушев. «И что важно, будет подготовлена стратегия развития госкорпорации «Роскосмос», – добавил он. Во втором документе «будут учтены цели и задачи, которые будут заложены в целом в глобальном варианте и которые будут более детально также расписаны», сказал он.