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Реликвии Собора Парижской Богоматери передадут в Лувр

Уцелевшие во время пожара произведения искусства и священные реликвии Собора Парижской Богоматери будут переданы в Лувр, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра культуры Франции Франка Ристера.

По его словам, речь идет о находившихся внутри произведениях искусства, а также о таких реликвиях, как терновый венец Иисуса Христа, часть креста, на котором он был распят, туника французского короля Сен-Луи (13 век). Изначально эти вещи были перенесены в городскую ратушу, уточнил Ристер.

Вечером 15 апреля на чердаке собора начался пожар. Полностью сгорел шпиль здания, часы и большая часть крыши. Пожарным удалось спасти каркас здания и две башни собора. Потушить огонь удалось только утром во вторник. Тушение продолжалось более девяти часов, были задействованы около 400 пожарных. Официально причина пожара не называлась, однако возгорание могло возникнуть во время проведения реставрационных работ шпиля.

Собор Парижской Богоматери после пожара. Фотографии