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Россия признала новые власти Судана

Российские власти признали власти Судана и поддерживают с ними контакт. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов, передает «Интерфакс».

Армия Судана 11 апреля объявила об отстранении от власти президента Омара аль-Башира, который управлял страной последние 30 лет. Также был распущен парламент страны. Министр обороны Судана Авад бен Ауф заявил, что в республике формируется военный совет. Он будет управлять государством два года, пока длится переходный период. По его истечении в стране пройдут президентские выборы, сообщал телеканал Sky News Arabia. Затем Авад бен Ауф был отправлен в отставку. Сейчас в стране действует режим чрезвычайного положения.

Кроме России новые власти Судана поддержала Саудовская Аравия. Эр-Рияд поддерживает планы военного совета и может предоставить стране гуманитарную помощь, передавал телеканал Al Arabia.