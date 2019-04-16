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Россия признала новые власти Судана

Ведомости
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Российские власти признали власти Судана и поддерживают с ними контакт. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов, передает «Интерфакс».

Армия Судана 11 апреля объявила об отстранении от власти президента Омара аль-Башира, который управлял страной последние 30 лет. Также был распущен парламент страны. Министр обороны Судана Авад бен Ауф заявил, что в республике формируется военный совет. Он будет управлять государством два года, пока длится переходный период. По его истечении в стране пройдут президентские выборы, сообщал телеканал Sky News Arabia. Затем Авад бен Ауф был отправлен в отставку. Сейчас в стране действует режим чрезвычайного положения.

Кроме России новые власти Судана поддержала Саудовская Аравия. Эр-Рияд поддерживает планы военного совета и может предоставить стране гуманитарную помощь, передавал телеканал Al Arabia.

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Новости

Штабы Порошенко и Зеленского арендовали стадион «Олимпийский» для дебатов 19 апреля

Ведомости
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Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и его конкурента шоумена Владимира Зеленского договорились об аренде крупнейшего стадиона страны «Олимпийский» для проведения дебатов вечером 19 апреля. Об этом сообщил внештатный советник Порошенко, спикер его избирательного штаба Олег Медведев на брифинге, передают «Украинские новости». По словам Медведева, трехстороннее соглашение было подписано представителями штабов утром 16 апреля. Штаб Зеленского и спортивный комплекс «Олимпийский» эту информацию пока не подтвердили.

Ранее Зеленский вызвал Порошенко на стадионные дебаты и предложил назначить их на 19 апреля. Порошенко согласился на участие в дебатах. Однако он настаивал на другой дате - 14 апреля, а 19-ого числа предложил Зеленскому встретиться в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Стороны так и не смогли договориться. Порошенко 14 апреля прибыл на киевский стадион «Олимпийский». Его соперник там так и не появился. Действующий президент Украины воспользовался возможностью, чтобы выступить перед собравшимися на стадионе людьми и ответить на вопросы журналистов.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Никто из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов. Зеленского, который лидировал в первом туре, поддержали 30,24% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко, занявшего второе место, проголосовали 15,95%. Они примут участие во втором туре выборов, который состоится 21 апреля.

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«Собор Парижской Богоматери» Гюго возглавил список бестселлеров Amazon

Ведомости
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Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» стал лидером списка бестселлеров Amazon France. Французы начали активно покупать его после пожара, уничтожившего шпиль, часы и часть крыши собора, сообщает BFMTV со ссылкой на данные Amazon France.

«Собор Парижской Богоматери» был опубликован впервые в 1831 г. Автор книги в описании уделял большое внимание архитектуре собора и его внутреннему интерьеру, подробно описывал все трагедии, изменившие его облик, и исторические события, связанные с ним. Гюго также описал в романе пожар, похожий на тот, который произошел в соборе вчера: «Там было большое пламя, поднимавшееся между двумя башнями».

Как отмечает Bloomberg, массовыми покупками книг французы проявляют скорбь. Это не первый случай, когда они выбирают подобный способ выразить свои чувства — в 2015 г. после стрельбы в барах Парижа (жертвами теракта стали 130 человек) парижане стали скупать произведение Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Тогда книга Хемингуэя о его жизни в Париже в 1920-х гг. также поднималась в лидеры продаж на Amazon.

Собор Парижской Богоматери, построенный в XII–XIV вв. является одной из главных достопримечательностей Франции, памятником готической архитектуры. Вечером 15 апреля на его чердаке начался пожар. Потушить его удалось только через 9 часов. Пожарные смогли спасти каркас здания и две башни собора. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал французам восстановить собор.

Собор Парижской Богоматери после пожара. Фотографии

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Политика
Новости

Украина просит Международный трибунал добиться освобождения моряков из российских СИЗО

Ведомости
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Украина просит Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге принять меры в отношении России, которая в ноябре 2018 г. задержала в Керченском проливе украинских моряков. О том, что МИД Украины подал такой запрос в Международный трибунал и с его помощью будет добиваться освобождения своих граждан, сообщил президент страны Петр Порошенко, передает «Интерфакс». Сейчас 24 украинских моряка, участвовавшие в инциденте, находятся в московских СИЗО.

Как написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Украина ожидает рассмотрения своего запроса в течение месяца.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре 2018 г. Украинские корабли попытались пройти из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя, что находится на Азовском море. Российские пограничники задержали украинские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», обвинив украинских военных в нарушении российских территориальных вод и опасном маневрировании. Российская сторона заявила, что украинские суда не реагировали на требования об остановке и не предупреждали Россию о своих планах.

ВМС Украины с обвинениями не согласились и настаивали, что своевременно предупредили Россию о скором переходе кораблей через пролив и назвали инцидент проявлением агрессии.

Евросоюз, США, Австралия и Канада осудили действия России в Черном море и ввели против России санкции.

Финансы
Новости

Российские банки увеличили прибыль в 1,5 раза

Ведомости
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Российские банки в I квартале 2019 г. увеличили прибыль (нетто) в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Центробанка. В январе – марте 2019 г. российский банковский сектор получил прибыль 587 млрд руб., а годом ранее в тот же период – 353 млрд руб.

По состоянию на 1 апреля в России действовали 473 кредитные организации. На начало года их было 484. В материалах ЦБ отмечено, что 373 из них были прибыльными и продемонстрировали в I квартале прибыль 654 млрд руб., еще 93 организации получили убыток 67 млрд руб. Доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с I кварталом прошлого года на четверть.

Прибыль (нетто) российских банков по итогам 2018 г., по оценке ЦБ, составила 1,3 трлн руб., что в 1,7 раза превысило финансовый результат 2017 г. На финансовый результат сектора оказали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без этих банков прибыль банковского сектора за 2018 г. достигла 1,9 трлн руб., отмечалось в материалах Банка России.

Политика
Новости

Реликвии Собора Парижской Богоматери передадут в Лувр

Ведомости
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Уцелевшие во время пожара произведения искусства и священные реликвии Собора Парижской Богоматери будут переданы в Лувр, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра культуры Франции Франка Ристера.

По его словам, речь идет о находившихся внутри произведениях искусства, а также о таких реликвиях, как терновый венец Иисуса Христа, часть креста, на котором он был распят, туника французского короля Сен-Луи (13 век). Изначально эти вещи были перенесены в городскую ратушу, уточнил Ристер.

Вечером 15 апреля на чердаке собора начался пожар. Полностью сгорел шпиль здания, часы и большая часть крыши. Пожарным удалось спасти каркас здания и две башни собора. Потушить огонь удалось только утром во вторник. Тушение продолжалось более девяти часов, были задействованы около 400 пожарных. Официально причина пожара не называлась, однако возгорание могло возникнуть во время проведения реставрационных работ шпиля.

Собор Парижской Богоматери после пожара. Фотографии

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Бизнес
Новости

«Укрнафта» сообщила о решении суда взыскать с России более $50 млн за имущество в Крыму

Ведомости
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Постоянный третейский суд в Гааге постановил взыскать с России $44,4 млн за «экспроприацию» имущества «Укрнафты» в результате присоединения Крыма к России, говорится на сайте украинской компании. Суд принял такое решение 12 апреля. Помимо этого с России решено взыскать более $5,5 млн процентов и $3,5 млн судебных расходов. «На сумму компенсации согласно решению арбитражного суда начисляются проценты, начиная с 22 апреля 2014 г.», – отмечается в сообщении.

В октябре 2014 г. «Укрнафта» заявила, что Россия нарушила обязательства по договору об инвестициях от 1998 г., что помешало инвестициям в крымские АЗС и привело к их «экспроприации». Компания подала жалобу в международный арбитражный суд. Тот определил местом судебного разбирательства третейский суд в Гааге. Однако Россия не признала его компетенцию, обжаловав определение в Верховном суде Швейцарии. Верховный суд не удовлетворил жалобу российской стороны, подтвердив право международного суда рассматривать спор по иску «Укрнафты» на основании выше упомянутого договора. Верховный суд Швейцарии согласился с арбитражным судом в том, что украинская компания является инвестором по соглашению, а ее имущество на полуострове – инвестициями.

«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины. 50% +1 акция компании принадлежит «Нафтогазу», еще около 42% – группе компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка.

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Бизнес
Новости

Правительство допустило передачу Crocus Group строительства на Восточном

Ведомости
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Crocus Group Араза Агаларова может стать кандидатом на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

«Что касается подрядчика, действительно [на заседании] констатировалось, что существует системная проблема в строительной отрасли. И дано будет поручение пересмотреть», – сказал он. Борисов отметил, что это касается не только космодрома Восточный и «Роскосмоса». Индексный метод, который сегодня используется для определения стоимостных параметров строительных работ, может быть не совсем адекватным существующим реалиям, добавил вице-премьер.

О том, что новым подрядчиком «Роскосмоса» по строительству второй очереди Восточного может стать Crocus Group, в феврале сообщали The Bell и РБК со ссылкой на источники. Агаларов сказал Forbes, что его компания может стать подрядчиком «Роскосмоса», если поступит такое поручение правительства.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин позже заявил, что условия строительства второго стартового стола на Восточном обсуждаются с тремя компаниями – «Стройтрансгазом» Геннадия Тимченко, «Стройгазмонтажом» Аркадия Ротенберга и «Крокусом», который входит в Crocus Group.

Ранее «Роскосмос» расторг контракт с ПСО «Казань» на строительство стартового стола для «Ангары» на космодроме Восточный, сообщил в январе Борисов. Компания была выбрана единственным исполнителем осенью прошлого года.

Политика
Новости

Власти пересмотрят космическую программу из-за санкций

Ведомости
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Правительство к 15 июля должно представить скорректированную программу Основных направлений государственной политики в космической отрасли, сказал журналистам во вторник, 16 апреля, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Предыдущие Основы были выработаны в 2013 г. и должны были действовать до 2030 г. «Но было принято решение, что необходимо рассмотреть этот вопрос дополнительно», – сказал Патрушев. «К этому нас подтолкнул научно-технический прогресс в первую очередь», – пояснил Патрушев. «Также мы рассчитывали на международное сотрудничество. И во многом то, что думалось, не было оправдано», – отметил он.

В связи с этим требуется корректировка нормативно-правовой базы, регулирующей космическую отрасль, сказал секретарь Совбеза: «В большей степени рассчитывать на себя. Там, где возможно, продолжать международное сотрудничество. Но вы знаете, что в условиях санкций целый ряд необходимых вещей нужно делать самим».

Поручение о корректировке Основных направлений дано правительству, к 15 июля проект должен быть подготовлен и представлен на утверждение президенту Владимиру Путину, сказал Патрушев. «И что важно, будет подготовлена стратегия развития госкорпорации «Роскосмос», – добавил он. Во втором документе «будут учтены цели и задачи, которые будут заложены в целом в глобальном варианте и которые будут более детально также расписаны», сказал он.

Политика
Новости

В Петербурге эвакуировали 15 судов

Ведомости
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В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 судов, в том числе городской суд, после поступления информации о минировании, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы петербургских судов.

Были также эвакуированы Василеостровский районный суд, Приморский, Петроградский, Фрунзенский, Куйбышевский, Дзержинский, Пушкинский, Выборгский, Невский, Зеленогорский, два здания Смольнинского, Колпинский, Московский и Ленинский суды.

Первое сообщение об эвакуации было опубликовано в 14:38 мск. В 15:17 пресс-служба сообщила, что Фрунзенский суд возвращается к работе и никаких опасных предметов обнаружено не было.

Бизнес
Новости

Греф: Сбербанк не планирует покупать «О’кей»

Ведомости
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Сбербанк не планирует покупать ритейлера «О’кей», но ведутся переговоры о финансировании. Об этом журналистам сообщил президент Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

Греф отметил, что не знает никаких подробностей о переговорах. «Мы как один из финансирующих банков рассматриваем эту сделку», – сказал он.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей». По словам собеседников агентства, банк планирует перепродать этот актив третьей стороне. В пресс-службе Сбербанка тогда заявили, что банк не планирует приобретение «О’кей» в собственных интересах.

«О’кей» в августе прошлого года подписала соглашение о долговом финансировании со Сбербанком на 12 млрд руб., отмечало агентство.

Финансы
Новости

Законопроект об «ипотечных каникулах» принят во втором чтении

Ведомости
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Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» во втором чтении, распространив его действие на кредиты, которые заемщики взяли до его предполагаемого вступления в силу. Взять «ипотечные каникулы» заемщик сможет один раз за весь срок кредита, если его сумма меньше 15 млн руб., следует из текста законопроекта. При этом банки по своему усмотрению смогут давать клиентам «ипотечные каникулы» и больше чем один раз.

Еще одна новинка законопроекта по сравнению с первым чтением: исключение информации о «каникулах» из кредитной истории заемщика. О том, что у него есть право на однократные «ипотечные каникулы» при соблюдении условий, заемщика должен в обязательном порядке информировать кредитный договор, следует из законопроекта. Информация о такой возможности должна быть на первой странице договора.

Условие, при котором у заемщика появляется право на «ипотечные каникулы», – его сложная жизненная ситуация. Сложной ситуацией авторы проекта считают потерю работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временную нетрудоспособность более двух месяцев подряд, а также снижение зарплаты или дохода заемщика либо его супруга более чем на 30% за предыдущий месяц. У банков будет пять дней на проверку того, насколько обоснован запрос. Если он соответствует хотя бы одному из описанных критериев, отказать в каникулах банк не сможет. Вернуться к обычному графику обслуживания долга можно в любой момент.

Максимальный срок таких «каникул» – полгода. В результате срок кредита удлиняется на длительность «каникул»: неуплаченные во время перерыва платежи заемщик отдает банку после выплаты средств по первоначальным условиям.

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