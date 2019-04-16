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Украина просит Международный трибунал добиться освобождения моряков из российских СИЗО

Украина просит Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге принять меры в отношении России, которая в ноябре 2018 г. задержала в Керченском проливе украинских моряков. О том, что МИД Украины подал такой запрос в Международный трибунал и с его помощью будет добиваться освобождения своих граждан, сообщил президент страны Петр Порошенко, передает «Интерфакс». Сейчас 24 украинских моряка, участвовавшие в инциденте, находятся в московских СИЗО.

Как написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Украина ожидает рассмотрения своего запроса в течение месяца.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре 2018 г. Украинские корабли попытались пройти из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя, что находится на Азовском море. Российские пограничники задержали украинские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», обвинив украинских военных в нарушении российских территориальных вод и опасном маневрировании. Российская сторона заявила, что украинские суда не реагировали на требования об остановке и не предупреждали Россию о своих планах.

ВМС Украины с обвинениями не согласились и настаивали, что своевременно предупредили Россию о скором переходе кораблей через пролив и назвали инцидент проявлением агрессии.

Евросоюз, США, Австралия и Канада осудили действия России в Черном море и ввели против России санкции.