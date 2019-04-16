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Штабы Порошенко и Зеленского договорились об аренде стадиона «Олимпийский»

Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и его конкурента шоумена Владимира Зеленского договорились об аренде крупнейшего стадиона страны «Олимпийский» для проведения дебатов вечером 19 апреля. Об этом сообщил внештатный советник Порошенко, спикер его избирательного штаба Олег Медведев на брифинге, передают «Украинские новости». По словам Медведева, трехстороннее соглашение было подписано представителями штабов утром 16 апреля. Штаб Зеленского и спортивный комплекс «Олимпийский» эту информацию пока не подтвердили.

Ранее Зеленский вызвал Порошенко на стадионные дебаты и предложил назначить их на 19 апреля. Порошенко согласился на участие в дебатах. Однако он настаивал на другой дате – 14 апреля, а 19-ого числа предложил Зеленскому встретиться в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Тогда стороны так и не смогли договориться. Порошенко 14 апреля прибыл на киевский стадион «Олимпийский». Его соперник там так и не появился. Действующий президент Украины воспользовался возможностью, чтобы выступить перед собравшимися на стадионе людьми и ответить на вопросы журналистов.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Никто из кандидатов не смог набрать необходимых для победы 50% голосов. Зеленского, который лидировал в первом туре, поддержали 30,24% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко, занявшего второе место, проголосовали 15,95%. Они примут участие во втором туре выборов, который состоится 21 апреля.