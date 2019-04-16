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Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы

Дагестан и Чечня приостановили работу по уточнению границ между республиками. Сообщения об этом размещены на сайтах Национального собрания Дагестана и парламента Чечни. Причины приостановки работы не сообщаются.

В конце января 2019 г. две республики создали рабочую группу по уточнению своих границ. Как сообщал в начале февраля на своей странице «В контакте» глава Чечни Рамзан Кадыров, властям республик предстоит внести в Единый государственный реестр границы пяти районов общей протяженностью 475 км. Тогда же Кадыров написал, что в совместной работе по землеустройству у регионов «нет никаких разногласий». По словам Кадырова, власти республик готовили «предложения, полностью учитывающие интересы обоих регионов».

«Я думаю, мы эту работу проведем за короткое время. Здесь понимание между парламентами, между рабочими комиссиями достигнуто, надо просто технически доработать эти вопросы», – рассказывал по итогам встречи со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов, передает республиканская государственная вещательная компания «Дагестан».

В конце сентября 2018 г. Чеченская республика уточнила границы с другим своим соседом – Ингушетией. По соглашению, подписанному властями обеих республик, Чечне передана часть территории Сунженского района Ингушетии, а Ингушетия получила площадь аналогичного размера в Малгобекском районе. Жители Ингушетии с изменением исторически сложившихся границ не согласились и вышли на акции протеста с требованием провести референдум. В декабре Конституционный суд поставил точку в этом вопросе. Граница между республиками после преобразования Чечено-Ингушской АССР и вплоть до подписания соглашения не была установлена официально, следовательно, ее оформление – вопрос компетенции региональных властей и не требует согласования на референдуме, решил суд.

Помимо Ингушетии и Дагестана, Чечня находится в процессе согласования границ с еще одним регионом России – Ставропольским краем.