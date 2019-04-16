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Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Россия не признает законность решения Гаагского суда о компенсации «Укрнафте» за утраченные активы в Крыму и будет его оспаривать, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Минюста. Пока Москва еще не получила по официальным дипломатическим каналам решение по иску, отмечают в Минюсте.

Постоянный третейский суд в Гааге 12 апреля постановил взыскать с России $44,4 млн за «экспроприацию» имущества «Укрнафты» в результате присоединения Крыма к России, сообщила «Укранафта». Помимо этого Россия должна выплатить $5,5 млн процентов, которые были начислены с 22 апреля 2014 г., и $3,5 млн судебных расходов украинской стороне.

В октябре 2014 г. «Укрнафта» заявила, что Россия нарушила обязательства по договору об инвестициях от 1998 г. и присвоила крымские АЗС. Компания подала жалобу в международный арбитражный суд. Тот определил местом судебного разбирательства третейский суд в Гааге. Россия с этим решением не согласилась, обжаловав определение в Верховном суде Швейцарии. Верховный суд Швейцарии подтвердил право третейского суда в Гааге рассматривать спор по иску «Укрнафты». Кроме того, Верховный суд постановил, что украинская компания является инвестором по соглашению, а ее имущество на полуострове – инвестициями.

«Укрнафта» — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Государственному «Нафтогазу» принадлежит 50% +1 акция компании, еще около 42% – группе компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка.