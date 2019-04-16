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Президент Франции пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать собор Парижской Богоматери за пять лет. Об этом он сообщил в видеообращении на своей страничке в Twitter. «Нам так много нужно восстановить. Но мы реконструируем Нотр-Дам и сделаем его еще прекраснее», – пообещал он, утверждая, что «разделяет боль французского народа».

Оценивая действия властей, служб спасения, парижан, гражданского и журналистского сообщества во время трагедии, он заявил, что «каждый был на своем месте, каждый сделал все, что мог», и поблагодарил всех, кто принимал участие в тушении пожара и глубоко переживал случившееся.

Вечером 15 апреля на чердаке собора Парижской Богоматери начался пожар. Полностью сгорел шпиль здания, часы и большая часть крыши. Пожарные спасли каркас здания и две башни собора. Потушить огонь удалось только утром 16 апреля. Тушение продолжалось более девяти часов, было задействовано около 400 пожарных.

Причины возникновения пожара расследуют 50 специалистов, передавал BFMTV со ссылкой на заявление прокурора Парижа Реми Хейца. Основной версией следствие считает несчастный случай. Собор осматривают архитекторы и другие эксперты. Вывод о прочности здания они должны дать вечером 17 апреля.

Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств на восстановление Нотр-Дама. За 16 апреля французские власти смогли собрать около 700 млн евро от французских бизнесменов и крупных компаний страны. О своем желании помочь заявили семьи миллиардеров Пино, Арно, Буиг, Ладре де Лашарьер и Беттанкур-Майерс, нефтегазовая компания Total, мэрия Парижа и власти региона Иль-де-Франс, а также зарубежные спонсоры.