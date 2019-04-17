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СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Ведомости
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Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка, на 100% принадлежащего ВТБ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Исмаилов подозревается в нарушении трех статей УК Швейцарии – 163,164,165. В них речь идет о мошенничестве, связанном с арестом имущества должника, о фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам, а также о разбазаривании активов. Максимальное наказание по самой тяжкой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

В заявлении БМ-Банка, бывшего Банка Москвы, сообщалось, что в период с сентября 2012 по февраль 2014 гг. он выдал три кредита на общую сумму более $230 млн. Их получателями стали ООО «Руслайн 2000» и голландская Tropicano Finance B.V., входившие в группу АСТ, которая принадлежала Исмаилову. Последний выступил поручителем по этим кредитам. Через некоторое время компании прекратили их обслуживание, к настоящему моменту долг с учетом пени и штрафов составляет около 15 млрд руб. Сам Исмаилов ризнан банкротом, а его имущество должно быть выставлено на торги.

Ранее БМ-Банк получил контроль над принадлежавшим Исмаилову рестораном «Прага», бизнес-центром «Тропикано», ТЦ АСТ и двумя квартирами на Кутузовском проспекте. В США по требованию кредитора арестован купленный Исмаиловым торговый центр Craig Valley Plaza, на который он потратил около $8 млн из кредитных средств. Отсудить гостиничный комплекс класса люкс Mardan Palace в турецкой Анталье БМ-банку не удалось.

По данным кредитора, часть полученных средств Исмаилов направил в Швейцарию. Свои активы он переоформил на ряд местных компаний и физлиц, что стало предметом расследования прокуратуры Цюриха. Источник в окружении Исмаилова утверждает, что никаких активов в Швейцарии у него нет. Представители защиты бизнесмена узнали о расследовании от корреспондента издания. В пресс-службе ВТБ заявили, что будут «добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства».

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СМИ сообщили о 20-минутном промедлении с вызовом пожарных в Нотр-Дам

Ведомости
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Пожарная сигнализация сработала в соборе Парижской Богоматери 15 апреля в 18.20 по местному времени, однако служащие вызвали пожарных лишь 23 минуты спустя – в 18.43. Все это время сотрудники собора самостоятельно пытались найти источник возгорания, пока сигнализация не сработала во второй раз.

Хронологию событий восстановил прокурор Парижа Реми Хейц, слова которого приводят Buzz Feed News и Washington Post. После первого срабатывания сигнализации служащие собора провели эвакуацию находившихся в соборе прихожан, поскольку месса началась несколько раньше. Как заявил органист Нотр-Дама Иоганн Вексо французской газете Ouest-France, первые минуты не чувствовалось даже запаха дыма. После второго срабатывания сигнализации стало понятно, что возгорание возникло на крыше. Ректор Нотр-Дама Патрик Шове рассказал, что пожарные трижды в день проводят «оценки» в уязвимом районе под деревянной крышей.

Причины возгорания всемирно известного собора еще выясняются. По прогнозам Хейеца, дело будет «долгим» и «сложным». Пока в качестве основной версии французское следствие рассматривает «теорию несчастного случая», пояснил прокурор Парижа.

Накануне министр культуры Франции Франк Ристер сообщил, что большая часть реликвий собора сохранена. В их числе терновый венец Иисуса Христа и туника Святого Луи, французского короля XIII века. Огонь не затронул и соборный орган, но пока не ясно, не был ли он поврежден при тушении. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет.

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Политика
Новости

Трамп наложил вето на резолюцию конгресса против Саудовской Аравии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, поддержанную обеими палатами конгресса, которая предписывает прекратить военную помощь участникам конфликта в Йемене, сообщает Associated Press. США поставляют оружие на миллиарды долларов Саудовской Аравии, которая поддерживает правительство Йемена в борьбе с повстанцами. «Эта резолюция является ненужной, опасной попыткой ослабить мои конституционные полномочия, ставя под угрозу жизнь американских граждан и отважных военнослужащих как сегодня, так и в будущем», — заявил Трамп, комментируя свою позицию.

Это второй случай за время президентства Трампа, когда он решился на применение вето. Первый касался введения чрезвычайного положения для финансирования строительства защитной стены на границе с Мексикой. По подсчетам Reuters, поддержки конгрессменов не хватит для преодоления президентского вето по йеменской резолюции. Такой вывод агентство делает, исходя из количества голосов, набранных при ее утверждении.

Йеменская резолюция стала ответом конгресса на позицию Белого дома по убийству в Саудовской Аравии колумниста The Washington Post Джамаля Хашкоджи. В ноябре 2018 г. представители конгресса настаивали на отмене военных поставок Эр-Риярду из пакета на $110 млрд., но Белый дом работал над сохранением сделок. Одной из них стала поставка Саудовской Аравии противоракетной системы THAAD на $15 млрд.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 г. На одной стороне выступают правительственные войска, поддерживаемые коалицией во главе с Саудовской Аравией, на другой – повстанцы шииты, помощь которым оказывает Иран.

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Бизнес
Новости

Дерипаска готов отказаться от контроля в группе ГАЗ из-за санкций

Ведомости
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Олег Дерипаска заявил о готовности снизить долю в группе ГАЗ – крупнейшем активе машиностроительного холдинга «Русские машины». Об этом сообщает Reuters со ссылкой слова бизнесмена, сказанные во время беседы с журналистами на центральном заводе группы в Нижнем Новгороде. При этом Дерипаска провел аналогию с холдингом En+, санкции с которого были сняты после снижения его доли в капитале, уточняет «Коммерсантъ».

«Это трудное время», - так охарактеризовал Дерипаска ситуацию в группе ГАЗ. Санкции США против нее не вступили в силу, в последний раз их введение было отложено в начале марта на четыре месяца. Однако если не будет снята сама угроза их введения, у ГАЗа не останется шансов на выживание, даже если в начале июля группа получит еще одну отсрочку, уточнил Дерипаска. Риск введения санкций не дает группе «полной свободы», что сказывается на отношениях с партнерами. В качестве примера бизнесмен привел немецкий Daimler, прекративший сотрудничество с ГАЗом из-за риска вторичных санкций.

В начале марта стало известно о том, что группа Volkswagen приостановила переговоры о покупке доли в группе ГАЗ из-за санкций. Гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович заявлял, что группа готова вернуться к вопросу после того как ГАЗ будет исключен из санкционного SDN-листа. План выхода из-под санкций автоконцерн разработал еще в 2018 г., но его сути не раскрывал. Осенью 2018 г. варианты реструктуризации группы обсуждались на встрече куратора отрасли вице-премьера Дмитрия Козака с послом США в России Джоном Хантсманом. По словам российского чиновника, правительство рассматривало различные варианты вывода группы из-под санкций. «И с участием государства, и с участием других потенциальных покупателей», – говорил он. Один из них – продажа доли группе Volkswagen.

В феврале 2019 г. первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов отмечал, что по ГАЗу необходимо выполнить ряд внутрикорпоративных процедур, которые пока еще не готовы, но находятся в процессе реализации. В начале апреля он уточнял, что ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» рассказал о конфликте франчайзи Domino’s Pizza Russia с компанией

Ведомости
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Франчайзи Domino’s Pizza Russia, развивающие рестораны за пределами Московского региона, сообщили о сложностях с экспансией. Письма об этом, по данным «Коммерсанта», они направили в марте 2019 г. региональному вице-президенту головной Domino’s Pizza International Фредерику Лунду, Domino’s Pizza Eurasia Аслану Саранга и руководителю Domino's Pizza Russia Гюванчу Донмезу.

Как пишет газета, обращения подписали владельцы 21 из 26 ресторанов, в том числе в Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Согласно этим письмам предложенная модель предполагала достижение точки безубыточности с первого месяца работы, однако ни одному из региональных ресторанов этого добиться не удалось. Цены на основные продукты Domino’s Pizza на 15-20% выше, чем у конкурентов, а пицца в регионах стоит на 10-15% дешевле, чем в Москве, говорится в письмах.

Также, указывают авторы обращений, цены сопутствующих услуг, которые оказывают навязанные посредники, завышена и достигает 2% от затрат ресторана. Маркетинговые акции не учитывают региональную специфику и проваливаются, в Domino’s Pizza Russia обращения игнорируются, подчеркивается в письмах. Итог, по данным авторов, — убыток ресторанов в регионах на сумму до 200 000 до 1 млн руб.

В письмах действия Domino’s Pizza Russia называются «умышленными» и «направленными на введение в заблуждение». Авторы обращений оставляют за собой право обратиться в арбитражный суд и другие органы.

Письмо подписал, в частности, Михаил Шуваев, который управляет девятью ресторанами Domino’s Pizza. Он сообщил, что ответа от компании пока не получено.

Пресс-служба Domino’s Pizza Russia сообщила, что компания была откровенна насчет потенциальных рисков. Большинство региональных ресторанов, открытых в 2017 и начале 2018 г. достигли операционной прибыли, подчеркнула она.

Планы по экспансии Domino’s Pizza подтвердила: она намерена открыть 40-60 новых заведений до конца 2019 г. Ранее компания объявляла, что планирует открыть в стране примерно 60 новых заведений в городах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Уральского федеральных округов.

Политика
Новости

Зеленский рассказал о разногласиях с Порошенко по дебатам на «Олимпийском»

Ведомости
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Актер Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины, набравший в первом туре больше всех голосов, записал видео для Instagram, в котором рассказал о разногласиях с командой соперника — действующего главы государства Петра Порошенко — по организации предвыборных дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«У нас продолжаются дебаты перед дебатами. Сначала мы обсуждали дату, затем НСК "Олимпийский". Теперь у команды президента появились новые условия», — рассказал Зеленский на записи.

По его словам, штаб Порошенко просит сделать не одну, а две сцены для участников дебатов. Также он предлагает разделить людей, пришедших в «фан-зону», которая разместится на стадионе, на две группы сторонников того или другого кандидата. Соглашаться с этими условиями Зеленский отказался.

В начале апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на «Олимпийском» и предложил назначить их на 19 апреля. Порошенко согласился на участие в дебатах, но настаивал на другой дате – 14 апреля, а 19-ого числа предложил Зеленскому встретиться в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. 14 апреля Порошенко прибыл на «Олимпийский». Зеленский там так и не появился. Действующий украинский президент выступил перед собравшимися на стадионе людьми и ответил на вопросы журналистов.

16 апреля штабы Зеленского и Порошенко договорились об аренде «Олимпийского» для дебатов вечером 19 апреля.

Политика
Новости

FT: Дерипаска создаст призовой фонд для установления истинных причин санкций

Ведомости
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Адвокаты российского бизнесмена Олега Дерипаски намерены на этой неделе создать призовой фонд в $600 000 для того, чтобы журналисты расследовали причины, по которым он попал под санкции, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на знакомые с проектом источники. По его мнению, пишет FT, власти США вводили ограничительные меры, находясь под влиянием внутриполитических факторов. Подробностей про призовой фонд газета не привела.

В интервью изданию Дерипаска раскритиковал американских конгрессменов, которые выступали против снятия с него санкций и обвиняли президента США Дональда Трампа в недостаточно жесткой позиции в отношении Москвы. «Конгресс хочет больше крови… Но конгресс не понимает, что происходит в России или где бы то ни было еще в мире. У них нет ни фактов, ни оснований — лишь грязная ложь», — подчеркнул бизнесмен.

«Конгресс был дезинформирован, — также отметил он, — и был движим вендеттой, местью. То, что вред бизнесу в России может решить какие-то проблемы, было заблуждением. Совершенно наоборот».

В декабре 2018 г. управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) опубликовало условия, на которых готово снять санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» Дерипаски. В конце января следующего года санкции были отменены.

В марте 2019 г. бизнесмен подал в суд в Вашингтоне иск к минфину, потребовав отменить санкции против него. Ограничительные меры в отношении него, а также других миллиардеров и госменджеров, в частности предправления ВТБ Андрея Костина, владельца «Реновы» Виктора Вексельберга и предправления «Газпрома» Алексея Миллера, были введены год назад.

Политика
Новости

СМИ узнали о возможной отставке Матвиенко с поста спикера Совета Федерации

Ведомости
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В Кремле обсуждают вопрос отставки Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации, рассказали «Дождю» близкие к администрации президента и Федеральному собранию источники. Также о возможной отставке Матвиенко написала и газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников «Дождя», празднование 70-летия Матвиенко концертом в Большом зале Академической филармонии Санкт-Петербурга выглядел как ее прощание с публичной политикой. Один из них считает, что роль в ее уходе могло сыграть задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Источник в Кремле говорит, что у Матвиенко могли быть личные проблемы. В целом, добавляет он, спикер Совета Федерации находится в хорошей форме и может выполнять все возложенные на нее функции, в том числе «уравновешивать» инициативы нижней палаты и ее председателя Вячеслава Володина. Один из источников «Дождя» утверждает, что вопрос об отставке Матвиенко может быть окончательно решен в мае. Пресс-служба спикера Совета Федерации подчеркнула, что не комментирует слухи и домыслы.

Вместо Матвиенко может быть назначен бывший спикер Госдумы, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, рассказали источники «Дождя» в нижней палате и Кремле. Собеседник, близкий к руководству одной из фракций, говорит, что в последнее время Нарышкин проявляет высокую публичную активность. На запрос в СВР к моменту публикации ответа не поступило.

По данным источников «Коммерсанта» в госструктурах, Матвиенко в мае встретится с президентом Владимиром Путиным и будет обсуждать с ним ее возможный уход с должности. Высокопоставленный федеральный чиновник сообщил газете, что рассматривается вариант с переходом Матвиенко на пост главы ПФР. Информации о том, кто сменит Нарышкина на посту СВР, пока нет, отмечает издание.

В конце марта Путин наградил Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Источник РБК уточнил, что награждение приурочено к 70-летию Матвиенко.

Технологии
Новости

Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы

Ведомости
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Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру. Об этом говорится в совместном пресс-релизе двух компаний.

Соглашение включает выплату со стороны Apple, отмечается в пресс-релизе. Сумма выплаты не называется. Компании также подписали шестилетнее лицензионное соглашение, которое вступило в силу с 1 апреля 2019 г., а также многолетнее соглашение на поставку чипов.

В начале 2017 г. Apple подала в США иск на $1 млрд против Qualcomm. В апреле того же года последовал ответ со стороны производителя чипов: он подал к Apple иск на такую же сумму.

За 2018 г. суды в Германии и Китае запретили Apple продавать старые iPhone из-за нарушения патентов, принадлежащих Qualcomm. В конце того же года производитель чипов обратился в Китае в суд с целью запретить в стране продажи новых iPhone — XS, XS Max и XR. Кроме того, Qualcomm пытался ограничить продажу iPhone и в США.

В марте этого года суд в Сан-Диего обязал Apple выплатить Qualcomm около $31,6 млн из-за нарушения патента.

Стиль жизни
Новости

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший драматический режиссер

Ведомости
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Режиссер Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссер за постановку «Маленьких трагедий» в московском «Гоголь-центре», передает «Интерфакс». Основой спектакля «Маленькие трагедии» являются четыре пьесы Александра Пушкина: «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость», «Пир во время чумы», а также «Сцена из Фауста».

«В номинации столько достойных режиссеров, у нас много хороших режиссеров в стране. Я надеюсь, вы мне дали награду, потому что вам действительно понравился спектакль», – сказал Серебренников, получая награду, Режиссер также поблагодарил команду, с которой работал над постановкой. Серебренников призвал театральное сообщество ценить «свободу художника в театре всеми силами, вопреки всему».

Серебренников также получил «Золотую маску» за работу над балетом «Нуреев». Спектакль был впервые показан публике в декабре прошлого года. Балет в двух действиях рассказывает о жизни танцовщика Рудольфа Нуреева. Постановка также затрагивает проблемы личности, общества, творчества и свободы.

Серебренников является основным фигурантом дела «Седьмой студии». 8 апреля суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Ранее режиссеру предъявили обвинения в хищении в составе организованной группы 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации на реализацию проекта «Платформа».

Выбор редактора
Политика
Новости

Президент Франции пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать собор Парижской Богоматери за пять лет. Об этом он сообщил в видеообращении на своей страничке в Twitter. «Нам так много нужно восстановить. Но мы реконструируем Нотр-Дам и сделаем его еще прекраснее», – пообещал он, утверждая, что «разделяет боль французского народа».

Оценивая действия властей, служб спасения, парижан, гражданского и журналистского сообщества во время трагедии, он заявил, что «каждый был на своем месте, каждый сделал все, что мог», и поблагодарил всех, кто принимал участие в тушении пожара и глубоко переживал случившееся.

Вечером 15 апреля на чердаке собора Парижской Богоматери начался пожар. Полностью сгорел шпиль здания, часы и большая часть крыши. Пожарные спасли каркас здания и две башни собора. Потушить огонь удалось только утром 16 апреля. Тушение продолжалось более девяти часов, было задействовано около 400 пожарных.

Причины возникновения пожара расследуют 50 специалистов, передавал BFMTV со ссылкой на заявление прокурора Парижа Реми Хейца. Основной версией следствие считает несчастный случай. Собор осматривают архитекторы и другие эксперты. Вывод о прочности здания они должны дать вечером 17 апреля.

Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств на восстановление Нотр-Дама. За 16 апреля французские власти смогли собрать около 700 млн евро от французских бизнесменов и крупных компаний страны. О своем желании помочь заявили семьи миллиардеров Пино, Арно, Буиг, Ладре де Лашарьер и Беттанкур-Майерс, нефтегазовая компания Total, мэрия Парижа и власти региона Иль-де-Франс, а также зарубежные спонсоры.

Бизнес
Новости

Сбербанк может вернуться к вопросу реструктуризации долга «Мечела»

Ведомости
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Сбербанк рассматривает возможность обсуждения реструктуризации долга металлургической компании «Мечел» Игоря Зюзина после анализа ее обновленной финансовой модели, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление зампреда правления банка Анатолия Попова.

По словам топ-менеджера, компания еще не обращалась с предложением рефинансировать задолженность. «Мечел» готовит обновленную финансовую модель к маю, после ее анализа возможны дальнейшие обсуждения реструктуризации долга», – сказал Попов.

Последние несколько лет «Мечел» занимается реструктуризацией и рефинансированием имеющейся задолженности. На конец 2018 г. чистый долг компании составлял 467,704 млрд руб. против 466,873 млрд руб. на конец 2017 г. В 2017 г. Газпромбанк, ВЭБ.РФ, ВТБ и Сбербанк, на которые приходится более 70% долга компании, согласовали новые условия погашения долгов «Мечела» в 2022 г. Иностранные кредиторы подали иск в Лондонский арбитражный суд с требованием взыскать с «Мечела» $461 млн долга. Позже компании удалось договориться о рефинансировании и этих долгов.

В феврале «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Мечел» в 2019 г. может расстаться с крупнейшим инвестпроектом – Эльгинским месторождением. На такой шаг компанию может подтолкнуть желание расплатиться с долгами после 2022 г. Источники называли претендентами на актив «Ростех», «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева и «Коулстар» Эдуарда Худайнатова. Сумму будущей сделки собеседники не раскрывали. Ранее компания продала 49% проекта Газпромбанку.

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