Пожар в Нотр-Даме мог начаться из-за проблем с электрикой
В качестве одной из версий пожара в Соборе Парижской Богоматери криминалисты рассматривают проблемы с электрикой, сообщает Le Parisien.
Специалисты считают, что очаг возгорания расположен у основания шпиля Собора. Там могло произойти короткое замыкание. Криминалисты изучают лифты, которые были установлены для реставрации здания.
Ранее прокурор Парижа Реми Хейц заявил, что расследование пожара в Соборе Парижской Богоматери будет «долгим» и «сложным». Сейчас французское следствие считает, что он не был преднамеренным.
Пожар в Соборе произошел вечером 15 апреля. Сгорели шпиль здания, часы и большая часть крыши. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать его за пять лет.
От L'Oreal до Total: Кто готов оплатить восстановление собора Парижской Богоматери
В заявлении LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Givenchy и Guerlain, говорится, что Арно и сама группа компаний обещают выделить 200 млн евро для реконструкции собора. «Они пожертвуют сумму в размере 200 млн евро фонду, созданному для реконструкции этого архитектурного произведения, которое является ключевой частью истории Франции», – уточняется в сообщении LVMH