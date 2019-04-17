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Пожар в Нотр-Даме мог начаться из-за проблем с электрикой

В качестве одной из версий пожара в Соборе Парижской Богоматери криминалисты рассматривают проблемы с электрикой, сообщает Le Parisien.

Специалисты считают, что очаг возгорания расположен у основания шпиля Собора. Там могло произойти короткое замыкание. Криминалисты изучают лифты, которые были установлены для реставрации здания.

Ранее прокурор Парижа Реми Хейц заявил, что расследование пожара в Соборе Парижской Богоматери будет «долгим» и «сложным». Сейчас французское следствие считает, что он не был преднамеренным.

Пожар в Соборе произошел вечером 15 апреля. Сгорели шпиль здания, часы и большая часть крыши. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать его за пять лет.

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