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«Коммерсантъ» узнал о планах назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС

Бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву могут предложить пост почетного председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в структурах организации.

Пока такой должности в ЕАЭС нет, поэтому в чем именно могут заключаться будущие полномочия Назарбаева, неизвестно. О создании нового поста и назначении Назарбаева может быть объявлено на заседании высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане 29 мая. В этот день лидеры государств – членов союза, среди которых Казахстан, Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия, отметят пятилетнюю годовщину создания организации.

Один из источников газеты объяснил эту идею тем, что экс-президент Казахстана «много сделал для евразийской интеграции и еще много способен сделать». По словам другого собеседника, «опыт и авторитет Назарбаева пригодятся для позиционирования ЕАЭС на международной арене».

Назарбаев объявил об уходе с поста президента Казахстана 19 марта. Новым президентом страны стал бывший спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сейчас Назарбаев возглавляет Совет безопасности Казахстана и является председателем партии Nur Otan.