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«Коммерсантъ» узнал о планах назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС

Ведомости
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Бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву могут предложить пост почетного председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в структурах организации.

Пока такой должности в ЕАЭС нет, поэтому в чем именно могут заключаться будущие полномочия Назарбаева, неизвестно. О создании нового поста и назначении Назарбаева может быть объявлено на заседании высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане 29 мая. В этот день лидеры государств – членов союза, среди которых Казахстан, Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия, отметят пятилетнюю годовщину создания организации.

Один из источников газеты объяснил эту идею тем, что экс-президент Казахстана «много сделал для евразийской интеграции и еще много способен сделать». По словам другого собеседника, «опыт и авторитет Назарбаева пригодятся для позиционирования ЕАЭС на международной арене».

Назарбаев объявил об уходе с поста президента Казахстана 19 марта. Новым президентом страны стал бывший спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сейчас Назарбаев возглавляет Совет безопасности Казахстана и является председателем партии Nur Otan.

Политика
Новости

На острове Мадейра при аварии туристического автобуса погибли 28 человек

Ведомости
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В результате ДТП с туристическим автобусом на острове Мадейра (Португалия) погибли по меньшей мере 28 человек, сообщает местное агентство Lusa. По данным властей, речь идет о 11 мужчинах и 17 женщинах.

Всего в автобусе был 51 человек, 22 из них доставлены в больницу, все они – граждане Германии, сообщает Euronews. Bild пишет о девяти погибших в результате ДТП немецких туристах. Как сообщает местное издание Diário de Notícias, автобус съехал с дороги и перевернулся.

О том, были ли в автобусе россияне, неизвестно. Российское посольство проверяет, были ли соотечественники среди пассажиров автобуса, рассказал «РИА Новости» представитель дипломатической миссии.

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Политика
Новости

Трамп сформировал спецгруппу юристов для анализа доклада Мюллера

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп собрал специальную группу юристов для изучения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает USA Today. «Мы будем в течение дня анализировать доклад», – рассказал изданию член юридической группы Джей Секулоу.

Всего анализировать доклад Мюллера будут около 10 юристов. Им будут помогать сотрудники администрации президента США. Каждый из специалистов будет отвечать за изучение отдельной части доклада. Как отмечает издание, короткое письменное заявление группы юристов Трампа будет распространено через полчаса после обнародования доклада, более подробное заявление – через несколько часов. Сам Трамп также планирует дать официальный комментарий и ответить на вопросы журналистов.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр пообещал обнародовать доклад комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы США после его редактирования. Документ будет представлен конгрессу и общественности. По словам Барра, речь идет о публикации отредактированной версии доклада. «Мой первоначальный прогноз о публикации в середине апреля остается в силе», – говорил он. Команда Мюллера подготовила доклад и направила его Барру в марте 2019 г. В то же время конгресс был уведомлен об окончании расследования. В письме конгрессу говорилось, что следователи не выявили признаков сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа во время выборов в 2016 г. Однако Россия предпринимала попытки повлиять на президентские выборы, отмечалось в письме.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Выбор редактора
Финансы
Новости

Московская биржа рассказала о 50%-ном росте числа новых инвесторов

Ведомости
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Более 300 000 новых инвесторов – физических лиц пришло на российский биржевой рынок с начала года, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Московской биржи Александра Афанасьева. По его словам, в 2018 г. на 50% увеличилось число граждан и счетов, открытых ими у брокеров. Всего в прошлом году на российский фондовый рынок пришло 700 000 новых граждан России.

«В этом году на конец марта – 281 000, сейчас уже за 300 000 "новичков". 70% из них приходят через дигитальные, цифровые способы», – отметил Афанасьев в ходе презентации программы «Облигации для компаний МСП: новые возможности» на площадке Московской биржи. По его словам, большинство инвесторов выбирают ОФЗ как самый защищенный продукт с точки зрения кредитного и рыночного риска.

Число счетов физических лиц за январь – март 2019 г. увеличилось на 400 000 и составило 3,4 млн. В I квартале 2018 г. количество счетов выросло на 140 000.

В среду, 17 апреля, Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению инфляционных ОФЗ на 5,25 млрд руб. с погашением в 2028 г. Не было заявок по приемлемым ценам, отметили в ведомстве. Это первый подобный случай в этом году: последний раз ведомство признавало аукцион несостоявшимся еще в декабре 2018 г., тоже из-за отсутствия приемлемых цен. Инфляционные ОФЗ отличаются от обычных тем, что их номинал регулярно пересчитывается в зависимости от роста потребительских цен. Как и по обычным, по ним платятся купоны. С начала года министерство разместило инфляционные ОФЗ только один раз – 20 марта. Тогда бумаги были проданы на сумму 1,59 млрд руб. Средневзвешенная доходность по ним составила 3,28%.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд продлил арест задержанным в Керченском проливе украинским морякам

Ведомости
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Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста 24 моряков, задержанных в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе с участием кораблей ВМС Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе прокурора. Он утверждал, что это необходимо для сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса. Журналистов и родных подсудимых допустили в зал заседаний только на оглашение постановлений, уточняет «РИА Новости». Срок следствия по делу установлен до 25 августа.

Украинские моряки находятся под арестом в московских СИЗО после того, как 25 ноября в Черном море произошел инцидент с участием трех кораблей ВМС Украины. Те пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Российские пограничники сообщили, что корабли опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться, и в итоге задержали их вместе с экипажами. Всем 24 украинцам Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила обвинение в незаконном пересечении российской границы.

Российский президент Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, заявив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые фактически и руководили этой операцией. Он подчеркивал, что провокация была направлена на то, чтобы повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами. Киев обвинения в адрес моряков отрицает и считает их военнопленными.

Бизнес
Новости

Путин наградил топ-менеджеров «Роснефти» орденами за заслуги перед Отечеством

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями топ-менеджеров и сотрудников «Роснефти». Копия документа опубликована на официальном портале правовой информации. Награды присвоены «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса», отмечается в указе. В общей сложности награждено около 60 сотрудников компании.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени присвоен финансовому директору «Роснефти» Петру Лазареву, гендиректору дочерней компании «РН-Юганскнефтегаз» Хасану Татриеву. Орденом Александра Невского награждены вице-президенты «Роснефти» Павел Федоров и Андрей Шишкин. Ордена Почета удостоились вице-президенты «Роснефти» Геннадий Букаев, Александр Романов, Отабек Каримов, Андрей Чириков и пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Этой награды также удостоены руководители и сотрудники московского подразделения компании и дочерних «РН-Ванкор», «РН-Юганскнефтегаз», «РН-Бурение». Вице-президенты «Роснефти» Эрик Морис Лирон и Аврил Мари Анн Конрой награждены орденом Дружбы.

Леонтьев пояснил РБК, что награды были присвоены сотрудникам компании «в ознаменование 25-летия компании, за коллективные заслуги и выдающиеся успехи в работе компании в целом».

У кого из госменеджеров есть орден от президента

Выбор редактора
Политика
Новости

Тимошенко назвала «объективной реальностью» победу Зеленского на выборах

Ведомости
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, занявшая третье место по итогам голосования в первом туре выборов президента Украины, считает, что украинским лидером станет шоумен Владимир Зеленский. Об этом она сообщила в своем Facebook. Его победу она назвала «объективной реальностью» и призвала подумать, «как с этим жить дальше».

Тимошенко отметила, что украинцам нужно «вернуться с политической войны» и перестать задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре. «Потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский», – подытожила она.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, согласно которому за Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 48,4% граждан, за действующего президента Украины Петра Порошенко – 17%. Число не определившихся с выбором кандидата граждан составило 17,9%, еще 8,8% отказались назвать имя претендента на президентское кресло, за которого они готовы отдать свой голос.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Как сообщила Центральная избирательная комиссия страны, никто из кандидатов не смог в первом туре набрать 50% голосов, необходимых для победы. После окончательного подсчета протоколов Зеленский лидировал с 30,24% голосов избирателей, Порошенко поддержали 15,95% граждан страны, пришедших на выборы. Третье место в первом туре заняла Тимошенко, набравшая 13,4% голосов. Второй тур назначен на 21 апреля.

Финансы
Новости

Индекс РТС показал максимальный рост за год

Ведомости
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Индекс РТС на фоне укрепления рубля обновил максимум более чем за год – с марта 2018 г. По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,3% до 2568,26 пункта, индекс РТС – на 0,8% до 1265,51 пункта. Биржевой курс доллара снизился на 19 коп. и составил 63,91 руб.

Цена барреля Brent днем впервые с ноября превысила $72. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на 20.00 мск увеличилась на 0,09% и составила $71,79 за баррель, нефть марки WTI с поставкой в июне подорожала на 0,1% до $64,23 за баррель.

Индекс Мосбиржи 10 апреля на фоне укрепления рубля достиг нового исторического максимума – 2591,69 пункта.

Выбор редактора
Политика
Новости

ЦИК Турции подтвердил победу оппозиционера на выборах мэра Стамбула

Ведомости
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ЦИК Турции признал победу кандидата от оппозиционной республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула, сообщает агентство Reuters. «Кандидат на пост мэра Стамбула (Э.Имамоглу) получил от избирательных органов сертификат (о признании мэром)», – уточняет агентство.

В то же время турецкий ЦИК еще не принял решения по требованию правящей Партии справедливости и развития (ПСР) об оспаривании итогов выборов в Стамбуле. Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана требовала их аннулировать. Сроки вынесения решения пока неизвестны.

По результатам местных выборов в Турции, которые прошли 31 марта, ПСР потеряла позиции в Анкаре и Стамбуле. Ее представители оспорили результаты выборов в ЦИК, требуя аннулировать итоги голосования в Стамбуле.

Победа оппозиции в Стамбуле – сигнал для сторонников Эрдогана, отмечает агентство. До этого ее представители в течение многих лет удерживали за собой пост мэра города.

Политика
Новости

Умер ранивший себя экс-президент Перу

Ведомости
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Бывший президент Перу 69-летний Алан Гарсия скончался в больнице Лимы, передает Reuters. Нынешний глава государства Мартин Вискарра выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее местная газета El Comercio сообщила, что рано утром в среду полицейские приехали к дому Гарсии. Бывшего президента должны были арестовать на 10 суток по решению суда. Гарсия отказался общаться с полицейскими до приезда своего адвоката, он закрылся в спальне. После этого сотрудники полиции услышали выстрелы и выбили дверь комнаты. Раненого в срочном порядке доставили в больницу и прооперировали. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое. Перед смертью у Гарсии произошли три остановки сердца.

Бывшего президента Перу обвиняют в коррупции, взяточничестве, преступном сговоре и отмывании денег. По данным следствия, он получил $100 000 взятки от бразильской строительной компании Odebrecht. В конце прошлого года Гарсия просил у властей Уругвая предоставить ему политическое убежище, но получил отказ. Гарсию дважды избирали президентом Перу: с 1985 по 1990 г. и с 2006 по 2011 г.

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Политика
Новости

В Таджикистане откроют пять русских школ

Ведомости
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Россия построит школы в пяти городах Таджикистана, обучение будет проводиться на русском языке. Об этом президенты двух стран Владимир Путин и Эмомали Рахмон объявили после переговоров в среду, 17 апреля, в Кремле. Школы будут построены в городах Душанбе, Ходжент, Куляб, Бохтар, Турсунзаде, сказано в совместном заявлении президентов, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, российская сторона создаст нормативную базу для направления российских преподавателей в средние школы Таджикистана. Пилотный проект по направлению российских учителей в Таджикистан реализован и признан успешным. «Лидеры государств признали важность изучения русского языка как основного инструмента сохранения двух стран в едином культурно-цивилизационном пространстве», – говорится в итоговом заявлении. Предполагаемых затрат на строительство русских школ президенты не раскрыли.

В заявлении Путина и Рахмона также говорится о «предстоящем расширении сети Русских культурных и образовательных центров в городах Таджикистана», но конкретных сведений о планах не приведено. Мера «станет существенным вкладом в укрепление взаимодействия в сферах культуры, науки и образования», отмечается в документе.

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Политика
Новости

Бывший президент Перу ранил себя при задержании

Ведомости
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Бывший президент Перу Алан Гарсия ранил себя в шею из огнестрельного оружия при попытке полицейских задержать его, пишет местная газета El Comercio. Ранее суд вынес решение о его аресте.

Инцидент произошел в доме экс-главы государства в Лиме. По информации министра внутренних дел страны Карлоса Морана, полицейская группа прибыла к дому Гарсии приблизительно в 6 утра. Экс-президент закрылся в спальне и позвонил своему адвокату. После этого полицейские услышали выстрелы и выбили дверь комнаты. Раненого в экстренном порядке госпитализировали и прооперировали. Врачи оценивают состояние здоровья Гарсии как крайне тяжелое, он перенес три остановки сердца.

Гарсия подозревается в участии в преступном сговоре и отмывании денег. Его также обвиняют в получении $100 000 взятки от бразильской строительной компании Odebrecht. В конце 2018 г. Гарсия пытался получить политическое убежище в Уругвае, но ему было отказано в этом. Гарсия был президентом Перу дважды: с 1985 по 1990 г. и с 2006 по 2011 г.

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