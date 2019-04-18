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Власти Москвы пообещали сократить число заборов в городе

Власти Москвы приняли решение отказаться от невысоких заборов, ограждающих газоны. Об этом заявил заместителя мэра Петра Бирюков, передает ТАСС. По словам чиновника, в городе останутся только заграждения, которые нельзя убрать по правилам дорожного движения и из соображений безопасности.

Ситуацию, когда город разделен на кусочки заборами, Бирюков назвал «нездоровой». Раньше мэрия ограждала заборами газоны, чтобы помешать парковке на них, теперь воздействовать на нарушителей город будет только штрафами, заявил чиновник.

Размер штрафа за парковку на газоне определяет Кодекс города Москвы об административных правонарушениях. Сейчас штраф составляет 5000 руб. для граждан, 30 000 руб. для должностных лиц и 300 000 руб. для юридических лиц.

О планах избавить Москву от газонных ограждений власти говорят не первый год. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» в 2014 г. мэр города Сергей Собянин заявлял, что он «категорически против» заборов и что город будет постепенно избавляться от них. «Москвичи не полезут на кусты, на деревья, не будут их ломать, не будут ставить машины, несмотря на то что паркуются у нас еще безобразно. Но не настолько безобразно, чтобы каждый кустик огораживать заборчиком и так далее», – говорил он.

В 2017 г. в The Village появилась информация о том, что в разных районах города власти демонтируют ограждения вокруг заборов или палисадников. Руководитель Объединения административно-технических инспекции Дмитрии Семенов пояснял «Комсомольской правде», что муниципальные газонные ограждения убирают там, где они устарели по конструкции и виду и при условии, что местные жители не против таких изменений.