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На Шри-Ланке произошли еще два взрыва

На Шри-Ланке произошли еще два взрыва, сообщает AFP со ссылкой на полицию. По данным местного издания Ada Derana, один из них прогремел в гостинице в городе Дехивала-Маунт-Лавиния (крупнейший пригород Коломбо), там погибли два человека, еще несколько пострадали.

Восьмой за сутки взрыв произошел в другом пригороде столицы – Дематогоде, сообщает Ada Derana. По информации местного телеканала News 1st, на этот раз атаке подвергся жилой комплекс. Число погибших пока неизвестно.

Ранее взрывы произошли в трех церквях и трех гостиницах, полиция сообщала о 156 погибших и сотнях раненых. По предварительным данным, россиян среди жертв нет.

Взрывы произошли во время пасхальных служб, 21 апреля католики празднуют Пасху. О подозреваемых в атаках пока ничего не сообщается. В связи со взрывами власти объявили в стране комендантский час, который будет действовать с шести вечера до шести утра, передает News 1st. Также на Шри-Ланке временно заблокированы социальные сети и мессенджеры, включая WhatsApp, Viber и Facebook.

Взрывы на Шри-Ланке