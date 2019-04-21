Новости
Политика
Новости

Семь человек задержаны после взрывов на Шри-Ланке

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали семь человек, подозреваемых в причастности к произошедшим 21 апреля взрывам. Об этом сообщает местный телеканал News 1st. Имена задержанных, а также другие данные о них пока не оглашаются.

В воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов: четыре – в гостиницах, три – в церквях и один – в жилом комплексе. По разным данным, погибли от 138 до 190 человек, еще несколько сотен получили ранения. По предварительным данным, россиян среди жертв нет.

Взрывы произошли во время пасхальных служб, 21 апреля католики празднуют Пасху. В связи со взрывами власти объявили в стране комендантский час, который будет действовать с шести вечера до шести утра, передает News 1st. Также на Шри-Ланке временно заблокированы социальные сети и мессенджеры, включая WhatsApp, Viber и Facebook.

Взрывы на Шри-Ланке

Стиль жизни
Новости

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщил председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Состояние писателя улучшилось и его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, рассказала его супруга Ирина Лукьянова. Об этом она написала в Faceboоk. 

Быков был госпитализирован 16 апреля в Уфе, через два дня его самолетом перевезли в одну из московских клиник. Госпитализация писателя связана с хроническим заболеванием, сообщал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, у писателя «то, что врачи называют токсическим синдромом».

Быкову 51 год, он занимается писательской, журналистской и преподавательской деятельностью, ведет программу «Один» на радиостанции «Эхо Москвы». Является лауреатом литературной премии «Большая книга» и премии «Золотое перо России», которую присуждает Союз журналистов.

В Уфе Быков планировал провести лекцию о русских анекдотах, она отложена на неопределенный период.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Число погибших при взрывах на Шри-Ланке выросло до 200 человек

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

По последним данным, жертвами восьми взрывов на Шри-Ланке стали 207 человек, еще 450 получили ранения, передает местный телеканал News 1st. Информацию о 207 погибших подтверждает агентство AFP со ссылкой на полицию.

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошло восемь взрывов — они прогремели в католических церквях и гостиницах, как в столице страны, так и в других ее частях. По предварительным данным, граждан России среди погибших и пострадавших нет.

По подозрению в причастности к атаке задержаны семь подозреваемых. Имена задержанных, а также другие данные о них пока не сообщаются.

Взрывы произошли во время пасхальных служб. 21 апреля католики во всем мире празднуют Пасху. На Шри-Ланке 6% населения католики, большая часть граждан – буддисты.

Взрывы на Шри-Ланке

Политика
Новости

Зеленского оштрафовали за нарушение во время голосования на выборах

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Полиция выписала штраф кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому за то, что он показал заполненный бюллетень. Об этом сообщил представитель Зеленского в трансляции, которую ведет штаб кандидата. По его словам, в отношении шоумена составили акт об административном нарушении. Спикер подчеркнул, что штраф будет оплачен, сумму он не назвал.

Зеленский во время голосования показал на камеру заполненный бюллетень — с отметкой напротив своей фамилии. Согласно украинскому законодательству, фотографирование или демонстрация результатов заполненного бюллетеня является нарушением тайны голосования.

На Украине 21 апреля проходит второй тур выборов президента. В избирательный бюллетень включены два кандидата: шоумен Владимир Зеленский, выдвинутый партией «Слуга народа», и действующий президент Петр Порошенко. Согласно последним данным опросов, Зеленский опережает Порошенко как минимум с двукратным отрывом.

Официальные результаты выборов Центризбирком должен объявить не позднее чем на десятый день со дня голосования – до 1 мая. Инаугурация новоизбранного президента состоится до 3 июня.

Как на Украине агитировали за Зеленского и Порошенко

Политика
Новости

На Шри-Ланке произошли еще два взрыва

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На Шри-Ланке произошли еще два взрыва, сообщает AFP со ссылкой на полицию. По данным местного издания Ada Derana, один из них прогремел в гостинице в городе Дехивала-Маунт-Лавиния (крупнейший пригород Коломбо), там погибли два человека, еще несколько пострадали.

Восьмой за сутки взрыв произошел в другом пригороде столицы Дематогоде, сообщает Ada Derana. По информации местного телеканала News 1st, на этот раз атаке подвергся жилой комплекс. Число погибших пока неизвестно. 

Ранее взрывы произошли в трех церквях и трех гостиницах, полиция сообщала о 156 погибших и сотнях раненых. По предварительным данным, россиян среди жертв нет.

Взрывы произошли во время пасхальных служб, 21 апреля католики празднуют Пасху. О подозреваемых в атаках пока ничего не сообщается. В связи со взрывами власти объявили в стране комендантский час, который будет действовать с шести вечера до шести утра, передает News 1st. Также на Шри-Ланке временно заблокированы социальные сети и мессенджеры, включая WhatsApp, Viber и Facebook.

Взрывы на Шри-Ланке

Политика
Новости

МИД заявил об отсутствии россиян среди жертв взрывов на Шри-Ланке

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российских граждан нет среди погибших и пострадавших в результате взрывов на Шри-Ланке, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24». По словам Захаровой, взрывы произошли за пределами основных туристических зон.

Посол России на Шри-Ланке Юрий Материй также сообщил, что, по предварительным данным, россияне не пострадали во время атак на церкви и гостиницы. «Предпринимаются меры по обеспечению безопасности [российских туристов]», – сказал он «РИА Новости».

Утром 21 апреля в трех католических церквях и трех пятизвездочных гостиницах Шри-Ланки произошли взрывы, погибли более 130 человек, еще несколько сотен пострадали. Атаки были приурочены к католической Пасхе, которая празднуется в этот день.

Политика
Новости

На выборах президента Украины зафиксированы первые нарушения

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Наблюдатели от неправительственной украинской организации «Гражданская сеть «Опора» зафиксировали первые нарушения на избирательных участках – в Киевской и Хмельницкой областях. Об этом сообщается на сайте организации.

В Хмельницкой области, по данным наблюдателей, на трех участках не хватает урн для голосования. Нарушения также зафиксированы в поселке Яготин Киевской области, где на один из участков не пропустили наблюдателя на утреннее заседание комиссии. Позже наблюдателя все же пустили, но он пропустил открытие сейфа и подсчет бюллетеней.

Во втором туре по сравнению с первым значительно уменьшилось количество наблюдателей, отметила общественная организация «Комитет избирателей Украины». Об этом говорится на странице организации в Faceboоk. Общественники отмечают, что официально зарегистрировано значительное количество наблюдателей, однако на участках по факту находится гораздо меньше человек.

На Украине 21 апреля проходит второй тур выборов президента Украины, в котором участвуют два кандидата – действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Официальные результаты выборов Центризбирком должен объявить до 1 мая. Инаугурация новоизбранного президента состоится до 3 июня.

Дебаты Порошенко и Зеленского. Фотографии

Технологии
Новости

РБК узнал о согласовании условий вхождения Сбербанка в капитал Rambler Group

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга, сообщает РБК со ссылкой на два источника. По их словам, сделка уже получила одобрение правления, официально о ней может быть объявлено на следующей неделе. Еще один источник рассказал РБК, что стороны ведут переговоры о приобретении группой Сбербанк существенного, но неконтрольного пакета акций холдинга Александра Мамута.

Представители Сбербанка и Rambler Group подтвердили РБК факт переговоров, отказавшись от дальнейших комментариев.

Как рассказал один из источников издания, сделка подразумевает рефинансирование долга Rambler Group, покупку структурами Сбербанка неконтрольной доли в интернет-холдинге и опционное соглашение на увеличение доли банка. По словам источника, речь идет о существенных инвестициях в Rambler Group.

В Rambler Group входят киносети «Синема парк» и «Формула кино», интернет-холдинг Rambler & Co. (портал Rambler.ru, издания «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша» и др.), издательство «Азбука-аттикус» и онлайн-кинотеатр Okko. Rambler & Co. образована в 2013 г. после объединения медиаактивов бизнесмена Александра Мамута и Владимира Потанина (они получили равные доли), весной 2014 г. холдинг возглавил сам Мамут.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Сбербанк ведет переговоры о покупке медиахолдинга Rambler Group. Один из собеседников отмечал, что основная часть менеджмента госбанка против сделки, но в ее необходимости уверены президент банка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис. Представители Сбербанка и Rambler опровергали сообщение Reuters.

Политика
Новости

Украинский адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов президента

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Украинский адвокат Андрей Хилько сообщил, что подал иск о снятии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов. Об этом Хилько написал в Facebоok. По его словам, суд принял иск и рассмотрит его вечером 20 апреля. Хилько уточнил, что обратился в суд в качестве официального наблюдателя на выборах.

Рассмотрение иска Хилько запланировано на 21.00 по киевскому времени (совпадает с московским), следует из материалов официального портала судебной власти Украины. Там отмечается, что в качестве третьего лица по иску проходит украинский Центризбирком.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Лидером президентской гонки является шоумен Зеленский: согласно последним опросам, он опережает действующего президента Петра Порошенко как минимум с двукратным отрывом. По данным Киевского международного института социологии, шоумен лидирует с результатом 65% на 35%. Опрос группы «Рейтинг» показал, что за Зеленского намерены голосовать 73%, а за Порошенко – 27%.

В первом туре выборов, который прошел 31 марта, никто из 39 кандидатов не смог набрать необходимых для победы 50% голосов. За действующего президента проголосовали почти 16% избирателей, Зеленского поддержали 30,2%.

«Конец эпохи жадности». Как на Украине агитируют за Зеленского и Порошенко

Бизнес
Новости

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Белоруссия пытается минимизировать последствия поступления из России некачественной нефти и будет обсуждать с «Транснефтью» необходимые компенсационные механизмы, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков (его слова приводит агентство «Белта»). Называть сумму ущерба он не стал, отметив, что ее сложно подсчитать, поскольку некоторые последствия могут наступить не сразу, а проявиться со временем.

Накануне «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, и запросил официальную встречу с представителями «Транснефти». По данным белорусской компании, по нефтепроводу из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений. По словам Рыбакова, отдельные пробы показывали превышение допустимой нормы этих веществ в 100 раз. Он объяснил, что опасность хлорорганических соединений – в их высокой коррозионной агрессивности. «Также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы», – добавил Рыбаков. Ущерб может исчисляться «сотнями миллионов долларов», заключил председатель «Белнефтехима».

«Транснефть» сообщила, что ежесуточно проверяет показатели по наличию органических хлоридов, а также пытается установить источник возможного загрязнения. По прогнозам компании, ситуация с качеством нефти должна нормализоваться к 22–23 апреля. Представитель «Транснефти» также отметил, что специалисты компании готовы встретиться с белорусскими коллегами.

Через территорию Белоруссии проходят северная и южная ветки магистрального нефтепровода «Дружба». Они обеспечивают поставки нефти не только на оба белорусских нефтеперерабатывающих завода, но и транзит нефти в Европу по двум направлениям – через Польшу и Украину. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 апреля поручил поставить этот нефтепровод на ремонт в случае необходимости. Представитель «Транснефти» в свою очередь заверил, что состояние белорусских участков нефтепровода удовлетворительное.

Политика
Новости

Жена Зеленского попала в базу данных сайта «Миротворец»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «информатор незаконных вооруженных формирований», сообщает «РИА Новости».

На сайте приводится ссылка на публикацию Зеленской в соцсети, где она сделала репост сообщения канала «Life Новости», в котором предлагается премия за информацию о перемещении украинских военных. Также к сообщению прикреплены скриншоты, на которых Владимир Зеленский подтверждает, что Елена является его женой.

Кроме того, сообщается, что Елена Зеленская является конечным бенефициаром ООО «Студия квартал – 95», ООО «Зелари фиш», Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия).

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 г., он позиционирует себя как «интернет-представительство центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, опубликованных без их согласия. Ресурс получил широкую известность после убийства писателя Олеся Бузины и депутата Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, опубликовал «Миротворец».

В базу попадают журналисты, ополченцы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и другие граждане, которых основатели сайта считают «изменниками родины» и «агентами Кремля». В базе есть сведения о некоторых российских деятелях культуры.

«Конец эпохи жадности». Как на Украине агитируют за Зеленского и Порошенко

Недвижимость
Новости

Следователи определили точное местонахождение очага возгорания в Нотр-Даме

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Французские следователи установили точное место, с которого начался пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции. По данным телеканала, эксперты просмотрели множество любительских фотографий и видеозаписей пожара и теперь считают, что очаг возгорания находился в центральной части собора рядом с основанием шпиля.

Источник CNN также рассказал, что сейчас полицию больше всего интересует работа пожарной сигнализации в Нотр-Даме. По его словам, следователи допускают, что датчики пожарной сигнализации в соборе работали некорректно. Об этом говорит тот факт, что, когда служба безопасности Нотр-Дама заметила возгорание, высота пламени составляла уже почти три метра.

Работавшие в тот день в соборе охранники рассказали, что в первый раз датчик пожарной безопасности сработал около 18.15 по местному времени. Однако, когда два сотрудника службы безопасности пошли проверить место, где находился прибор, они не обнаружили там возгорания. Только спустя 28 минут сработал другой датчик сигнализации – в куполе собора. Пламя в это время уже охватило крышу Нотр-Дама.

Также следователей интересуют лифты, которые были установлены для строителей, выполнявших работы по реконструкции собора, рассказал собеседник CNN. Что именно заинтересовало следователей в устройстве этих лифтов, источник не уточнил.

Сильный пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля, его тушили более десяти часов. Собору нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша. Возможной причиной возгорания следователи считают короткое замыкание. Президент Франции Эмманюэль Макрон поставил задачу восстановить собор за пять лет.

Слезы и потрясение. Как Париж переживал пожар Нотр-Дам де Пари

Читать ещё
Preloader more
Фото