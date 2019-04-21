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Семь человек задержаны после взрывов на Шри-Ланке

Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали семь человек, подозреваемых в причастности к произошедшим 21 апреля взрывам. Об этом сообщает местный телеканал News 1st. Имена задержанных, а также другие данные о них пока не оглашаются.

В воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов: четыре – в гостиницах, три – в церквях и один – в жилом комплексе. По разным данным, погибли от 138 до 190 человек, еще несколько сотен получили ранения. По предварительным данным, россиян среди жертв нет.

Взрывы произошли во время пасхальных служб, 21 апреля католики празднуют Пасху. В связи со взрывами власти объявили в стране комендантский час, который будет действовать с шести вечера до шести утра, передает News 1st. Также на Шри-Ланке временно заблокированы социальные сети и мессенджеры, включая WhatsApp, Viber и Facebook.

Взрывы на Шри-Ланке