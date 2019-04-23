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Число погибших от взрывов на Шри-Ланке возросло до 310

Жертвами взрывов на Шри-Ланке стали 310 человек, передает Associated Press со ссылкой на представителя полиции Рувана Гунасекару. Накануне он сообщал о 290 погибших и около 500 пострадавших. Сегодня в стране объявлен день траура.

Серия взрывов в христианских храмах, а также роскошных отелях, где останавливаются туристы, прогремела на острове во время празднования католической Пасхи, 21 апреля. Эпицентром взрывов стал крупнейший город Коломбо и его окрестности. Еще один взрыв произошел 22 апреля при попытке полицейских разминировать грузовик возле одной из католических церквей.

После этого на острове было введено чрезвычайное положение. Полиция и спецслужбы получили дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Силовым ведомствам было поручено как можно скорее найти лиц, причастных к серии взрывов. К настоящему времени полиция арестовала 40 подозреваемых, включая водителя фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, сообщает агентство.

Международные спецслужбы предупреждали, что малоизвестная группировка National Thowfeek Jamaath планировала нападения на Шри-Ланке. О подобных сигналах сообщал и министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил, что стране потребуется помощь иностранных спецслужб для выявления возможных зарубежных связей экстремистской группировки.