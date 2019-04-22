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Число погибших от взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек

Серия взрывов, прогремевших накануне, в день католической Пасхи, в нескольких церквях и отелях Шри-Ланки, унесла жизни 290 человек, еще 500 получили ранения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя полиции Рувана Гунасекару. Ранее власти сообщали о 262 погибших и более 450 пострадавших.

Два министра правительства Шри-Ланки обвиняют правоохранительные органы в несогласованных действиях. Так, министр телекоммуникаций Харин Фернандо написал в своем аккаунте в Twitter, что некоторые сотрудники разведки знали о готовящемся инциденте. Он призвал расследовать причины, по которым «предупреждение было проигнорировано». Министр национальной интеграции Мано Ганешан подтвердил, что сотрудники службы безопасности в его министерстве были предупреждены о возможности нападения двух террористов-смертников на политиков.

Ранее министр обороны Руван Виджевардена расценил взрывы как террористическую атаку религиозных экстремистов. Полиция заявляла об аресте 13 подозреваемых.

Большинство взрывов прогремело в крупнейшем городе страны – Коломбо и его окрестностях. Среди погибших в основном местные жители. Однако, по информации министерства иностранных дел Шри-Ланки, среди жертв по меньшей мере 27 иностранцев. О потерях среди своих граждан заявили США, Великобритания, Индия, Китай, Япония и Португалия.