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МВД завершило следствие по делу о поставках кокаина из Аргентины

Следователи МВД завершили следственные действия и предъявили обвинение в окончательной редакции предполагаемому организатору поставок кокаина из Аргентины в Россию, сообщает ТАСС. Им оказался бывший сотрудник посольства России в Аргентине Андрей Ковальчук.

«Теперь адвокаты и их подзащитные будут знакомиться с материалами дела», — пояснил адвокат Андрей Шалаев, представляющий интересы фигуранта дела Владимира Калмыкова.

Бывший посол России Виктор Коронелли в 2016 г. сообщил властям Аргентины о наркотиках в здании российского посольства. После этого сотрудники жандармерии заменили кокаин мукой — чемоданы с ней отправили в Москву, а получателей задержали. Всего в здании школы на территории российского посольства нашли 12 чемоданов с 400 кг кокаина. О проведении антинаркотической операции стороны сообщили лишь в феврале 2018 г. В рамках дела задержаны шесть человек, среди них предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук.

Обнаруженный в посольстве кокаин в августе 2018 г. сожгли в крематории в присутствии российского посла в Аргентине Дмитрия Феоктистова и министра безопасности южноамериканской республики Патрисии Буллрич. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что не видит репутационных рисков для дипломатического ведомства, несмотря на вовлеченность сотрудников посольства в скандал.