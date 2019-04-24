Политика

Новости

Крупные туроператоры приостановили продажи путевок на Шри-Ланку

Несколько крупных российских туроператоров приостановили продажи путевок на Шри-Ланку, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей компании.

«Мы приостановили продажу туров на курорты острова Шри-Ланка. В случае отказа от ранее приобретенных пакетов клиенты смогут вернуть стоимость туристического продукта в полном объеме», – заявили в компании TEZ Tour. По словам представителя туроператора, туристический сезон в стране закончился еще в конце марта. В последнее время в Шри-Ланку туры планировались в формате индивидуальных заездов. Никто из находящихся сейчас на Шри-Ланке клиентов TEZ Tour не высказал желания вернуться из поездки раньше срока, отметили в компании.

Anex Tour и Coral Travel также приостановили продажи туров. «Аннуляций или преждевременного прерывания отдыха у нас нет. В случае возникновения запросов будем работать в индивидуальном порядке», – отметили в Anex Tour. Клиенты туроператора отдыхают на побережье, где ситуация спокойная, экскурсии временно не проводятся, уточнили в компании. Сейчас в стране действует комендантский час, усилены меры безопасности. «Поскольку аэропорт находится в пригороде Коломбо, трансферы осуществляются по объездной дороге без заезда в город. Каждое транспортное средство проверяется, в связи с этим время трансфера перед вылетом увеличено», – рассказали в Anex Tour.

Гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная заявила, что туры на Шри-Ланку не являются массовым продуктом туроператора, их продавали по запросу в индивидуальном порядке. Сейчас тур на Шри-Ланку невозможно купить, «бронирований также нет», добавила она.

Террористы-смертники совершили восемь взрывов на Шри-Ланке 21 апреля. В этот день католики празднуют Пасху. Объектами атак были отели и храмы в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. По последним данным, в результате нападений погибло более 350 человек, около 500 человек ранены. Ранее Министерство иностранных дел России и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку. Ростуризм также рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в страну.

Взрывы на Шри-Ланке