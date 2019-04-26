Политика

Новости

Ким Чен Ын уехал из Владивостока на бронепоезде

Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил визит в Россию и на бронепоезде покинул железнодорожный вокзал Владивостока, направляясь на родину, передает «Интерфакс». Для проводов северокорейского лидера на вокзале усилили меры безопасности. На привокзальной площади его встречала рота почетного караула, а военный оркестр сыграл гимны России и КНДР, а также «Катюшу».

Ранее лидер КНДР встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и полтора часа общался с ним в ресторане «Лесная заимка» в пригороде Владивостока, куда много лет назад приезжал и отец Ким Чен Ына, бывший северокорейский лидер Ким Чен Ир. Губернатора и его почетного гостя угостили мясом медведя, кабана, косули и изюбрятиной, лидер КНДР оценил дичь по достоинству. «Ему понравилось – всего по чуть-чуть попробовал», – сказал «РИА Новости» представитель ресторана. Также гостей из Северной Кореи познакомили с блюдами русской кухни: блинами, салатами, соленьями и ухой.

Кожемяко по итогам встречи рассказал, что российская сторона предлагает КНДР облегчить получение туристических виз в Северную Корею для россиян. В частности, есть вероятность перевести оформление документов в электронный вид.

Накануне во Владивостоке российский президент Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры, в ходе которых обсудили установление мира на Корейском полуострове. Также лидеры двух стран поднимали вопросы строительства новых линий электропередачи, газопровода и нефтепровода из России в Северную Корею. Совместных заявлений или подписания документов по итогам переговоров не последовало, но Ким Чен Ын пригласил Путина позже приехать в КНДР.

Визит Ким Чен Ына был сокращен, он отбыл в Пхеньян на несколько часов раньше запланированного срока, поэтому часть культурной программы лидер КНДР пропустил.