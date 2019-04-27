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Обвиненная в связях с ИГ Варвара Караулова досрочно вышла из колонии

Студентка Варвара Караулова (позже сменила имя на Александру Иванову), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), утром 27 апреля покинула колонию №1 в Вологде, передает «Интерфакс». У ворот ее встретили уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони и журналисты.

В апреле вологодский суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Карауловой, сократив ей наказание на год и десять месяцев. ФСИН выступала против условно-досрочного освобождения. Девушка была приговорена к 4,5 г. колонии общего режима в декабре 2016 г., суд признал 20-летнюю студентку виновной в попытке присоединиться к ИГ. В марте 2017 г. Верховный суд России подтвердил приговор.

Варвару Караулову и еще 12 россиян задержали в июне 2015 г. на турецко-сирийской границе, по версии следствия, они планировали присоединиться к ИГ. В суде студентка рассказала, что ехала в Сирию к своему возлюбленному, с которым познакомилась в социальной сети «В контакте». Под его влиянием девушка приняла ислам.

Варвара Караулова в зале суда